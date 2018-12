Míg 1983-ban a miniszterhelyettes, 1988-ba pedig a gyárigazgató volt a legmagasabb presztízsű foglalkozás, akkor még a papok és az agronómusok is befértek a top 10-be. A KSH-felmérésben most már nemcsak presztízs, hanem kereset alapján is rangsoroltak az állampolgárok, itt egyértelműen a politikusok taroltak, akik viszont a presztízslistán az első 20-ba sem fértek bele.