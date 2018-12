Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1865b2b1-af7e-4403-9c26-a1af567d69bb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Hitelességválsággal küzd az Interpol, amely bírálói szerint sokszor lehetővé teszi, hogy autoriter rezsimek az emigrációba szorult ellenzékiek zaklatására használják fel a rendőrségek együttműködési fórumát. ","shortLead":"Hitelességválsággal küzd az Interpol, amely bírálói szerint sokszor lehetővé teszi, hogy autoriter rezsimek...","id":"201849__interpolvitak__kormanyzati_megrendelesek__magyar_szal__listajatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1865b2b1-af7e-4403-9c26-a1af567d69bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a24d36-722d-449d-93c4-b034feb0d4dd","keywords":null,"link":"/vilag/201849__interpolvitak__kormanyzati_megrendelesek__magyar_szal__listajatek","timestamp":"2018. december. 09. 12:30","title":"Moszkva meghekkeli az Interpolt és zaklatásra használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ca87b0-f7c3-474a-aa37-dfece588cf9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"További forgalomban lévő zabtermékeknél mutatták ki a szennyezést. ","shortLead":"További forgalomban lévő zabtermékeknél mutatták ki a szennyezést. ","id":"20181210_Ujabb_toxinos_zabpelyheket_vonnak_ki_a_forgalombol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15ca87b0-f7c3-474a-aa37-dfece588cf9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b9244f-800d-4c37-8e1c-6bc07a001fee","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Ujabb_toxinos_zabpelyheket_vonnak_ki_a_forgalombol","timestamp":"2018. december. 10. 12:02","title":"Újabb toxinos zabpelyheket vonnak ki a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42db7455-6f39-4a16-aa3b-0707c00408ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy szóval elintézte Orbán Viktor, hogy ne vizsgálja a versenyhatóság a kormánymédia összefonódását; Budapest kapta a 2023-as atlétikai vb-t; közgazdászok elemezték a bérfelzárkóztatást, és arra jutottak, a nyugati szint elérhetetlen. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Egy szóval elintézte Orbán Viktor, hogy ne vizsgálja a versenyhatóság a kormánymédia összefonódását; Budapest kapta...","id":"20181209_Es_akkor_bucsuzhatunk_az_alomtol_hogy_valaha_is_nyugati_berunk_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42db7455-6f39-4a16-aa3b-0707c00408ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c29bdc-f553-44c3-a94a-835f35f84392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Es_akkor_bucsuzhatunk_az_alomtol_hogy_valaha_is_nyugati_berunk_lesz","timestamp":"2018. december. 09. 07:00","title":"És akkor búcsúzhatunk az álomtól, hogy valaha is nyugati bérünk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d33b3c-985d-4277-8444-98179bca068e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összetűzött a rendőrökkel a Kossuth tér elfoglalására buzdító Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke. A politikust a rendőrök leteperték, s a dulakodás során szerzett térdsérülése miatt kórházba kellett őt vinni. A szocialista párt közleményben tiltakozik.","shortLead":"Összetűzött a rendőrökkel a Kossuth tér elfoglalására buzdító Komjáthi Imre, az MSZP alelnöke. A politikust a rendőrök...","id":"20181208_Megserult_a_szakszervezeti_tuntetesen_az_MSZP_alelnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43d33b3c-985d-4277-8444-98179bca068e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1daeef1-e58a-49af-bc3c-c2f777b1016e","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Megserult_a_szakszervezeti_tuntetesen_az_MSZP_alelnoke","timestamp":"2018. december. 08. 18:50","title":"Megsérült a szakszervezeti tüntetésen az MSZP alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mentorok közben egymást savazták, hogy nem hallanak jól.\r

\r

","shortLead":"A mentorok közben egymást savazták, hogy nem hallanak jól.\r

\r

","id":"20181209_Eldolt_kik_jutottak_az_XFaktor_dontojebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae5e9d7-294c-4f0e-983c-a38f0a58738e","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Eldolt_kik_jutottak_az_XFaktor_dontojebe","timestamp":"2018. december. 09. 10:19","title":"Eldőlt, kik jutottak az X-Faktor döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki az ötös lottón: 24, 45, 54, 65, 76.","shortLead":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki az ötös lottón: 24, 45, 54, 65, 76.","id":"20181208_Ki_nyert_ma_az_otos_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d008cdae-926b-4424-828f-6f3272d42cda","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Ki_nyert_ma_az_otos_lotton","timestamp":"2018. december. 08. 20:08","title":"Ki nyert ma az ötös lottón?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dc2fa3-5d44-4f8d-8b71-5aac3a9938b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyújtogatott, eközben fogtak el egy 43 éves magyar nőt az osztrák rendőrök. Meglepetésükre kihallgatásán egy gyilkosságot is beismert. Az évek óta Villachban élő asszony azt mondta, hogy két társával boszorkányok, és szolgáltatásaikért pénzt kérnek. Egy idős nő azonban nem akart fizetni, ezért megölte.\r

","shortLead":"Gyújtogatott, eközben fogtak el egy 43 éves magyar nőt az osztrák rendőrök. Meglepetésükre kihallgatásán...","id":"20181209_Magyar_boszorkany_olhetett_Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4dc2fa3-5d44-4f8d-8b71-5aac3a9938b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2720cfc-5745-4481-88c1-42462ad26f2e","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Magyar_boszorkany_olhetett_Ausztriaban","timestamp":"2018. december. 09. 18:19","title":"Magyar „boszorkány” ölhetett Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyedüli jelöltként hivatalosan is Frans Timmermanst, az Európai Bizottság első alelnökét választotta listavezetőjévé szombati lisszaboni kongresszusán az Európai Szocialisták Pártja (PES).



","shortLead":"Egyedüli jelöltként hivatalosan is Frans Timmermanst, az Európai Bizottság első alelnökét választotta listavezetőjévé...","id":"20181208_Megvan_az_europai_szocialistak_listavezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be5216da-5bbf-40ea-84ca-92b03ef649c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395fa90f-ab7a-466d-9403-8426d19446ac","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Megvan_az_europai_szocialistak_listavezetoje","timestamp":"2018. december. 08. 15:25","title":"Megvan az európai szocialisták listavezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]