Piros tollal tett bejegyzéssel minden iskolás találkozott, amikor megkapta a kijavított dolgozatát a tanárától a digitális korszakot megelőző időszakban. Az írószerszám most egy mozgalom jelképe és névadója lett a franciáknál.

Meg lehet-e tisztesen élni tanári fizetésből Párizsban, ahol méregdrágák az ingatlanok és a lakbérek az egekben vannak már évek óta? Egyebek között ezt tudakolják a tanárok és tanítók a francia fővárosban, ahol a sárgamellényesek mintájára megalakult a Piros tToll mozgalom. Már 55700 tagja van a Facebookon. Egy tanár Párizsban átlagosan 2255-2583 eurót keres. Az első az általános iskolai, a második a középiskolai átlagfizetés. Forintban soknak tűnik, de a lakbérekhez képest édeskevés Párizsban és a nagyvárosokban. Közben viszont Macron elnök befagyasztotta a fizetéseket 2019-re. Mindez nem vigasztalja a pedagógusokat, akik az oktatási miniszterhez fordultak, tőle várják, hogy harcolja ki az elnöknél a pedagógusfizetés emelését.

A pedagógusok panaszával teljesen egyetértek

Ezt nyilatkozta Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter egy sajtófórumon, melyet az RTL és az LCI televízió, illetve a Le Figaro című napilap szervezett. A miniszter elmondta: amióta kinevezték, oroszlánként küzd a pedagógusok pénzéért. De hát nem most kezdődött a pedagógusok vesszőfutása, hanem már a kilencvenes években. A béreik azóta maradnak le a rohamosan emelkedő ingatlanárak mögött. Ezt az OECD-országok összehasonlítása is megerősíti. Az általános iskolai tanárok 15, a középiskolaiak 25%-kal maradnak el az átlagtól. A bérek befagyasztását súlyosbítja a státuszok megszüntetése az iskolákban. Ebben a tanévben is 2500 státusz szűnik meg a francia közoktatásban.

Emiatt is dühöngenek a piros toll mozgalom tagjai

Emmanuel Macron elnöknek első kézből lehetnek információi erről, hiszen felesége korábban a tanára volt a középiskolában. Nem is az információhiány akadályozza a fiatal köztársasági elnököt abban, hogy megpróbálja javítani a pedagógus társadalom helyzetét. Az ok abban keresendő, hogy a francia államnak nincsen pénze. Van viszont adóssága, az éves GDP száz százaléka, miközben az eurozóna csak 60%-ot engedélyez. Macron elnök előre menekül, az eurózóna reformját tervezi. Csakhogy ez Németország nélkül nem megy.

Az idei költségvetés már biztos, hogy elúszik

A GDP várható növekedési üteme csökken. Macron közben sok engedményt adott a sárgamellényeseknek és az őket féken tartó rendőröknek. Emiatt már biztos, hogy Franciaország idén sem tudja 3% alatt tartani a költségvetés hiányát.

Mi lesz a pedagógusok követeléseivel ?

A miniszter csak annyit ígért, hogy megfigyelő csoportot hoz létre a probléma megoldására. Csakhogy ezt már ősszel is megígérte, amikor bejelentette 2500 státusz megszüntetését a közoktatásban. Vagyis a piros tollas mozgalom hívei nem kapnak semmit.

Közben pedig a sárgamellényesek tudatták,nem állnak le!

Nyolcadik akcióhétvégéjüket követi a kilencedik. A miniszterelnök máris közölte, 80 ezer rendőrt és csendőr mozgósítanak. Legutóbb ugyanis a kormányszóvivőnek is pucolnia kellett, mert a sárgamellényesek egy különösen agresszív csapata csaknem rátörte az ajtót a munkahelyén. Az ijedt kormányszóvivő a Matignon palotában, a miniszterelnöknél keresett oltalmat. Macron elnök példás büntetést ígért a sárgamellényes tetteseknek.

Van-e valamiféle forgatókönyve a kormánynak a válság megoldására ?

Ezt tudakolja a baloldal, mely támogatja a sárgamellényesek tiltakozó akcióit, bár az erőszakot elítéli. Macron kormányának valószínűleg nincsen forgatókönyve, mert pénze sincsen. Csakis azzal lehetne lecsillapítani a dühös sárgamellényeseket és a tiltakozó pedagógusokat. Macron már csak azért sem engedhet, mert akkor más szakmák képviselői is vérszemet kaphatnak. Mint például a közszolgálati média, melynek televízióiból idén 2000 embert akarnak elbocsátani. Igaz, ezret fel is akarnak venni, de a 30 alatti teljesen digitalizált nemzedékből, míg az idősebbek mehetnek, ki merre lát. A tiltakozási hullám, mely alaposan csökkentette Macron népszerűségét, aligha ér véget egyhamar.