Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3555be8b-7898-4d21-b243-ca49aa2c2b09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Astrohaus új fejlesztése egy táskába is könnyen becsúsztatható modern írógép, mely bár külsőre egy laptopra hasonlít, mégis sokban különbözik attól. Például, hogy akár 30 óráig is bírja a munkát. Csak szövegelésre jó, de úgy tűnik, arra nagyon. ","shortLead":"Az Astrohaus új fejlesztése egy táskába is könnyen becsúsztatható modern írógép, mely bár külsőre egy laptopra...","id":"20181004_freewrite_traveler_irogep_laptop_szovegalkotas_indiegogo_projekt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3555be8b-7898-4d21-b243-ca49aa2c2b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935f30f7-f184-4b8c-96ea-e46b272a1bca","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_freewrite_traveler_irogep_laptop_szovegalkotas_indiegogo_projekt","timestamp":"2018. október. 04. 11:03","title":"Ez a modern írógép nincs 1 kiló, mégis órákkal tovább bírja, mint egy laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56dfacd1-4b84-413b-bec3-30901ecd7bf0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kamaz szóról nem pont az elektromobilitás jut eszünkbe, de hamarosan könnyen változhat a dolog.","shortLead":"A Kamaz szóról nem pont az elektromobilitás jut eszünkbe, de hamarosan könnyen változhat a dolog.","id":"20181004_orosz_fordulat_jonnek_a_kamaz_elektromos_teherautoi_es_buszai_onvezeto_putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56dfacd1-4b84-413b-bec3-30901ecd7bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66a0989-9c61-4219-8864-4f2b4e8d2ecf","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_orosz_fordulat_jonnek_a_kamaz_elektromos_teherautoi_es_buszai_onvezeto_putyin","timestamp":"2018. október. 04. 11:21","title":"Orosz fordulat: jönnek a Kamaz elektromos teherautói és buszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc34719-0fc6-4884-8716-be2cf3c84e99","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mintegy harminc amerikai cég üzleti titkait és államtitkokat is megszerezhetett Kína, ha igazak a vádak.","shortLead":"Mintegy harminc amerikai cég üzleti titkait és államtitkokat is megszerezhetett Kína, ha igazak a vádak.","id":"20181004_kina_kem_apple_amazon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bc34719-0fc6-4884-8716-be2cf3c84e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7c6f34-a4e1-4072-9f04-3e0d4a023ff3","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_kina_kem_apple_amazon","timestamp":"2018. október. 04. 16:58","title":"Bloomberg: A kínai hírszerzés nem kispályázik kémprogramokkal, chipet tett 30 amerikai cég számítógépeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszter gyorsan reagált ukrán kollégája kijelentésére.","shortLead":"A külügyminiszter gyorsan reagált ukrán kollégája kijelentésére.","id":"20181003_Szijjarto_Ukrajnanak_nincs_jogalapja_a_beregszaszi_magyar_konzul_kiutasitasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d50310-d4ee-4b51-b360-6a22cf23878e","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Szijjarto_Ukrajnanak_nincs_jogalapja_a_beregszaszi_magyar_konzul_kiutasitasara","timestamp":"2018. október. 03. 19:09","title":"Szijjártó: Ukrajnának nincs jogalapja a beregszászi magyar konzul kiutasítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6713c1db-f26a-4bf4-bb8d-8da0cb152790","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy távol-keleti illető vásárolta meg a 60 év hordóban tárolás után palackozott italt.","shortLead":"Egy távol-keleti illető vásárolta meg a 60 év hordóban tárolás után palackozott italt.","id":"20181004_Nem_is_360_millioert_csak_310ert_ment_el_a_vilag_legdragabb_whiskeyje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6713c1db-f26a-4bf4-bb8d-8da0cb152790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c67dec9-519a-4028-8c8c-feac542d743e","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Nem_is_360_millioert_csak_310ert_ment_el_a_vilag_legdragabb_whiskeyje","timestamp":"2018. október. 04. 19:30","title":"Nem is 360 millióért, \"csak\" 310-ért ment el a világ legdrágább whiskeyje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d7f5c0-fead-4909-bc58-49e430bb6e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA politikai okokból több előadást is letiltott a Magyar Tudomány Ünnepére tervezettek közül, az elnök szerint a túlzott óvatosságból fakadt a döntés. Lehet, hogy ő máshogy döntött volna, de nála nem fellebbezett senki.","shortLead":"Az MTA politikai okokból több előadást is letiltott a Magyar Tudomány Ünnepére tervezettek közül, az elnök szerint...","id":"20181004_Oninterjut_keszitett_az_MTA_az_elnok_szerint_nem_cenzuraztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71d7f5c0-fead-4909-bc58-49e430bb6e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed00f85-69c9-4000-a435-d402509405d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Oninterjut_keszitett_az_MTA_az_elnok_szerint_nem_cenzuraztak","timestamp":"2018. október. 04. 15:49","title":"Öninterjút készített az MTA, az elnök szerint nem tiltottak és nem cenzúráztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3138de-8c65-47e8-bdd1-cdf9c19e70a1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az előző vezetőedzőt, a svéd Ljubomir Vranjest hétfőn felmentették a munkavégzés alól a gyenge eredmények miatt.","shortLead":"Az előző vezetőedzőt, a svéd Ljubomir Vranjest hétfőn felmentették a munkavégzés alól a gyenge eredmények miatt.","id":"20181004_Perez_Carlos_lett_a_Telekom_Veszprem_masodedzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b3138de-8c65-47e8-bdd1-cdf9c19e70a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51537338-3514-43ac-8e70-d435897a399b","keywords":null,"link":"/sport/20181004_Perez_Carlos_lett_a_Telekom_Veszprem_masodedzoje","timestamp":"2018. október. 04. 08:48","title":"Pérez Carlos lett a Telekom Veszprém másodedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövidesen csődöt jelenthet a vásárhelyi városi televíziót működtető cég, az önkormányzat nem utal pénzt a tévének, így már fizetésekre sem futja. A fideszesek Márki-Zay Pétert okolják, a polgármester szerint a helyi Fidesz lavírozta csőd felé a várost, minden fillér kiadást meg kell gondolniuk, ezért nem tudnak már a tévének sem fizetni.","shortLead":"Rövidesen csődöt jelenthet a vásárhelyi városi televíziót működtető cég, az önkormányzat nem utal pénzt a tévének...","id":"20181003_Lazar_Janos_kore_uralja_a_helyi_mediat_Hodmezovasarhelyen_most_az_onkormanyzati_teve_is_bezarhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec03f0c-300b-4ed2-9bf6-3f6db40e8e38","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Lazar_Janos_kore_uralja_a_helyi_mediat_Hodmezovasarhelyen_most_az_onkormanyzati_teve_is_bezarhat","timestamp":"2018. október. 03. 10:44","title":"Lázár János köre uralja a helyi médiát Hódmezővásárhelyen, most az önkormányzati tévé is bezárhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]