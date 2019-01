Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"989785c9-d168-4b5c-afab-c1d3ee4dd761","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meglepődtek a cowboyfelszerelést árusító coloradói boltban, amikor egyszer csak megjelent Jeff Bezos egy lovon.","shortLead":"Meglepődtek a cowboyfelszerelést árusító coloradói boltban, amikor egyszer csak megjelent Jeff Bezos egy lovon.","id":"20190102_Igy_megy_a_vilag_leggazdagabb_embere_lohaton_vasarolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=989785c9-d168-4b5c-afab-c1d3ee4dd761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9f3f61-b623-48be-9a1c-906d8cbb44db","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Igy_megy_a_vilag_leggazdagabb_embere_lohaton_vasarolni","timestamp":"2019. január. 02. 14:39","title":"Így megy a világ leggazdagabb embere lóháton vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c90dc6c-9fd1-4ea1-85a3-01756c3c9d4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"40 japán sportautó egyszerre korzózott az orosz fővárosban.","shortLead":"40 japán sportautó egyszerre korzózott az orosz fővárosban.","id":"20190102_Video_Ilyen_egy_orosz_Nissan_GTRes_vonulas_Moszkvaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c90dc6c-9fd1-4ea1-85a3-01756c3c9d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828a107c-6aef-4e29-9a06-627dfe69cb15","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_Video_Ilyen_egy_orosz_Nissan_GTRes_vonulas_Moszkvaban","timestamp":"2019. január. 02. 14:45","title":"Videó: Ilyen egy orosz Nissan GT-R-es vonulás Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7227d17d-c8dd-41ac-b78b-783ad56579cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Spíler Tv és a Digi Sport párhuzamosan közvetíti majd a meccseket. ","shortLead":"A Spíler Tv és a Digi Sport párhuzamosan közvetíti majd a meccseket. ","id":"20190102_Nem_csak_Andy_Vajna_sportcsatornajan_lehet_majd_nezni_a_Premier_League_meccseit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7227d17d-c8dd-41ac-b78b-783ad56579cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458eacac-53aa-48d7-a6a9-e937fcf71296","keywords":null,"link":"/sport/20190102_Nem_csak_Andy_Vajna_sportcsatornajan_lehet_majd_nezni_a_Premier_League_meccseit","timestamp":"2019. január. 02. 15:32","title":"Nem csak Andy Vajna sportcsatornáján lehet majd nézni a Premier League meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4391fce1-4f9f-4a58-96a0-a5605f92b9e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két halálos baleset is történt éjjel.","shortLead":"Két halálos baleset is történt éjjel.","id":"20190101_Halalra_gazoltak_egy_not_az_M0ason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4391fce1-4f9f-4a58-96a0-a5605f92b9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74462c8-272f-4bcf-b597-1edccfb30444","keywords":null,"link":"/cegauto/20190101_Halalra_gazoltak_egy_not_az_M0ason","timestamp":"2019. január. 01. 09:23","title":"Halálra gázoltak egy nőt az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5040234f-819d-4f2d-8820-d70ac54feaa1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ország első babája Miskolcon született.","shortLead":"Az ország első babája Miskolcon született.","id":"20190101_Vanda_lett_az_ev_elso_babaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5040234f-819d-4f2d-8820-d70ac54feaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732ed963-0f43-49ab-a16b-dd3f573dffad","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Vanda_lett_az_ev_elso_babaja","timestamp":"2019. január. 01. 08:42","title":"Vanda lett az év első babája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az idei első úrangyala áldásában beszélt erről a pápa.","shortLead":"Az idei első úrangyala áldásában beszélt erről a pápa.","id":"20190101_Ferenc_papa_Ne_higgyuk_hogy_a_politika_csak_a_kormanyzok_kivaltsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b9f8f2-efff-45ed-8282-cef93b9cc2a5","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Ferenc_papa_Ne_higgyuk_hogy_a_politika_csak_a_kormanyzok_kivaltsaga","timestamp":"2019. január. 01. 15:14","title":"Ferenc pápa: \"Ne higgyük, hogy a politika csak a kormányzók kiváltsága\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4344c2cc-1f53-4703-8d21-9adb78bcbfd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fradi elnöke az FTC szilveszteri beszédében kritizálta a szokásosnál is élesebben Kassai Viktort és a magyar játékvezetőket – írta meg a nemzetisport.hu.","shortLead":"A Fradi elnöke az FTC szilveszteri beszédében kritizálta a szokásosnál is élesebben Kassai Viktort és a magyar...","id":"20190101_Kubatov_turhetetlen_amit_a_jatekvezetok_csinalnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4344c2cc-1f53-4703-8d21-9adb78bcbfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8c44d6-0577-4273-8195-28fd37b95e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Kubatov_turhetetlen_amit_a_jatekvezetok_csinalnak","timestamp":"2019. január. 01. 18:45","title":"Kubatov: Tűrhetetlen, amit a játékvezetők csinálnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24295489-0338-44ac-b80a-2da269993f88","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190101_Holtan_talaltak_egy_embert_egy_lakastuz_oltasakor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24295489-0338-44ac-b80a-2da269993f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036263fa-c99c-4ba8-97f2-1e2a8c706dab","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_Holtan_talaltak_egy_embert_egy_lakastuz_oltasakor","timestamp":"2019. január. 01. 10:47","title":"Holtan találtak egy embert egy lakástűz oltásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]