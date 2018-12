Párizs állja a szavát, úgy oldja meg a sárgamellényes válságot, hogy közben a jövő évi költségvetés hiánya nem lesz több mint 3% – ígérte a pénzügyminiszter. Csakhogy a gazdasági lap, a Les Echos kiszámolta: Macron ígéretei a hiányt 3,5%-ra vihetik fel.

Mit ígért az elnök a tiltakozás lecsillapítására?



100 eurós minimálbér-emelést. Ez volt a legfontosabb, de ezen kívül megszüntetik a túlórák és a nyugdíjak jó részének adóját, valamint kedvezményeket kap az a vállalat, amely növeli a cafeteria-rendszerből adható juttatásokat. A sárgamellényesek jó része kevesellte az engedményeket, Brüsszel és a külföldi piacok sokallják. Azt kérdezik, miből finanszírozza ezt Franciaország, mely a nagy pénzügyi válság óta nem tudja 3% alá szorítani a költségvetés hiányát, és amelynek az államadóssága egyenlő az éves GDP-vel.



Mit szól ehhez Moscovici úr?



Ezt kérdik gúnyosan Rómában a populista kormányzat tagjai, akik korábban beletörölték a cipőjüket az uniós pénzügyi biztos figyelmeztető üzenetébe. Most Luigi di Maio miniszterelnök-helyettes, az Öt Csillag párt vezére kerek perec kijelentette: az olasz költségvetés épp azért tartalmaz oly sok szociális juttatást, hogy elkerüljék a sárgamellényes tiltakozó mozgalom kiterjedését Itáliára is. Ráadásul arra hívta fel a figyelmet: Brüsszel sokallja az olasz költségvetés 2,4%-os hiányát miközben hidegen hagyja Franciaország 3% fölötti deficitje. Rómában arra is célozgatnak: Pierre Moscovici pénzügyi biztos Macron kormányzatában kívánja folytatni a működését azt követően, hogy jövőre leköszön uniós biztosi posztjáról. Mindezzel tisztában vannak Párizsban is, ahol Macron elnök továbbra is vezetni kívánja a populizmus elleni harcot egész Európában. Ezért nem engednek a populizmus kísértésének és nem vezetnek be új vagyonadót és nem emelik a legjobban keresők adóját sem. Pedig ezt javasolja az a baloldali közgazdász csapat, mely a francia Thomas Piketty vezetésével dolgozott ki programot az Európai Unió számára.



Meg akarjuk őrizni a piacok bizalmát



Ezt hangsúlyozta Bruno LeMaire pénzügyminiszter külföldi újságírók előtt. "Franciaországba jelenleg is árad a külföldi tőke és ezt szeretnénk megőrizni" – hangsúlyozta a pénzügyminiszter, aki azt is elmondta, nem kell aggódni a jövő évi költségvetés miatt, mert Párizsban ellensúlyozni akarják a kiadásokat egy jelentős új adóval.



GAFA adó hozhatja egyenesbe a költségvetési hiányt



Mi a GAFA? Betűszó, amelyet a Google, az Apple, a Facebook és az Amazon világcégek nevének első betűiből rakták össze. Régi ötlet Franciaországban, hogy ezeket az amerikai óriásokat kell megadóztatni, mert kibújnak az adófizetés alól Európában, részben azzal, hogy Írországban adóznak, ahol különösen kedvezőek az adókulcsok, részben pedig az unión kívüli adóparadicsomokba viszik ki a profitjuk nagy részét. Ebből az adóból kívánja betömni a költségvetés lyukait a francia kormány. A javaslat nem új, Brüsszel előtt fekszik már régóta, de most a franciák úgy érzik, kényszerhelyzet van.



Akár az unió nélkül is bevezetjük a GAFA adót – mondja most a pénzügyminiszter, aki a Párizsban dolgozó angolszász újságíróknak fejtette ki a kormány álláspontját. Bruno LeMaire szerint ezzel az adóval elérhetik azt, hogy a jövő évi költségvetés hiánya ne menjen a 3% fölé.



A hét, amikor elveszett Macron eurózóna reformja



Így értékeli a kialakult helyzetet a New Yorki Bloomberg portál, mely szerint politikailag a francia elnök annyira meggyengült, hogy aligha lesz képes véghezvinni az eurózóna nagy reformját, melyet pedig bejelentett választási kampánya során. A francia gazdaság ugyanis továbbra is a krónikus gondjaival küszködik: 9%- os a munkanélküliség, nem nőnek a reálbérek, a kereseti medián 1700 euró havonta. Vagyis ennyit keres egy átlag francia egy hónapban. Ez bruttó összeg, ami után még adózni is kell. A pénzügyminiszter is elismerte: emiatt tiltakoznak a sárgamellényesek. Nem mutogatott külföldre, nem hivatkozott orosz hacker akciókra, hanem elismerte: az emberek jelentős része úgy érzi, nem tud tisztességesen megélni a munkájából. Ezért emelték meg a minimálbért 100 euróval, és a kormány abban reménykedik, hogy ez általános béremelést indít el a magánszektorban. Ez talán véget vet a sárgamellényesek tiltakozó mozgalmának Franciaországban, de a problémát nem szünteti meg az Európai Unión belül, hiszen nagyon sok országban gond az, amit Bruno LeMaire pénzügyminiszter röviden így foglalt össze: sokan érzik úgy, hogy hiába dolgoznak rendesen, mert a hónap vége előtt elfogy a pénzük, és nem tudják, hogy hova forduljanak, mert a kormányok a költségvetési egyensúly fenntartása miatt nem tudnak segíteni. (via Les Echos, Bloomberg)