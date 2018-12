Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43640ecb-a635-4a49-bb88-f87ad0c24be2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sötét és vészjósló. ","shortLead":"Sötét és vészjósló. ","id":"20181213_Soteten_veszjoslo_lett_a_Volkswagen_Touareg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43640ecb-a635-4a49-bb88-f87ad0c24be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a160eb0-99a7-495a-bdae-eaf4f9f1fe42","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_Soteten_veszjoslo_lett_a_Volkswagen_Touareg","timestamp":"2018. december. 14. 04:07","title":"Kis tuninggal is, milyen gonosz karaktert kapott ez a Volkswagen Touareg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa907b9-3e4f-4afb-a40d-edf949f089da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Biztonsági kamera rögzítette a brit nőnek az éj leple alatt elkövetett akcióját.","shortLead":"Biztonsági kamera rögzítette a brit nőnek az éj leple alatt elkövetett akcióját.","id":"20181213_Nagyon_zavarta_az_idos_not_a_szomszedok_karacsonyi_vilagitasa_igy_elovett_egy_ollot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffa907b9-3e4f-4afb-a40d-edf949f089da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd7e2ab-acb5-4638-bab1-850fa313c3e8","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Nagyon_zavarta_az_idos_not_a_szomszedok_karacsonyi_vilagitasa_igy_elovett_egy_ollot","timestamp":"2018. december. 13. 09:23","title":"Nagyon zavarta az idős nőt a szomszédok karácsonyi világítása, így elővett egy ollót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jön az atlétikai vb és a Maccabi Játékok; futballarénák, sportcsarnokok, uszodák nőnek ki a földből. A tempó szédítő, a közpénzek elköltésében is – olvasható az e heti HVG-ben.","shortLead":"Jön az atlétikai vb és a Maccabi Játékok; futballarénák, sportcsarnokok, uszodák nőnek ki a földből. A tempó szédítő...","id":"20181213_Stadionorszagban_a_gyozelem_szamit_a_NER_vallalkozoi_mar_gyoztesnek_erezhetik_magukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b8b011-589a-466d-9255-df91080434eb","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_Stadionorszagban_a_gyozelem_szamit_a_NER_vallalkozoi_mar_gyoztesnek_erezhetik_magukat","timestamp":"2018. december. 13. 16:34","title":"Stadionországban a győzelem számít, a NER vállalkozói már győztesnek érezhetik magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lap forrásai szerint a szállodavendégekén kívül még több millió amerikai állampolgár adatait lophatták el.","shortLead":"A lap forrásai szerint a szállodavendégekén kívül még több millió amerikai állampolgár adatait lophatták el.","id":"20181212_NYT_Marriott_hackertamadas_Kina_adatlopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608afef5-d6e5-4e60-95dc-c0a463ea88b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_NYT_Marriott_hackertamadas_Kina_adatlopas","timestamp":"2018. december. 12. 16:33","title":"NYT: Kínai hackerek lopták el a Marriott vendégeinek adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője az egyik legjobb tüntetésen vett részt szerda éjjel. Szerinte még nagyobb tömeg kellene, és más eszközök is szóba jöhetnek. A párt szerint a törvények parlamenti elfogadása nem volt jogszerű.","shortLead":"Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője az egyik legjobb tüntetésen vett részt szerda éjjel. Szerinte még nagyobb tömeg...","id":"20181213_Momentum_fel_kell_keszulni_a_polgari_engedetlenseg_egyeb_formaira_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43035635-3cc0-49e6-bbb9-9891bcf05bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Momentum_fel_kell_keszulni_a_polgari_engedetlenseg_egyeb_formaira_is","timestamp":"2018. december. 13. 15:56","title":"Momentum: Fel kell készülni a polgári engedetlenség egyéb formáira is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16be7cc1-34ef-4456-982c-2ef745f0ae7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maria Rehaková a régi nyugati kapcsolatait vetette be első maszek üzleteinél. ","shortLead":"Maria Rehaková a régi nyugati kapcsolatait vetette be első maszek üzleteinél. ","id":"20181213_Spektrum_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_elit_Maria_Rehakova","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16be7cc1-34ef-4456-982c-2ef745f0ae7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73608a57-1ae1-4be4-8204-5a95cd043cea","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Spektrum_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_elit_Maria_Rehakova","timestamp":"2018. december. 13. 14:55","title":"Külkereskedőként dolgozott, ma Szlovákia egyik leggazdagabb asszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert 200 méter pillangón a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokság szerdai versenynapján.","shortLead":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert 200 méter pillangón a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokság szerdai...","id":"20181212_Hosszu_Katinka_vilagbajnok_200_pillangon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cb0468-a300-4d9f-9af0-536467c144b5","keywords":null,"link":"/sport/20181212_Hosszu_Katinka_vilagbajnok_200_pillangon","timestamp":"2018. december. 12. 12:29","title":"Hosszú Katinka világbajnok 200 pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év végére befutott a Firefox idei utolsó frissítése is, ami ezúttal több kisebb, de annál hasznosabb funkciót tartalmaz.","shortLead":"Az év végére befutott a Firefox idei utolsó frissítése is, ami ezúttal több kisebb, de annál hasznosabb funkciót...","id":"20181212_mozilla_firefox_bongeszo_firefox_64_letoltese_bongeszolap_kezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0694774b-bcc9-45cc-8808-f1a6a243fd3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_mozilla_firefox_bongeszo_firefox_64_letoltese_bongeszolap_kezeles","timestamp":"2018. december. 12. 15:33","title":"Firefoxot használ? Nyomjon rá most a frissítésre, hasznos újítások érkeztek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]