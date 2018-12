Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szepessy Zsolt ukránokat csapott be.","shortLead":"Szepessy Zsolt ukránokat csapott be.","id":"20181213_Masodfokon_hat_ev_bortont_kapott_a_legsulyosabb_kamupart_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfbba41-0dc1-4020-9f74-646b0ae1b950","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Masodfokon_hat_ev_bortont_kapott_a_legsulyosabb_kamupart_elnoke","timestamp":"2018. december. 13. 18:50","title":"Másodfokon hat év börtönt kapott a legsúlyosabb kamupárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A két cég közötti immár történelminek mondható versengés ellenére egy Samung-fejlesztés kerülhet az Apple jövő évi iPhone-jába.","shortLead":"A két cég közötti immár történelminek mondható versengés ellenére egy Samung-fejlesztés kerülhet az Apple jövő évi...","id":"20181214_samsung_dispaly_rugalmas_oled_kepernyo_apple_iphone_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316fe3b7-551e-46e4-ab5b-cfeeca1fcbbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_samsung_dispaly_rugalmas_oled_kepernyo_apple_iphone_2019","timestamp":"2018. december. 14. 12:03","title":"Meglepő, de pont a Samsung segítségével lehetnek vékonyabbak a jövő évi iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2303ed47-89e5-4f8d-951e-a174894fda4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alaposan átalakította fizetős tárhelyre vonatkozó lehetőségeit a Google. A csomagok nem csak olcsóbbak lettek, több/nagyobb helyet is kínálnak a fájloknak.","shortLead":"Alaposan átalakította fizetős tárhelyre vonatkozó lehetőségeit a Google. A csomagok nem csak olcsóbbak lettek...","id":"20181214_felhoszolgaltas_felho_tarhely_webes_tarhely_google_one_fajltarolas_tarhely_vasarlas_arak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2303ed47-89e5-4f8d-951e-a174894fda4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07090cd0-278e-46fe-8a59-b9af1ee95abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_felhoszolgaltas_felho_tarhely_webes_tarhely_google_one_fajltarolas_tarhely_vasarlas_arak","timestamp":"2018. december. 14. 11:33","title":"Magyarországra is megérkezett a Google új és (nagyon) olcsó tárhelyszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a16a955-9c7c-4df3-a767-fbf6e59b2ef2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Chérif Chekatt három embert ölt meg, csütörtök délután egy raktárban találtak rá.","shortLead":"Chérif Chekatt három embert ölt meg, csütörtök délután egy raktárban találtak rá.","id":"20181213_Lelottek_a_rendorok_a_ferfit_aki_a_strasbourgi_karacsonyi_vasarban_lovoldozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a16a955-9c7c-4df3-a767-fbf6e59b2ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b47f1e8-fd61-4367-965d-ad8716baa7f7","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Lelottek_a_rendorok_a_ferfit_aki_a_strasbourgi_karacsonyi_vasarban_lovoldozott","timestamp":"2018. december. 13. 21:48","title":"Lelőtték a strasbourgi terrortámadás elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313fc11a-23c3-4893-98ea-2cd32af41514","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Miközben a legtöbb ország szigorú feltételeket szab az állampolgárság megszerzésére, világszerte bevett gyakorlat, hogy különböző – jellemzően igen nagy értékű – beruházásokért cserébe letelepedési jogosultságra, vagy épp állampolgárságra (és így útlevélre) tehetünk szert. ","shortLead":"Miközben a legtöbb ország szigorú feltételeket szab az állampolgárság megszerzésére, világszerte bevett gyakorlat...","id":"crystalgroup_20181213_Vagyonmentes_es_Bterv_masodik_utlevellel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=313fc11a-23c3-4893-98ea-2cd32af41514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697c533d-9cf9-4c2d-b72f-f879f9dc77e9","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20181213_Vagyonmentes_es_Bterv_masodik_utlevellel","timestamp":"2018. december. 14. 12:28","title":"Vagyonmentés és B-terv második útlevéllel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő a kaliforniai Rose Bowlon való fellépésén vetette be a programot, még tavasszal.","shortLead":"Az énekesnő a kaliforniai Rose Bowlon való fellépésén vetette be a programot, még tavasszal.","id":"20181214_Arcfelismerot_vetett_be_Taylor_Swift_a_zaklatoi_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03298627-19be-4282-86c4-bc303faf23c8","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Arcfelismerot_vetett_be_Taylor_Swift_a_zaklatoi_ellen","timestamp":"2018. december. 14. 09:10","title":"Arcfelismerőt vetett be Taylor Swift a zaklatói ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Új, telepíthető egészségügyi ellátó létesítményt szereznek be.","shortLead":"Új, telepíthető egészségügyi ellátó létesítményt szereznek be.","id":"20181213_75_milliard_forintos_egeszsegugyi_beszerzes_jon_a_honvedsegnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3bb16e-a34e-4a57-ae64-3514d2237140","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_75_milliard_forintos_egeszsegugyi_beszerzes_jon_a_honvedsegnel","timestamp":"2018. december. 13. 21:31","title":"7,5 milliárd forintos egészségügyi beszerzés jön a honvédségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook megvariálja az Életesemények nevű funkciót, így hamarosan fotókat, videókat is csatolhatunk majd hozzájuk. De nem ez lesz az egyetlen változás.","shortLead":"A Facebook megvariálja az Életesemények nevű funkciót, így hamarosan fotókat, videókat is csatolhatunk majd hozzájuk...","id":"20181212_facebook_eletesemeny_megadasa_emlekezteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9df921-d9d8-450d-9890-15da56187b6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_facebook_eletesemeny_megadasa_emlekezteto","timestamp":"2018. december. 12. 19:03","title":"Látványos újdonság jön a Facebookra, most már biztosan nem felejti el a fontos évfordulókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]