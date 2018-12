Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa2b70c8-5f07-4b0b-a21e-83d654de5cc3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A telepesekkel macskák és rókák is érkeztek, amik majdnem végeztek ezzel az őshonos állattal.","shortLead":"A telepesekkel macskák és rókák is érkeztek, amik majdnem végeztek ezzel az őshonos állattal.","id":"20181207_Majdnem_kipusztult_de_most_ujra_szabadon_elhet_ez_a_kis_erszenyesnyul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b70c8-5f07-4b0b-a21e-83d654de5cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb609cb5-b04b-487f-9e0f-ee337c6d2b0c","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Majdnem_kipusztult_de_most_ujra_szabadon_elhet_ez_a_kis_erszenyesnyul","timestamp":"2018. december. 07. 13:29","title":"Majdnem kipusztult, de most újra szabadon élhet ez a kis erszényesnyúl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521c7969-b281-4a26-8f72-50b341b0eeb8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A CDU korábbi főtitkárát, új elnökét, Annegret Kramp-Karrenbauert Mini-Merkelként emlegetik, mások szerint olyan, mint egy kedves kolléganő a könyvelésből, farsangi mulatságokon pedig bebizonyította, előadóművésznek sem utolsó. ","shortLead":"A CDU korábbi főtitkárát, új elnökét, Annegret Kramp-Karrenbauert Mini-Merkelként emlegetik, mások szerint olyan, mint...","id":"201809_annegret_krampkarrenbauer_merkel_kiszemelt_utodja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=521c7969-b281-4a26-8f72-50b341b0eeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15b0eb7-d371-4482-820f-bd4ce8cd2c5a","keywords":null,"link":"/vilag/201809_annegret_krampkarrenbauer_merkel_kiszemelt_utodja","timestamp":"2018. december. 07. 17:21","title":"A \"Mini-Merkel\" veszi át a CDU vezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d8aa28-4a45-4850-9a99-eb9ad1f7f24a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nővérek így kedveskedtek az édesanyáknak december 6-án.","shortLead":"A nővérek így kedveskedtek az édesanyáknak december 6-án.","id":"20181206_Meglepetes_sok_kis_Mikulas_fekszik_a_karcagi_korhaz_ujszulottosztalyan__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21d8aa28-4a45-4850-9a99-eb9ad1f7f24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3df50e-9d16-47a4-8235-ad8aee526116","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Meglepetes_sok_kis_Mikulas_fekszik_a_karcagi_korhaz_ujszulottosztalyan__foto","timestamp":"2018. december. 06. 21:24","title":"Meglepetés: sok kis Mikulás fekszik a karcagi kórház újszülöttosztályán – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bilincsben vitte a rendőrség egy jó szándékú, de meglehetősen fura akcióban a Mikulást egy iskolába, ahol a gyerekek ítélkeztek felette.



","shortLead":"Bilincsben vitte a rendőrség egy jó szándékú, de meglehetősen fura akcióban a Mikulást egy iskolába, ahol a gyerekek...","id":"20181207_Esztergomban_volt_az_idei_legabszurdabb_Mikulasjaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391a4479-3d64-4d4d-8f28-5037af4ac541","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Esztergomban_volt_az_idei_legabszurdabb_Mikulasjaras","timestamp":"2018. december. 07. 14:15","title":"Esztergomban volt az idei legabszurdabb Mikulás-járás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b50f20-4bbb-49ec-b7fc-705379fc1a71","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miroslav Lajcákot biztosították arról, hogy a szlovák külpolitika változatlan marad az ENSZ migrációs egyezményének elutasítása után is.","shortLead":"Miroslav Lajcákot biztosították arról, hogy a szlovák külpolitika változatlan marad az ENSZ migrációs egyezményének...","id":"20181207_Megsem_mond_le_a_szlovak_kulugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98b50f20-4bbb-49ec-b7fc-705379fc1a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13baf5db-bb89-49cc-ab02-bf3a9b44df7b","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Megsem_mond_le_a_szlovak_kulugyminiszter","timestamp":"2018. december. 07. 13:33","title":"Mégsem mond le a szlovák külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6655e5c7-39da-4433-b19d-179de2b00c91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még pár hét, és ünnepre terítünk. A hagyományos karácsonyi menüből nem maradhat ki a hal, a töltött káposzta, a bejgli. Mostantól a hátralévő három hétvégén mi is ezeket kínáljuk. Kezdjük a hallal!","shortLead":"Még pár hét, és ünnepre terítünk. A hagyományos karácsonyi menüből nem maradhat ki a hal, a töltött káposzta, a bejgli...","id":"20181206_Tokeletes_karacsony_hallal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6655e5c7-39da-4433-b19d-179de2b00c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50af3fc8-4f5c-467c-847c-dc31d29caa64","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Tokeletes_karacsony_hallal","timestamp":"2018. december. 07. 19:19","title":"Tökéletes karácsony hallal – recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5a65ec-f838-4b5c-8940-ee7be58769f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181208_Adventi_irodalmi_naptar__december_8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b5a65ec-f838-4b5c-8940-ee7be58769f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91bb1dd-22f7-4976-9732-806829d7a36d","keywords":null,"link":"/kultura/20181208_Adventi_irodalmi_naptar__december_8","timestamp":"2018. december. 08. 08:01","title":"Adventi irodalmi naptár - december 8.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ace82ef-7078-4938-8af2-b6053f201021","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a Windows Insider program résztvevői tesztelik azt az újdonságot, ami megmutatja, éppen melyik alkalmazás használja a laptop mikrofonját.","shortLead":"Már a Windows Insider program résztvevői tesztelik azt az újdonságot, ami megmutatja, éppen melyik alkalmazás használja...","id":"20181207_microsoft_windows_10_alkalmazasok_mikrofon_hasznalata_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ace82ef-7078-4938-8af2-b6053f201021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25425cdc-0222-4e80-a9a2-fdb27ac39519","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_microsoft_windows_10_alkalmazasok_mikrofon_hasznalata_laptop","timestamp":"2018. december. 07. 08:03","title":"Ha ezt az ikont látja a Windowsban, és nem ön kapcsolta be, akkor éppen lehallgatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]