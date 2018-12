Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a1413fe-525c-4809-a4e1-a6792d522de9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tucatnyinál is több ellenzéki országgyűlési képviselő van az MTVA Kunigunda utcai székházában, egyelőre nem tudták elérni, hogy beolvashassák a követeléseiket.","shortLead":"Tucatnyinál is több ellenzéki országgyűlési képviselő van az MTVA Kunigunda utcai székházában, egyelőre nem tudták...","id":"20181217_mtva_szekhaz_hadhazy_akos_szel_bernadett_peticio_elo_adas_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a1413fe-525c-4809-a4e1-a6792d522de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9dbe21-9677-4c3f-acf9-04d0e0b18002","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_mtva_szekhaz_hadhazy_akos_szel_bernadett_peticio_elo_adas_tuntetes","timestamp":"2018. december. 17. 09:58","title":"Blokád alatt a köztévé, egyre több ellenzéki politikus az épületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1b0c5e-1881-4fe1-822e-dc0a03d7ba5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Míg a lábfétis gyakori jelenség, a zoknik iránti rajongásról kevesebbet hallani.","shortLead":"Míg a lábfétis gyakori jelenség, a zoknik iránti rajongásról kevesebbet hallani.","id":"20181217_Izzadt_zoknit_szagolgatott_a_ferfi_sulyos_beteg_lett_tole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa1b0c5e-1881-4fe1-822e-dc0a03d7ba5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8dd7828-8563-4c57-9d1b-57aa8dacc4bc","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Izzadt_zoknit_szagolgatott_a_ferfi_sulyos_beteg_lett_tole","timestamp":"2018. december. 17. 11:12","title":"Izzadt zoknit szagolgatott egy férfi, súlyos beteg lett tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa9f739-235a-47ba-a61e-6748319a3960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Stop, Last Christmas!","shortLead":"Stop, Last Christmas!","id":"20181215_231_brit_kocsmaban_betiltottak_az_egyik_legnagyobb_karacsonyi_slagert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaa9f739-235a-47ba-a61e-6748319a3960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b68adb-a826-4ad7-a6df-5caa45877998","keywords":null,"link":"/elet/20181215_231_brit_kocsmaban_betiltottak_az_egyik_legnagyobb_karacsonyi_slagert","timestamp":"2018. december. 15. 15:44","title":"231 brit kocsmában betiltották az egyik legnagyobb karácsonyi slágert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnökéhez is eljutott annak a fiatal férfinak a története, akit állítása szerint megütött egy rendőr, miután elfogták.","shortLead":"A DK elnökéhez is eljutott annak a fiatal férfinak a története, akit állítása szerint megütött egy rendőr, miután...","id":"20181215_gyurcsany_ferenc_rendorseg_brutalitas_kossuth_ter_tuntetes_tuloratorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91d2f76-94a9-4ce5-9d37-0a9bd4379643","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_gyurcsany_ferenc_rendorseg_brutalitas_kossuth_ter_tuntetes_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 15. 15:39","title":"Gyurcsány: Aljas diktatúrák erőszakszervezetei engedik meg maguknak azt a brutalitást, amit a magyar rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Előbb ölelkezett a szurkoló az egy sorral előtte ülővel, utána elkezdte verni. Elfogadta a büntetést, amelyet az ügyészség felajánlott, elzárás, közmunka, és kitiltás lett a vége.","shortLead":"Előbb ölelkezett a szurkoló az egy sorral előtte ülővel, utána elkezdte verni. Elfogadta a büntetést, amelyet...","id":"20181217_Harom_honapra_iteltek_a_szurkolot_aki_az_UjpestFelcsut_meccsen_verekedett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fefe0a-be55-4eb6-b1d4-17a64d101f76","keywords":null,"link":"/sport/20181217_Harom_honapra_iteltek_a_szurkolot_aki_az_UjpestFelcsut_meccsen_verekedett","timestamp":"2018. december. 17. 11:15","title":"Három hónapra ítélték a szurkolót, aki az Újpest-Felcsút meccsen verekedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65b7d41-5941-4762-8f3c-66e57ea2f342","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mintha egy köteg húszezrest hagyna el ma valaki, nagyjából hasonló veszteséget jelenthetett egykori tulajdonosának annak az aranypénznek elvesztése, amelyre néhány hete Óbudán bukkantak az Aquincumi Múzeum régészei.

","shortLead":"Mintha egy köteg húszezrest hagyna el ma valaki, nagyjából hasonló veszteséget jelenthetett egykori tulajdonosának...","id":"20181216_Vagyont_ero_hun_kori_aranypenzt_talaltak_Obudan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c65b7d41-5941-4762-8f3c-66e57ea2f342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11009414-150d-4e1d-9ee5-a380694faf80","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Vagyont_ero_hun_kori_aranypenzt_talaltak_Obudan","timestamp":"2018. december. 16. 17:45","title":"Vagyont érő hun kori aranypénzt találtak Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b56da5b-66ae-4a8a-9b00-ca049edc0117","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemrég került a hazai mozikba A művészet templomai című ismeretterjesztő sorozat következő epizódja, amely a szecesszió születésének páratlanul izgalmas korszakát mutatja be. ","shortLead":"Nemrég került a hazai mozikba A művészet templomai című ismeretterjesztő sorozat következő epizódja, amely a szecesszió...","id":"20181216_Klimt_es_Schiele_muveszete_a_moziban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b56da5b-66ae-4a8a-9b00-ca049edc0117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1292983f-a51e-4547-a002-bbc0f1ed629f","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Klimt_es_Schiele_muveszete_a_moziban","timestamp":"2018. december. 16. 19:01","title":"Klimt és Schiele művészete a moziban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942763e3-0f93-4afd-a203-7daaa873f39c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vezessenek óvatosan, félpályán halad a forgalom az érintett szakaszon.","shortLead":"Vezessenek óvatosan, félpályán halad a forgalom az érintett szakaszon.","id":"20181215_Baleset_tortent_az_M3ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=942763e3-0f93-4afd-a203-7daaa873f39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6701ca89-53c1-4166-9565-6f16009815fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_Baleset_tortent_az_M3ason","timestamp":"2018. december. 15. 19:57","title":"Baleset történt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]