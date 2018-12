A mentelmi jogától megfosztott képviselőt ugyan gyanúsítottként kihallgatták a hatóságok, de a képviselő úgy kampányol tovább, mintha semmi nem történt volna. Berágtak a Békés megyei szocik, a közgyűlésük rendkívüli ülésén döntenének Simonka „embereinek” eltávolításáról, mielőtt még ők döntenének az újabb 56 milliárd forint elosztásáról is.

„A térségünk vezetői új és izgalmas munkák elvégzésére kértek” – írta már egy héttel ezelőtt Simonka György, Dél-békési parlamenti képviselő a közösségi oldalán egy hónappal azután, hogy október 17-én a főügyész indítványozta mentelmi jogának felfüggesztését, amit tíz nappal később el is fogadott a parlament. Miután Simonka Györgyöt gyanúsítottként első ízben meghallgatták a hatóságok, akkor a képviselő egyrészt panasszal élt a gyanúsítás ellen, majd a vallomást is megtagadta. Azóta panaszát elutasították, és kihallgatása is megtörténhetett, legalábbis a Központi Nyomozó Ügyészség a magyarnarancs.hu kérdéseire adott válaszokból ez derül ki.

A kihallgatást követően írt Simonka közösségi oldalán úgy, mintha lényegében ő maga is áldozatul esett volna az eseményeknek, majd pár napon belül az orosházi, november 30-án pedig a mezőkovácsházi járás térségi ülésein vett részt, ekkor írta azt, hogy a térség polgármesterei újabb munkára kérték őt.

A 2014-20 közötti uniós ciklusban pályázahtó pénzek miatt már 2016-ban háború dúlt Békés megyében, amelynek végén Simonka György hátradőlhetett, ugyanis a Viharsarok települései vihették el a milliárdok nagyobb részét. Írtunk róla, hogy például a képviselő faluja, Pusztaottlaka, 1,7 milliárd forintot nyert el a Települési Operatív forrásokból, holott a zsákfaluban alig nyolcszázan élnek, de szép summát kaphatnak Mezőkovácsháza, Battonya és Medgyesegyháza is. A megyében, de az ország más területein a hasonló lélekszámú települések ennek töredékét nyerték.

Simonka ráadásul, ezekkel a pályázatokkal kérkedett a 2018-as parlamenti választási kampányban is úgy, mintha az úgynevezett Calendula Tervnek köszönhetően jutott volna ekkora összeg a térségbe. A vicces az, hogy a calendula Tervről soha egy betű nem szivárgott ki, az erről való felvilágosítás mindig elmaradt, holott éppen az orosházi képviselő testület ellenzéki tagjai többször is információt kértek erről. Az orosházi polgármestert erre már a törvényességéért felelős megyei kormányhivatal is kötelezte arra, hogy a szocialista képviselőket tájékoztassa a programról, ez azóta sem történt meg.

Magyarul, a Calendula Tervről senki nem tud semmit, de most, hogy Simonka György túleshetett a gyanúsítotti kihallgatásán, máris a Calendula Terv 2 – vel kampányol.

„Most jöhet a következő mérföldkő: A MAGYAR FALVAK ÉS KISVÁROSOK PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE FELKÉSZÜLÉS, melyhez ugyanúgy élenjárónak és komplex programban gondolkodónak kell lennünk, mint az elmúlt években”

-írja Simonka a közösségi oldalon.

Valószínűleg emiatt is rághattak be a Békés megyei szocialisták, hiszen arról már többször beszámoltak, hogy Simonka csak úgy érhette el, hogy a megyére leosztott pénzek felosztásánál a milliárdok nagy részét az ő választókerületének települései kaphatták meg, hogy a megyei közgyűlésben pont a fejlesztési pénzek elosztásáról döntő bizottságokban a parlamenti képviselő barátai ülnek.

Például, Ruck Márton, aki korábban Medgyesegyháza polgármestere volt, de az elmúlt évtizedekben Simonka közeli cégekben is felbukkant a neve, jelenleg pedig a Békés megyei közgyűlés fejlesztési bizottságának az elnöke. Hasonlóan fontos pozíciót tölt be a megyegyűlés fejlesztési bizottságában Szegedi Balázs, aki lényegében Simonka személyi titkáraként működik.

A szocialisták most arra szólították fel a megyei képviselőket, hogy hívjanak össze rendkívüli ülést, ahol a csalással, vesztegetéssel gyanúsított Simonka Györggyel baráti viszonyban levő, a fejlesztési milliárdos összegek elosztásában korábban közreműködő politikusok eltávolításáról döntsenek. Erre akár lehet is esély, hiszen a megyegyűlésben ugyan többsége van a Fidesznek, de, mint az már a 2016-ban megyei kormánypártiak között dúló háborúból kiderült, közel nem azonosak az érdekeik Simonkával. Az újabb tét, 54 milliárd forint szétosztása a megyében.