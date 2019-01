Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autó csomagtartójába is benézhetnek, de akár épületeket is átvizsgálhatnak.","shortLead":"Az autó csomagtartójába is benézhetnek, de akár épületeket is átvizsgálhatnak.","id":"20190103_Februarig_barkit_igazoltathatnak_es_atvizsgalhatnak_a_rendorok_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1cf26d-87a1-483e-864e-6ef90f8921a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Februarig_barkit_igazoltathatnak_es_atvizsgalhatnak_a_rendorok_Budapesten","timestamp":"2019. január. 03. 13:08","title":"Februárig bárkit igazoltathatnak és átvizsgálhatnak a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e454436c-35a1-4f73-9a2b-9427ae25cfca","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne hagyjuk életünk történetét nyom nélkül elhalványulni.","shortLead":"Ne hagyjuk életünk történetét nyom nélkül elhalványulni.","id":"20190103_8_ok_amiert_erdemes_naplot_irnunk_az_uj_evben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e454436c-35a1-4f73-9a2b-9427ae25cfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0b983e-b8dd-4b53-9929-f48bb25e319d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190103_8_ok_amiert_erdemes_naplot_irnunk_az_uj_evben","timestamp":"2019. január. 03. 12:15","title":"8 ok, amiért érdemes naplót írnunk az új évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf6e186-54c6-4cfa-b72d-654fea8357d3","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Elege lett az irodai életből, és meg sem állt Dél-Amerikáig. Fodor Viktória előbb a perui óceánparton önkénteskedett, majd hátizsákkal, egyedül nekivágott Ecuadornak, Bolíviának és Perunak. Pontosan fél év után tért vissza Magyarországra, azt mondja, hazafelé érte az igazi kultúrsokk. A története viszont újévi inspirációnak sem utolsó. ","shortLead":"Elege lett az irodai életből, és meg sem állt Dél-Amerikáig. Fodor Viktória előbb a perui óceánparton önkénteskedett...","id":"20190102_Ahogy_mozdultunk_felfenylett_korulottunk_a_viz__hatizsakkal_DelAmerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bf6e186-54c6-4cfa-b72d-654fea8357d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd688fe-8b21-4296-8bfd-bc492526615b","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Ahogy_mozdultunk_felfenylett_korulottunk_a_viz__hatizsakkal_DelAmerikaban","timestamp":"2019. január. 02. 20:00","title":"Sok férfi viccelődött azzal, hogy van-e férje, mert biztos ő fizeti az útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcf9b43-407f-4c67-86ec-9f177893498d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KSH adataiból kiderül, hogy nyugati szomszédunknál költünk a legtöbbet, de hozzánk is szívesen jönnek át vásárolni Ausztriából.","shortLead":"A KSH adataiból kiderül, hogy nyugati szomszédunknál költünk a legtöbbet, de hozzánk is szívesen jönnek át vásárolni...","id":"20190103_vasarlas_vasarloturizmus_Ausztria_Szlovakia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dcf9b43-407f-4c67-86ec-9f177893498d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a062c7-91a7-4f1f-8eab-0ae03992916f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_vasarlas_vasarloturizmus_Ausztria_Szlovakia","timestamp":"2019. január. 03. 12:31","title":"Ausztriában márkás ruhákat, Szlovákiában élelmiszert vesz a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A „hatalmas” emelés után ugyanannyit keres egy tanár, mint egy középfokú végzettségű szakmunkás.



","shortLead":"A „hatalmas” emelés után ugyanannyit keres egy tanár, mint egy középfokú végzettségű szakmunkás.



","id":"20190102_Ime_a_soha_nem_latott_pedagogus_beremeles_valodi_erteke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb863d9-1267-4e0b-84e8-9df7069c1695","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Ime_a_soha_nem_latott_pedagogus_beremeles_valodi_erteke","timestamp":"2019. január. 02. 15:36","title":"Íme, a soha nem látott pedagógus béremelés valódi értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik biztonsági őrt is fellökték.","shortLead":"Az egyik biztonsági őrt is fellökték.","id":"20190103_A_sineken_verekedett_egy_ferfi_es_egy_no_a_tarnoki_vasutallomason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13abf0c7-2f25-42e4-a459-dfd5e604a3d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_A_sineken_verekedett_egy_ferfi_es_egy_no_a_tarnoki_vasutallomason","timestamp":"2019. január. 03. 10:13","title":"A síneken verekedett egy férfi és egy nő a tárnoki vasútállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f35aca9-e948-4ab7-ba96-c7a8d2f736fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM) még októberben jelentették be, de csak mostanra lett belőle valóság.","shortLead":"A Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM) még októberben jelentették be, de csak mostanra lett belőle valóság.","id":"20190103_Ket_nap_alatt_2200an_csatlakoztak_MarkiZayek_mozgalmahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f35aca9-e948-4ab7-ba96-c7a8d2f736fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7180d96f-4391-4230-bb94-43caabc617d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Ket_nap_alatt_2200an_csatlakoztak_MarkiZayek_mozgalmahoz","timestamp":"2019. január. 03. 18:44","title":"Két nap alatt 2200-an csatlakoztak Márki-Zayék mozgalmához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92154002-998b-469b-9424-ac51eb9b20bc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"hetilap","description":"Kiderül az idén, mekkora tartalék van a magyar gazdasági modellben, amelynek fő jellegzetességei: a költségvetési forrásokkal táplált, erőltetett növekedés, a bérfelzárkóztatás, a nyugdíjasok átverése, a kiváltságosok gazdagítása.","shortLead":"Kiderül az idén, mekkora tartalék van a magyar gazdasági modellben, amelynek fő jellegzetességei: a költségvetési...","id":"201901__2019es_prognozis__novekvo_feszultsegek__leszakado_nyugdijasok__surlodasok_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92154002-998b-469b-9424-ac51eb9b20bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812fe3bf-0b11-4e75-be9e-bbf0537fc9b8","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.01/201901__2019es_prognozis__novekvo_feszultsegek__leszakado_nyugdijasok__surlodasok_eve","timestamp":"2019. január. 03. 00:00","title":"Súrlódások éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]