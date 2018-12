Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71287d23-4d23-48d9-8d1c-238bdd28d1c1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Budapesten kettő előválasztást is tartanak, a cél, hogy egy kihívója legyen Tarlós Istvánnak. Az egyik januárban, a másik júniusban lesz.","shortLead":"Budapesten kettő előválasztást is tartanak, a cél, hogy egy kihívója legyen Tarlós Istvánnak. Az egyik januárban...","id":"20181220_Karacsony_es_az_MSZP_engedett_Puzser_is_beszallt_az_elovalasztasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71287d23-4d23-48d9-8d1c-238bdd28d1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3154cc0-9992-4d55-a5ad-04f60bdb50dd","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Karacsony_es_az_MSZP_engedett_Puzser_is_beszallt_az_elovalasztasba","timestamp":"2018. december. 20. 10:06","title":"Karácsony és az MSZP engedett, Puzsér is beszállt az előválasztásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246813f-b0dc-410a-9233-ffc9d42965b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban így reggelente egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban így reggelente egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181219_Adventi_irodalmi_naptar__december_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0246813f-b0dc-410a-9233-ffc9d42965b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d5ef65-c756-4327-bc73-e498c03ca6d6","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Adventi_irodalmi_naptar__december_19","timestamp":"2018. december. 19. 08:05","title":"Adventi irodalmi naptár – december 19.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nébih: főleg az ömlesztett áruk gondatlan kezeléséből és a hiányos jelölésből adódtak gondok.","shortLead":"Nébih: főleg az ömlesztett áruk gondatlan kezeléséből és a hiányos jelölésből adódtak gondok.","id":"20181220_Ovatosan_a_zoldsegekkel_es_gyumolcsokkel_a_hipermarketekban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df129a7-69ab-4775-a88c-52d95a9903c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ovatosan_a_zoldsegekkel_es_gyumolcsokkel_a_hipermarketekban","timestamp":"2018. december. 20. 09:13","title":"Óvatosan a zöldségekkel és gyümölcsökkel a hipermarketekben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8aa645-ee1d-4b52-8d85-7ca190812e46","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A puding próbája állítólag az evés, legalábbis ha sikerül elkészíteni. Például az igazi angol karácsonyi pudingot, ami a nálunk leginkább népszerű csokis-vaníliás alapváltozattól jelentősen eltér. Főként az, amit II. Erzsébet királynőnek készítenek 24 féle hozzávalóból. Akár meg is próbálkozhatunk vele.\r

\r

","shortLead":"A puding próbája állítólag az evés, legalábbis ha sikerül elkészíteni. Például az igazi angol karácsonyi pudingot, ami...","id":"20181220_kiralyno_karacsonyi_pudingja__recept_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c8aa645-ee1d-4b52-8d85-7ca190812e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9227a0c3-96a3-4686-bedc-2711756919c9","keywords":null,"link":"/elet/20181220_kiralyno_karacsonyi_pudingja__recept_","timestamp":"2018. december. 20. 15:29","title":"A királynő karácsonyi pudingja – recept ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Júniusban derült ki, hogy hamis pecsétekkel kétszeres fizetést vettek fel a munkáért cserébe.","shortLead":"Júniusban derült ki, hogy hamis pecsétekkel kétszeres fizetést vettek fel a munkáért cserébe.","id":"20181219_Fegyelmi_eljaras_indul_a_debreceni_egyetem_igazsagugyi_orvosszakertoi_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6ee3d2-a16c-41a3-bb64-860380291ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Fegyelmi_eljaras_indul_a_debreceni_egyetem_igazsagugyi_orvosszakertoi_ellen","timestamp":"2018. december. 19. 08:07","title":"Fegyelmi eljárás indul a debreceni egyetem igazságügyi orvosszakértői ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce37942-77e0-4157-8e55-d2689e408625","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Nincs Facebook Zuckerberg, vagy Tesla Musk nélkül – legalábbis ezt a képet erősíti, hogy a cégeket érintő idei botrányok nem ingatták meg az alapítók pozícióját, noha súlyos üzleti és bizalmi hibákért terheli őket a felelősség. Van az a szint, ahonnan már nem lehet bukni?\r

","shortLead":"Nincs Facebook Zuckerberg, vagy Tesla Musk nélkül – legalábbis ezt a képet erősíti, hogy a cégeket érintő idei...","id":"bchbisnode_20181219_zuckerberg_musk_cegvezetok_bukas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ce37942-77e0-4157-8e55-d2689e408625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb79adf-a3bc-4470-81de-304b807053d7","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20181219_zuckerberg_musk_cegvezetok_bukas","timestamp":"2018. december. 19. 07:30","title":"Túl magasan a bukáshoz? – Megingathatatlan cégvezérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az mfor.hu vette észre a parlament honlapján közzétett listát, amely szerint december 11-én szaktanácsadásra kötöttek szerződést a Clavis Consulting Kft.-vel. A december 31-ig szóló megbízást Kocsis Máté írta alá, az értéke pedig nettó 11,4 millió forint volt.","shortLead":"Az mfor.hu vette észre a parlament honlapján közzétett listát, amely szerint december 11-én szaktanácsadásra kötöttek...","id":"20181219_Az_allami_milliardok_mellett_a_Fidesz_frakcioja_is_koltott_50_milliocskat_a_Brusszel_elleni_haborura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0aa1c6-6835-4ba2-822c-a058ceb367b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Az_allami_milliardok_mellett_a_Fidesz_frakcioja_is_koltott_50_milliocskat_a_Brusszel_elleni_haborura","timestamp":"2018. december. 19. 16:39","title":"A kormányzati milliárdok mellett a Fidesz frakciója is költött 50 milliócskát a Brüsszel elleni háborúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca4b554-e904-47a1-8365-a11b8930aac4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökre virradóra ismét havazni kezdett Budapesten, de nem csak az utcán sétálgatók kaptak belőle a nyakukba.","shortLead":"Csütörtökre virradóra ismét havazni kezdett Budapesten, de nem csak az utcán sétálgatók kaptak belőle a nyakukba.","id":"20181220_busz_havazas_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ca4b554-e904-47a1-8365-a11b8930aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847ba36c-fb76-44d5-a7b0-cb8ddbacb709","keywords":null,"link":"/elet/20181220_busz_havazas_budapest","timestamp":"2018. december. 20. 11:03","title":"Ilyen az, amikor a buszban is havazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]