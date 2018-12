Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tengeri teknősök minden fajában találtak mikroműanyagot a kutatók, akik két óceán és egy tenger mind a hét faját, több mint száz egyedet vizsgáltak meg.","shortLead":"A tengeri teknősök minden fajában találtak mikroműanyagot a kutatók, akik két óceán és egy tenger mind a hét faját...","id":"20181210_tengeri_teknosok_mikromuanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354e87c7-a39c-49b7-9c8b-484fe6789ece","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_tengeri_teknosok_mikromuanyag","timestamp":"2018. december. 10. 10:03","title":"Megvizsgálták két óceán 102 teknősét, az eredmény lesújtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa92145-0bb1-400a-bc46-5f95506fc7ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos kiszivárgott fotó után ezúttal Vietnamban posztolt valaki egy képet a Facebookra, amin a Galaxy S10+ előlapja látható.","shortLead":"Számos kiszivárgott fotó után ezúttal Vietnamban posztolt valaki egy képet a Facebookra, amin a Galaxy S10+ előlapja...","id":"20181210_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kiszivargott_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfa92145-0bb1-400a-bc46-5f95506fc7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f54d03-b2bd-4927-995d-a7df210a34ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kiszivargott_foto","timestamp":"2018. december. 10. 09:33","title":"Újabb kémfotó buktatta le a Samsung Galaxy S10+ előlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét Brüsszelben mondott érdekes dolgokat Szijjártó Péter. ","shortLead":"Ismét Brüsszelben mondott érdekes dolgokat Szijjártó Péter. ","id":"20181210_Szijjarto_Magyarorszag_olyan_EUt_akar_ahol_a_karacsony_karacsony_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3357efe0-794e-44c6-adac-6e5d2b163b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Szijjarto_Magyarorszag_olyan_EUt_akar_ahol_a_karacsony_karacsony_marad","timestamp":"2018. december. 10. 18:09","title":"Szijjártó: Magyarország olyan EU-t akar, ahol a karácsony karácsony marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68a479f-91f5-4059-b06d-a9596f94ba21","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sok stresszt és felesleges aggodalmat megspórolhatnánk, ha a karácsonyi ajándékok beszerzése során tudatosan támaszkodnánk mindarra, amit a (szociál)pszichológia az utóbbi években kiderített az ajándékozás lélektanáról.","shortLead":"Sok stresszt és felesleges aggodalmat megspórolhatnánk, ha a karácsonyi ajándékok beszerzése során tudatosan...","id":"20181209_Igy_ajandekozz_hogy_mindenki_elegedett_legyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d68a479f-91f5-4059-b06d-a9596f94ba21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2c69ff-5558-48b2-ab80-0fa5fa0b74fc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181209_Igy_ajandekozz_hogy_mindenki_elegedett_legyen","timestamp":"2018. december. 09. 20:15","title":"Így ajándékozz, hogy mindenki elégedett legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9cd28e-a5d4-4154-a401-8ff19064a746","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az 1920-as évek munkásembere élhetett át valami olyasmit, amit jómagam éreztem Salla Tykka Lasszó és Hatalom című két rövidfilmje láttán. Holott nem először találkoztam ezekkel a munkákkal. Annak a megéléséről van szó, hogy az igazság és az az identitás, amelyhez ez az igazság tartozik, meg van mutatva, ki van mondva.","shortLead":"Az 1920-as évek munkásembere élhetett át valami olyasmit, amit jómagam éreztem Salla Tykka Lasszó és Hatalom című két...","id":"20181210_Ertem_tudom_erzem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c9cd28e-a5d4-4154-a401-8ff19064a746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df93c6e-84c0-4c26-9b7c-74e6a2cb2f62","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181210_Ertem_tudom_erzem","timestamp":"2018. december. 10. 17:34","title":"Értem, tudom, érzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1288ad1f-f17c-4f79-b4b9-3fa853fc1231","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Ha nem tűröm el, hogy iszonyatosan fontos dolgokat nem írhatok meg, hogy a mondandóm csonkul és torzul, akkor nem írhatok meg semmit és nem tehetek semmit. ","shortLead":"Ha nem tűröm el, hogy iszonyatosan fontos dolgokat nem írhatok meg, hogy a mondandóm csonkul és torzul, akkor nem...","id":"20181210_Revesz_Sandor_Hallgass_ha_szot_akarsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1288ad1f-f17c-4f79-b4b9-3fa853fc1231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1853d156-c29c-483a-ad9d-05e545a0874d","keywords":null,"link":"/kultura/20181210_Revesz_Sandor_Hallgass_ha_szot_akarsz","timestamp":"2018. december. 10. 16:20","title":"Révész Sándor: Hallgass, ha szót akarsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már napi hét óra monitor előtt töltött idő után is látszik, hogy a kisgyermekek agyának külső rétege változik. Hogy ez mit jelent, még nem tudni, de az amerikai orvosok azt mondják, a kicsik inkább ne is üljenek képernyő elé. ","shortLead":"Már napi hét óra monitor előtt töltött idő után is látszik, hogy a kisgyermekek agyának külső rétege változik...","id":"20181210_tablagep_monitor_okostelefon_kepernyo_elott_eltoltott_ido_agykutatas_okoseszkozok_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3b9a03-2d64-46a2-8751-63a22a1175c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_tablagep_monitor_okostelefon_kepernyo_elott_eltoltott_ido_agykutatas_okoseszkozok_videojatek","timestamp":"2018. december. 10. 18:03","title":"Valami nagyon nem jó dolog történik a gyerekek agyával, ha túl sokat ülnek a képernyő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban lépett volna fel a Sportarénában, a szervezők azt ígérik, később megtartják a koncertet.","shortLead":"Áprilisban lépett volna fel a Sportarénában, a szervezők azt ígérik, később megtartják a koncertet.","id":"20181209_Elmarad_Curtis_nagykoncertje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f2556-8645-4d1e-9b7d-610690aaeaaa","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Elmarad_Curtis_nagykoncertje","timestamp":"2018. december. 09. 19:18","title":"Elmarad Curtis nagykoncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]