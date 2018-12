Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nébih: főleg az ömlesztett áruk gondatlan kezeléséből és a hiányos jelölésből adódtak gondok.","shortLead":"Nébih: főleg az ömlesztett áruk gondatlan kezeléséből és a hiányos jelölésből adódtak gondok.","id":"20181220_Ovatosan_a_zoldsegekkel_es_gyumolcsokkel_a_hipermarketekban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df129a7-69ab-4775-a88c-52d95a9903c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ovatosan_a_zoldsegekkel_es_gyumolcsokkel_a_hipermarketekban","timestamp":"2018. december. 20. 09:13","title":"Óvatosan a zöldségekkel és gyümölcsökkel a hipermarketekben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak egérrel, billentyűzettel is használhatjuk a YouTube-ot, ehhez a fejlesztők készítettek néhány hasznos kombinációt.","shortLead":"Nemcsak egérrel, billentyűzettel is használhatjuk a YouTube-ot, ehhez a fejlesztők készítettek néhány hasznos...","id":"20181220_youtube_video_gyorsbillentyu_billentyuparancs_videok_lapozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7c1417-a1c1-4376-b760-cc3c793744e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_youtube_video_gyorsbillentyu_billentyuparancs_videok_lapozasa","timestamp":"2018. december. 20. 10:33","title":"Ismeri ezt a YouTube-trükköt? Hasznos segítség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megállapodtak a műanyaghulladék mennyiségének visszaszorítását célzó szigorúbb szabályokról szerdán az Európai Unió társjogalkotó intézményei. A tervek szerint 2021-tól betiltják azokat az egyszer használatos műanyagokat, amelyek könnyen és olcsón helyettesíthetők.","shortLead":"Megállapodtak a műanyaghulladék mennyiségének visszaszorítását célzó szigorúbb szabályokról szerdán az Európai Unió...","id":"20181219_eu_egyszer_hasznalatos_muanyag_fulpiszkalo_evoeszkoz_tanyer_szivoszal_italkevero_leggombpalcika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573e63c0-b606-408f-a70f-ea6d9b8045a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_eu_egyszer_hasznalatos_muanyag_fulpiszkalo_evoeszkoz_tanyer_szivoszal_italkevero_leggombpalcika","timestamp":"2018. december. 19. 18:03","title":"Az EU 2021-től nekimegy a műanyagoknak, a léggömbpálcika is tiltólistára kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem állapított meg a GVH jogsértést, de így is több millió forintot térít vissza RED VitaMAX-előfizetőinek a Vodafone.","shortLead":"Nem állapított meg a GVH jogsértést, de így is több millió forintot térít vissza RED VitaMAX-előfizetőinek a Vodafone.","id":"20181218_Megegyezett_a_Vodafone_a_GVHval_tobb_millio_forintot_fizet_vissza_az_ugyfeleknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5c3469-700b-45f7-ba09-1ebaea65cfdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Megegyezett_a_Vodafone_a_GVHval_tobb_millio_forintot_fizet_vissza_az_ugyfeleknek","timestamp":"2018. december. 18. 15:42","title":"Megegyezett a Vodafone a GVH-val, több millió forintot fizet vissza az ügyfeleknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 82 éves egyházfő szerint egyetlen politikusnak sem szabad a céljai elérése érdekében a migránsok elleni gyűlöletet felhasználnia.","shortLead":"A 82 éves egyházfő szerint egyetlen politikusnak sem szabad a céljai elérése érdekében a migránsok elleni gyűlöletet...","id":"20181218_Ferenc_papa_megint_kiallt_a_menekultek_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cba32a0-f802-461b-b04b-1618d701f1b7","keywords":null,"link":"/vilag/20181218_Ferenc_papa_megint_kiallt_a_menekultek_mellett","timestamp":"2018. december. 18. 14:12","title":"Ferenc pápa megint kiállt a menekültek mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Rendkívül nemtelen, európai hangnemhez nem méltó támadásokkal és csúsztatásokkal támadták a kórházat\" mondta Kun Szabó István, a Honvédkórház parancsnoka a Magyar Időknek csütörtöki interjújában. Elfogadható magyarázatot ugyan nem adott az egyes botrányokra, mondott annál cifrább dolgokat, természetesen az előző kormány felelőssége is előkerült.","shortLead":"\"Rendkívül nemtelen, európai hangnemhez nem méltó támadásokkal és csúsztatásokkal támadták a kórházat\" mondta Kun Szabó...","id":"20181220_A_Honvedkorhaz_vezetoje_nem_erti_miert_nem_vallaltak_ketszer_annyi_ugyeletet_az_orvosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84229b4-dcad-46b9-8e9d-dbf98cef4f40","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_A_Honvedkorhaz_vezetoje_nem_erti_miert_nem_vallaltak_ketszer_annyi_ugyeletet_az_orvosok","timestamp":"2018. december. 20. 10:32","title":"A Honvédkórház vezetője nem érti, miért nem vállaltak kétszer annyi ügyeletet az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő volt az egyik képviselő, aki az MTVA székházában éjszakázott vasárnap, aztán hétfőn mentővel vitték el.","shortLead":"Ő volt az egyik képviselő, aki az MTVA székházában éjszakázott vasárnap, aztán hétfőn mentővel vitték el.","id":"20181219_varju_laszlo_mtva_szekhaz_biztonsagi_orok_serulesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6828b9c0-6e06-4b02-af50-da83ceb81979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b14804-a7c8-4e20-b3fc-5a12636520c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_varju_laszlo_mtva_szekhaz_biztonsagi_orok_serulesek","timestamp":"2018. december. 19. 21:50","title":"Varju László feljelent és megmutatta a véraláfutásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Donald Trumpról nevezett el egy újonnan felfedezett kétéltűt egy brit cég, amely az amerikai elnök klímaváltozással szembeni struccpolitikája és a teremtmény föld alatti életmódja között lát párhuzamot.","shortLead":"Donald Trumpról nevezett el egy újonnan felfedezett kétéltűt egy brit cég, amely az amerikai elnök klímaváltozással...","id":"20181219_Donald_Trump_keteltu_klimavaltozas_Dermophis_donaldtrumpi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963a037e-8bee-49b4-b6a6-0f39e4c83cfb","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Donald_Trump_keteltu_klimavaltozas_Dermophis_donaldtrumpi","timestamp":"2018. december. 19. 14:32","title":"Donald Trumpról neveztek el kétéltűt, amely a homokba dugja a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]