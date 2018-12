Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f0772ee-6f5a-477f-8f88-0f60b49bf54b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EIB és a repülőteret üzemeltető Budapest Airport ","shortLead":"Az EIB és a repülőteret üzemeltető Budapest Airport ","id":"20181214_Europai_kolcsonbol_bovulhet_tovabb_a_ferihegyi_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f0772ee-6f5a-477f-8f88-0f60b49bf54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c3fdac-67be-4aa0-ba39-fb315577abda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Europai_kolcsonbol_bovulhet_tovabb_a_ferihegyi_repuloter","timestamp":"2018. december. 14. 13:17","title":"Európai kölcsönből bővülhet tovább a ferihegyi repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán Viktor álma.","shortLead":"Összehasonlították az életszínvonalat, már Románia is lehagy minket. Így elég távolinak tűnik, hogy beteljesüljön Orbán...","id":"20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa92846-c208-4e53-aab8-dd324c7d3e90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Eurostat_a_masodik_legszegenyebb_nep_a_magyar_az_EUban","timestamp":"2018. december. 14. 05:44","title":"Eurostat: A második legszegényebb nép a magyar az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b907f5-4a7b-4d74-8e14-d3df6de3ba1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lev Tolsztoj-idézettel adja meg a hangulatot a tüntetéshez a lap.","shortLead":"Lev Tolsztoj-idézettel adja meg a hangulatot a tüntetéshez a lap.","id":"20181214_Irodalmi_magassagokba_emelte_az_uszitast_a_Ripost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58b907f5-4a7b-4d74-8e14-d3df6de3ba1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441333a0-267f-45d6-a826-28a8efc31ad4","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Irodalmi_magassagokba_emelte_az_uszitast_a_Ripost","timestamp":"2018. december. 14. 09:24","title":"Irodalmi magasságokba emelte az uszítást a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1af090-58ab-4ff6-b5a9-98e9806d25e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa ma is kimegy tüntetni, szerinte az elmúlt nyolc év legerősebb tüntetéssorozata zajlik most. A párt vidéken is mozgósít. Lehet, a tiltakozások kihatnak a pártpolitikai színtérre is. Az ÁSZ-t a Fidesz fegyverként használja, kommentálja a Momentum és a Párbeszéd elleni eljárást.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa ma is kimegy tüntetni, szerinte az elmúlt nyolc év legerősebb tüntetéssorozata zajlik most...","id":"20181214_Tordai_Bence_kozos_a_cel_a_rezsim_megdontese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc1af090-58ab-4ff6-b5a9-98e9806d25e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8887eb96-8cfa-4988-9bd9-5cebfae9d038","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Tordai_Bence_kozos_a_cel_a_rezsim_megdontese","timestamp":"2018. december. 14. 11:29","title":"Tordai Bence: Közös a cél, a rezsim megdöntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b83c25-8a5f-4308-8437-9a97ae27d0f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 30 évben szinte teljesen eltűnt a négy éves, vagy annál is régebbi jégtakaró a Jeges-tenger felszínéről. Ha így haladunk, hamarosan jégmentes lehet a terület.","shortLead":"Az elmúlt 30 évben szinte teljesen eltűnt a négy éves, vagy annál is régebbi jégtakaró a Jeges-tenger felszínéről. Ha...","id":"20181215_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64b83c25-8a5f-4308-8437-9a97ae27d0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc1fd2e-f1d7-4b45-92eb-677bfe669a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg","timestamp":"2018. december. 15. 09:03","title":"Eltűnt a Jeges-tenger legvastagabb jégtakarójának 95 százaléka – és igen, ez nagyon nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tette közzé azt a fantasztikus felvételt, amit a Parker napszonda készített még november elején a csillagunkról.","shortLead":"A NASA tette közzé azt a fantasztikus felvételt, amit a Parker napszonda készített még november elején a csillagunkról.","id":"20181213_parker_solar_probe_napszonda_fenykep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bd3c91-efa1-48ad-a9b0-c4b1234ca294","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_parker_solar_probe_napszonda_fenykep","timestamp":"2018. december. 13. 22:28","title":"Soha ilyen közel nem repült még szonda a Naphoz, és most még fotót is csinált róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az osztrák kancellár ragaszkodik az EU határőrizeti szervének bővítéséhez, amit Orbánék ugyebár zsigerből elutasítanak.","shortLead":"Az osztrák kancellár ragaszkodik az EU határőrizeti szervének bővítéséhez, amit Orbánék ugyebár zsigerből elutasítanak.","id":"20181214_Kurz_szepen_odaszolt_egyet_Orbannak_a_Frontex_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ea0aec-bd1c-417d-93ce-5fe9a3939ede","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Kurz_szepen_odaszolt_egyet_Orbannak_a_Frontex_miatt","timestamp":"2018. december. 14. 13:30","title":"Kurz szépen odaszólt egyet Orbánnak a Frontex miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9738f9b5-f398-4f62-a344-e0a9231dcd6f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyen, amikor Ujhelyi István szocialista EP-képviselő és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanannak örül.","shortLead":"Ilyen, amikor Ujhelyi István szocialista EP-képviselő és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ugyanannak...","id":"20181213_Nem_kell_tobbe_Londonig_menni_konzulatus_nyilt_ket_brit_nagyvarosban_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9738f9b5-f398-4f62-a344-e0a9231dcd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fce6bb-64e1-4183-b964-b2299c2cddb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Nem_kell_tobbe_Londonig_menni_konzulatus_nyilt_ket_brit_nagyvarosban_is","timestamp":"2018. december. 13. 16:30","title":"Nem kell többé Londonig menni, konzulátus nyílt két brit nagyvárosban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]