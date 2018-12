Nem tárgyalható újra a Brexit-megállapodás – az elmúlt napok üzengetései után a brüsszeli EU-csúcson Theresa May szemébe is mondták az uniós vezetők a verdiktet. A brit kormányfő csupán annyit kapott – és ezt a kétnapos találkozó első estéjén elfogadott nyilatkozat is megerősítette –, hogy az Európai Tanács megerősítette, az ír-északír határ átjárhatóságát biztosítani hivatott tartalékmegoldás (backstop) elkerülése érdekében mindent megtesz az Európai Unió, és ha mégis szükség lenne a bevezetésére, „az ideiglenes jelleggel lenne alkalmazandó”. Ennek azért van jelentősége, mivel a brit kormány jogi tanácsosa is úgy értékelte a megállapodást, hogy a backstop akár örök életre az unóis belső piachoz láncolná Észak-Írországot, és az ír-északír határ átjárhatóságát úgy teremtené meg, hogy közben a sziget északi, Nagy-Britanniához tartozó felét elvágná a szigetország többi részétől.

Van azonban a nyilatkozatban egy nyugtalanítóbb mondat is: hogy fel kell készülni „minden lehetséges kimenetelre” - vagyis akár a rendezetlen (no-deal) Brexitre is. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy a brüsszeli testület december 19-én közzétesz egy dokumentumot a felkészülés szempontjából hasznos információkkal. Hírek szerint ugyanakkor felvetődött az is, hogy januárban egy újabb rendkívüli csúcsot tartsanak a Brexitről – azt nem tudni, pontosan miről.

Theresa May néhány órával az után, hogy megnyerte a pártjában ellen kezdeményezett bizalmi szavazást, abból a célból utazott a brüsszeli találkozóra, hogy biztosítékokat kérjen parlamenti képviselői számára. Pontosabban, hogy ezeknek a segítségével elfogadtassa a brit alsóházzal is a kilépés és a későbbi viszony feltételrendszereit összegző megállapodásokat – erre a szerdai állapot szerint nem sok esély van. És a péntek reggeli szerint sem, hiszen May-nek nem sikerült garanciát kapnia arra a tervére sem, hogy ha be is vezetik a backstopot, az legfeljebb 12 hónapig lesz hatályban.

A kutyaszorítóba került politikus Brüsszelben állítólag arról beszélt kollégáinak, hogy az elmúlt két év során remélem sikerült bizonyítania, hogy bízhatnak benne, azt teszi, ami helyes, attól függetlenül, hogy az politikailag mennyire nehéz a számára. Ez komoly stílusváltás ahhoz képest, hogy a brit vezetők korábban mindig konfrontatív „indultak harcba” az EU-csúcsokon. Elég Margaret Tchatcher legendás kijelentésére („Vissza akarom kapni a pénzemet!”) gondolni, amellyel kiharcolta és a kilépésig bebetonozta azt, hogy a többi tagország visszatérítést fizet a briteknek.