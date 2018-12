Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b7f69f3-9044-4e74-97a5-2d933c97eaaf","c_author":"","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos éjfél után nem sokkal felolvashatta végre a tüntetők petícióját – igaz, nem élő adásban, ahogy szerették volna, csak a folyosón, egy operatőr kamerája előtt. Azt nem sikerült megtudni az operatőrtől, hogy mikor mehet le adásban a felvétel.","shortLead":"Hadházy Ákos éjfél után nem sokkal felolvashatta végre a tüntetők petícióját – igaz, nem élő adásban, ahogy szerették...","id":"20181217_Gordulo_tuntetesre_hivnak_fel_az_ellenzeki_kepviselok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b7f69f3-9044-4e74-97a5-2d933c97eaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ff404d-a5dc-45a3-abe8-5ae5df324c2f","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Gordulo_tuntetesre_hivnak_fel_az_ellenzeki_kepviselok","timestamp":"2018. december. 17. 00:52","title":"Gördülő tüntetésre hívnak fel az ellenzéki képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00464ab5-1f17-49ef-bb98-aae3ae7b6d65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eta néni mindig kedvesen köszöntötte a 74-es troli sofőrjeit és gyakran leült velük beszélgetni a végállomásnál. Az idős asszony néhány napja elhunyt, a buszvezetők megható gesztussal búcsúztak tőle. ","shortLead":"Eta néni mindig kedvesen köszöntötte a 74-es troli sofőrjeit és gyakran leült velük beszélgetni a végállomásnál...","id":"20181215_Mecsekkel_es_egy_szivhez_szolo_levellel_bucsuztak_a_74es_troli_torzsutasatol_Eta_nenitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00464ab5-1f17-49ef-bb98-aae3ae7b6d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afaaf4bc-5b0d-41b7-ad5a-a09824483e7e","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Mecsekkel_es_egy_szivhez_szolo_levellel_bucsuztak_a_74es_troli_torzsutasatol_Eta_nenitol","timestamp":"2018. december. 15. 18:27","title":"Mécsesekkel és egy szívszorító levéllel búcsúztak a 74-es troli törzsutasától, Eta nénitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kanada keresi a módját annak, hogy hogyan kerülhetné el, hogy teljesítenie kelljen egy Szaúd-Arábiával kötött fegyvereladási szerződést, amelyet az ország előző, konzervatív kormánya írt alá Rijáddal - jelentette be Justin Trudeau kanadai kormányfő vasárnap.\r

","shortLead":"Kanada keresi a módját annak, hogy hogyan kerülhetné el, hogy teljesítenie kelljen egy Szaúd-Arábiával kötött...","id":"20181217_fegyvereladas_kanada_szaud_arabia_ujsagirogyilkossag_dzsamal_hasogdzsi_justin_trudeau","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497b7ec0-7580-48c6-b63d-8471bd54c212","keywords":null,"link":"/vilag/20181217_fegyvereladas_kanada_szaud_arabia_ujsagirogyilkossag_dzsamal_hasogdzsi_justin_trudeau","timestamp":"2018. december. 17. 06:10","title":"Zsíros fegyverüzletet mondana fel Kanada Hasogdzsi halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"801f20ad-537e-4a43-8560-5f8d1cf037c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szakács Árpád a huszadik résznél jár a Kinek a kulturális diktatúrája? c. sorozatában. Most egyfajta összegzést is ad arról, hogy a NER nyolc évének kultúrpolitikája balliberális.","shortLead":"Szakács Árpád a huszadik résznél jár a Kinek a kulturális diktatúrája? c. sorozatában. Most egyfajta összegzést is ad...","id":"20181215_A_Magyar_Idok_kulturharcosa_nekiment_a_Fidesz_politikajanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=801f20ad-537e-4a43-8560-5f8d1cf037c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23312a7-1ecb-4854-84df-6706064f3b0f","keywords":null,"link":"/kultura/20181215_A_Magyar_Idok_kulturharcosa_nekiment_a_Fidesz_politikajanak","timestamp":"2018. december. 15. 12:42","title":"A Magyar Idők kultúrharcosa nekiment a Fidesz politikájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c49b37-cd2c-4caf-b675-f023cddfb3c3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Szegeden is tüntettek, szervezetten vonultak át a belvárosi adventi vásáron. Eljöttek diákok, oktatók, politikusok, nyugdíjasok is. Többen közülük felszólaltak, és Tordai Bence is beugrott.","shortLead":"Szegeden is tüntettek, szervezetten vonultak át a belvárosi adventi vásáron. Eljöttek diákok, oktatók, politikusok...","id":"20181216_Szegedi_tuntetok_Teved_miniszterelnok_ur_maradunk_es_nem_leszunk_rabszolgak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8c49b37-cd2c-4caf-b675-f023cddfb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e73dab6-208d-49b1-9ec5-3ed7f9312e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Szegedi_tuntetok_Teved_miniszterelnok_ur_maradunk_es_nem_leszunk_rabszolgak","timestamp":"2018. december. 16. 20:23","title":"Nem leszünk rabszolgák! - Szegeden is tüntettek a kormány és a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az ország keleti felében marad a felhőtakaró - jósolja az Országos Meteorológiai Szolgálat.



","shortLead":"Csak az ország keleti felében marad a felhőtakaró - jósolja az Országos Meteorológiai Szolgálat.



","id":"20181216_Napos_de_huvos_ido_varhato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484c9669-b42d-4db2-ac28-bba30f85b8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Napos_de_huvos_ido_varhato","timestamp":"2018. december. 16. 11:38","title":"Napos, de hűvös idő várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd7e0f2-1c25-4cbd-84f8-afaab807495f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer ember tüntetett szombaton Rómában a migránsok jogaiért és tiltakozva a kormány migránsellenes politikája ellen.","shortLead":"Több ezer ember tüntetett szombaton Rómában a migránsok jogaiért és tiltakozva a kormány migránsellenes politikája...","id":"20181216_A_bevandorlok_mellett_tuntettek_Romaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dd7e0f2-1c25-4cbd-84f8-afaab807495f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58616315-0980-4385-997a-eb2cd0238bd8","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_A_bevandorlok_mellett_tuntettek_Romaban","timestamp":"2018. december. 16. 08:17","title":"A bevándorlók mellett tüntettek Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hármas metró viszont ebben az időszakban is közlekedni fog. ","shortLead":"A hármas metró viszont ebben az időszakban is közlekedni fog. ","id":"20181215_BKK_a_vasarnapi_tuntetes_miatt_tobb_busz_es_villamos_kozlekedese_is_megvaltozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423076b5-b8c8-4866-9d5c-b740304fd9fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_BKK_a_vasarnapi_tuntetes_miatt_tobb_busz_es_villamos_kozlekedese_is_megvaltozik","timestamp":"2018. december. 15. 20:07","title":"BKK: a vasárnapi tüntetés miatt több busz és villamos közlekedése is megváltozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]