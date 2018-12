Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0b2fe14-9e80-40a3-a568-50a7a9403a49","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már jövőre bevezethetik a napi belépőjegyet azoknak, akik meg akarják nézni Velence óvárosát - írták az olasz portálok vasárnap.","shortLead":"Már jövőre bevezethetik a napi belépőjegyet azoknak, akik meg akarják nézni Velence óvárosát - írták az olasz portálok...","id":"20181230_Velence_ovaros_belepes_belepojegy_fizetos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0b2fe14-9e80-40a3-a568-50a7a9403a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32dfab3-a517-45ad-9890-b20fead8cd58","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Velence_ovaros_belepes_belepojegy_fizetos","timestamp":"2018. december. 30. 18:24","title":"Már jövőre fizetős lehet a belépés Velence óvárosába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3deb72a8-d42d-4fb4-98bf-c0d0555aa092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszan tartó betegség után, karácsony első napján, életének 93. évében meghalt Nancy Grace Roman csillagász, a NASA egyik legfontosabb terveztője és első vezető beosztású női kutatója. ","shortLead":"Hosszan tartó betegség után, karácsony első napján, életének 93. évében meghalt Nancy Grace Roman csillagász, a NASA...","id":"20181231_nancy_grace_roman_nasa_hubble_urteleszkop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3deb72a8-d42d-4fb4-98bf-c0d0555aa092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daee6ad2-77d3-4f5c-b424-7c6c9bdec8ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20181231_nancy_grace_roman_nasa_hubble_urteleszkop","timestamp":"2018. december. 31. 11:03","title":"Meghalt a Hubble űrteleszkóp anyja, Nancy Grace Roman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1dd941-d1fa-402e-aedb-956a54769fac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista beszámol 2018 legfontosabb eseményeiről.","shortLead":"A humorista beszámol 2018 legfontosabb eseményeiről.","id":"20181231_A_valosagot_mi_irjuk__Bodocs_Tibor_elkeszitette_egy_kozteves_hirado_parodiajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e1dd941-d1fa-402e-aedb-956a54769fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e774fbf0-1f3b-49f5-ae14-0e2924f4f939","keywords":null,"link":"/elet/20181231_A_valosagot_mi_irjuk__Bodocs_Tibor_elkeszitette_egy_kozteves_hirado_parodiajat","timestamp":"2018. december. 31. 16:26","title":"\"A valóságot mi írjuk\" - Bödőcs Tibor elkészítette egy köztévés híradó paródiáját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbef12d-de5c-4ad6-939d-dee9333b1874","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kell például egy sima céges teherautónál is ilyet vezetni? ","shortLead":"Kell például egy sima céges teherautónál is ilyet vezetni? ","id":"20181230_Mikor_kell_menetlevelet_vezetnie_a_cegeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcbef12d-de5c-4ad6-939d-dee9333b1874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6956fb6f-b6cd-48da-b811-7ab60a8d61d4","keywords":null,"link":"/kkv/20181230_Mikor_kell_menetlevelet_vezetnie_a_cegeknek","timestamp":"2018. december. 30. 08:37","title":"Mikor kell menetlevelet vezetnie a cégeknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ha valaki jövőre katás vagy kivás szeretne lenni, vagy alanyi áfamentességet szeretne, még holnap elektronikusan elintézheti. ","shortLead":"Ha valaki jövőre katás vagy kivás szeretne lenni, vagy alanyi áfamentességet szeretne, még holnap elektronikusan...","id":"20181230_Meg_holnap_is_donthetnek_adozasi_formajukrol_a_vallalkozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87389134-9f90-4e3e-ad9a-7155086939c2","keywords":null,"link":"/kkv/20181230_Meg_holnap_is_donthetnek_adozasi_formajukrol_a_vallalkozok","timestamp":"2018. december. 30. 15:46","title":"Még hétfőn is dönthetnek adózási formájukról a vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemrég még arról beszélt, hogy a katonák \"most jönnek haza\".","shortLead":"Nemrég még arról beszélt, hogy a katonák \"most jönnek haza\".","id":"20181231_Trump_lassitja_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5180ee89-8137-4402-9e65-1613f2108976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4743909-72cf-4a83-afd8-4b45a77b2496","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Trump_lassitja_a_csapatok_kivonasat_Sziriabol","timestamp":"2018. december. 31. 18:03","title":"Trump lassítja csapatai kivonását Szíriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9adf16-06ac-47aa-b08f-be1420179889","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges drónokat vet be idén szilveszterkor a New York-i rendőrség, hogy a Times Square-n hömpölygő tömeg nagyobb biztonságban ünnepelhessen.","shortLead":"Különleges drónokat vet be idén szilveszterkor a New York-i rendőrség, hogy a Times Square-n hömpölygő tömeg nagyobb...","id":"20181231_kameras_dron_szilveszter_new_york_times_square_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b9adf16-06ac-47aa-b08f-be1420179889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4f5f2c-8b60-4891-af1e-f21fb68cc8e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181231_kameras_dron_szilveszter_new_york_times_square_rendorseg","timestamp":"2018. december. 31. 15:03","title":"Kamerás drónokkal fogják figyelni a szilveszteri ünneplőket New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter azzal vágott vissza, hogy szerinte Juncker nem igazi kereszténydemokrata. ","shortLead":"A külügyminiszter azzal vágott vissza, hogy szerinte Juncker nem igazi kereszténydemokrata. ","id":"20181230_Szilveszteri_trefanak_is_rossz__Szijjarto_nem_hagyta_szo_nelkul_Juncker_kritikajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e77ed0-9605-4a5b-ab51-ddcd58585a8d","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Szilveszteri_trefanak_is_rossz__Szijjarto_nem_hagyta_szo_nelkul_Juncker_kritikajat","timestamp":"2018. december. 30. 14:23","title":"\"Szilveszteri tréfának is rossz\" - Szijjártó nem hagyta szó nélkül Juncker kritikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]