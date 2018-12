Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok 100 méter vegyesen is először csapott a célba.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok 100 méter vegyesen is először csapott a célba.","id":"20181214_Rovidpalyas_uszovb_Hosszu_Katinka_ujabb_aranyermet_szerzett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07f9500-a25c-4b36-a4a3-5de93a013163","keywords":null,"link":"/sport/20181214_Rovidpalyas_uszovb_Hosszu_Katinka_ujabb_aranyermet_szerzett","timestamp":"2018. december. 14. 12:33","title":"Rövidpályás úszó-vb: Hosszú Katinka újabb aranyérmet szerzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931868c0-c0ac-460e-8b08-b6be31021e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak Budapesten hirdetnek meg tiltakozásokat a túlóratörvény ellen.","shortLead":"Nem csak Budapesten hirdetnek meg tiltakozásokat a túlóratörvény ellen.","id":"20181213_Egyre_tobb_helyen_lesznek_tuntetesek_az_orszagban_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931868c0-c0ac-460e-8b08-b6be31021e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2dac10-ceef-4097-badc-ccd6c2fb9aaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Egyre_tobb_helyen_lesznek_tuntetesek_az_orszagban_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 13. 14:21","title":"Egyre több helyen lesznek tüntetések az országban a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Botránytól volt hangos szerdán a parlament, az ellenzék megpróbálta blokkolni az ülést, hogy ezzel akadályozzák meg a kormánypárti többséget a túlóratörvény elfogadásában. 