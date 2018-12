Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háborúnál és a szegénységnél is jobban aggódunk a bolygónk sorsáért az E.On megbízásából készült felmérés szerint.","shortLead":"A háborúnál és a szegénységnél is jobban aggódunk a bolygónk sorsáért az E.On megbízásából készült felmérés szerint.","id":"20181227_A_kornyezetszennyezes_aggasztja_leginkabb_a_magyarokat_egy_uj_felmeres_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2668262-69e5-49f2-8842-694eab8a61a6","keywords":null,"link":"/elet/20181227_A_kornyezetszennyezes_aggasztja_leginkabb_a_magyarokat_egy_uj_felmeres_szerint","timestamp":"2018. december. 27. 06:21","title":"A környezetszennyezés aggasztja leginkább a magyarokat egy új felmérés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy karácsonykor megjelent New York Times-cikkre reagált ezzel a Fidesz politikusa.","shortLead":"Egy karácsonykor megjelent New York Times-cikkre reagált ezzel a Fidesz politikusa.","id":"20181227_Kovacs_Zoltan_megvedte_Orbant_szerinte_nem_fasiszta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d9541d-e0de-453f-9fdf-ce9b6ad6eabe","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Kovacs_Zoltan_megvedte_Orbant_szerinte_nem_fasiszta","timestamp":"2018. december. 27. 09:25","title":"Kovács Zoltán megvédte Orbánt, szerinte nem fasiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megerősödik a szél, a hegyekben havas eső sem kizárt.","shortLead":"Megerősödik a szél, a hegyekben havas eső sem kizárt.","id":"20181227_Felhos_sokfele_nyirkos_lesz_az_ev_utolso_hetvegeje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f661799-467b-4bb1-a8cf-f458fbe0e428","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Felhos_sokfele_nyirkos_lesz_az_ev_utolso_hetvegeje","timestamp":"2018. december. 27. 17:37","title":"Felhős, sokfelé nyirkos lesz az év utolsó hétvégéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2b98f7-16d9-4486-974f-300a63e1b25f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékban a magyarokkal is lehet majd játszani, vezetőjük Mátyás király lesz, a magyarok csodája pedig az Országház. ","shortLead":"A játékban a magyarokkal is lehet majd játszani, vezetőjük Mátyás király lesz, a magyarok csodája pedig az Országház. ","id":"20181227_Bekerult_a_Civilization_VIba_a_magyar_Parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c2b98f7-16d9-4486-974f-300a63e1b25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd8ae72-b700-4ad9-8bbb-e3f7f61a8a19","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_Bekerult_a_Civilization_VIba_a_magyar_Parlament","timestamp":"2018. december. 27. 15:44","title":"Bekerült a Civilization VI-ba a magyar Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f242b27-7ed3-4112-8828-a27b24f9bb70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közbeszerzést írtak ki a közszolgálati csatornák hatásának és a vele kapcsolatos vélemények vizsgálatára. ","shortLead":"Közbeszerzést írtak ki a közszolgálati csatornák hatásának és a vele kapcsolatos vélemények vizsgálatára. ","id":"20181227_90_milliobol_fogja_kutatni_a_kozmedia_hogy_mekkora_a_hatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f242b27-7ed3-4112-8828-a27b24f9bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6406f572-bbe9-463d-a85c-895f7faa061b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_90_milliobol_fogja_kutatni_a_kozmedia_hogy_mekkora_a_hatasa","timestamp":"2018. december. 27. 11:08","title":"90 millióból fogja kutatni a közmédia, hogy mekkora a hatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b389a3fc-59fe-4589-bd4a-670b7b39e1aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"És ugyanezen a meccsen, a Watford ellen a százegyediket is. ","shortLead":"És ugyanezen a meccsen, a Watford ellen a százegyediket is. ","id":"20181227_Hazard_meglotte_a_100_goljat_a_Chelseaben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b389a3fc-59fe-4589-bd4a-670b7b39e1aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c278f42-5706-4740-acd3-3e8e5a1b9c41","keywords":null,"link":"/sport/20181227_Hazard_meglotte_a_100_goljat_a_Chelseaben","timestamp":"2018. december. 27. 05:25","title":"Hazard meglőtte a 100. gólját a Chelsea-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e18a8b-76b9-4239-9b22-741d14b57cbe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ritka leletet, egy magas rangú katonatiszt felszerszámozott lovának megkövült maradványait találták meg egy fényűző külvárosi villa istállójában Pompeji ókori romvárosban.\r

\r

","shortLead":"Ritka leletet, egy magas rangú katonatiszt felszerszámozott lovának megkövült maradványait találták meg egy fényűző...","id":"20181226_Elokerult_egy_megkovult_lo_teteme_Pompejiben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12e18a8b-76b9-4239-9b22-741d14b57cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4ff2c3-8d0d-4302-8fb6-6c870d278fe7","keywords":null,"link":"/elet/20181226_Elokerult_egy_megkovult_lo_teteme_Pompejiben","timestamp":"2018. december. 26. 18:23","title":"Előkerült egy megkövült ló teteme Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef858620-2d70-4e53-b6aa-408207647121","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt 16 évben Észak-Magyarországról 58 és fél ezren, Észak-Alföld településeiből pedig 64 ezren költöztek, főleg fiatalok – derül ki a KSH legújabb tanulmányából. ","shortLead":"Az elmúlt 16 évben Észak-Magyarországról 58 és fél ezren, Észak-Alföld településeiből pedig 64 ezren költöztek, főleg...","id":"20181228_Menekulnek_Eszak_es_KeletMagyarorszagrol_a_fiatalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef858620-2d70-4e53-b6aa-408207647121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a805ba-2086-4db9-94fd-a7f0a412422c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Menekulnek_Eszak_es_KeletMagyarorszagrol_a_fiatalok","timestamp":"2018. december. 28. 10:19","title":"Menekülnek Észak- és Kelet-Magyarországról a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]