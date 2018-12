Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A vitasorozat és a szavazási folyamat új időpontját Theresa May brit miniszterelnök jelentette be hétfőn. 2018. december. 17. 19:30","title":"Január közepén szavaz a brit parlament a Brexitről ","shortLead":"A gyanú szerint ők adták a fegyvert Chérif Chekattnak. 2018. december. 17. 19:12","title":"Két újabb embert vettek őrizetbe a strasbourgi lövöldözés miatt Az európai szövetség szavazásán csütörtöktől szombatig posztonként öt jelöltre lehetett voksolni a torna okostelefonos alkalmazása segítségével. A győzteseket vasárnap hirdették ki. 2018. december. 16. 14:26","title":"Háfra Noémi a kézilabda álomcsapatban A befektetők, ha az év végén értékelik a helyzetüket, nem sok jóról tudnak beszámolni: sem a részvények, sem az államkötvények, sem a nyersanyagok nem hoztak számottevő profitot. 2018. december. 16. 11:06","title":"Szegény gazdagok, most aztán tényleg főhet a fejük, a miénk pedig fájhat Jelszavuk ez volt: „A tisztességes megélhetéshez szükséges havi 1080 eurós nyugdíjat követelünk". 2018. december. 17. 11:55","title":"A spanyol idősek a tisztességes, átszámítva havi 340 ezer forintos átlagnyugdíjért tüntettek A film előzetese most érkezett, a premierje 2019 januárjában lesz. 2018. december. 17. 11:34","title":"Elkészült a Brexit-film Benedict Cumberbatch főszereplésével","id":"20181217_Elkeszult_a_Brexitfilm_Benedict_Cumberbatch_foszereplesevel 2018. december. 17. 18:50","title":"Leállította az Európai Bíróság a lengyel bírósági átalakítást