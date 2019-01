Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Órákig keresték a holttestet.","shortLead":"Órákig keresték a holttestet.","id":"20190106_Dermeszto_trefa_Ausztriaban_hoembert_gazolt_a_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cf3cd1-c18b-461a-aa99-51cbac062613","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Dermeszto_trefa_Ausztriaban_hoembert_gazolt_a_vonat","timestamp":"2019. január. 06. 12:07","title":"Dermesztő tréfa Ausztriában: hóembert gázolt a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Index úgy tudja, hogy a pénzintézetnél egyelőre nem tapasztaltak ügyfélrohamot, így látnak esélyt a helyzet rendezésére. Fiókjuk azonban csak Budapesten marad.","shortLead":"Az Index úgy tudja, hogy a pénzintézetnél egyelőre nem tapasztaltak ügyfélrohamot, így látnak esélyt a helyzet...","id":"20190108_nhb_szemerey_tamas_magyar_nemzeti_bank_bankfiok_bezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c960ba09-c082-420a-a81a-e74cd0bc88c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_nhb_szemerey_tamas_magyar_nemzeti_bank_bankfiok_bezaras","timestamp":"2019. január. 08. 06:01","title":"Bezárja vidéki fiókjait Matolcsy unokatestvérének bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az italozó azért került veszélybe, mert bővítenék az azzal egy épületben lévő csemegeboltot. Felsőcsatár 500 lelkes lakossága egy emberként állt ki a nemes ügy érdekében.","shortLead":"Az italozó azért került veszélybe, mert bővítenék az azzal egy épületben lévő csemegeboltot. Felsőcsatár 500 lelkes...","id":"20190108_Fellazadt_egy_magyar_falu_mert_bezarnak_a_kocsmajukat_elolancot_terveznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0baa0074-56a9-4f6e-866f-b481ead5cbfd","keywords":null,"link":"/elet/20190108_Fellazadt_egy_magyar_falu_mert_bezarnak_a_kocsmajukat_elolancot_terveznek","timestamp":"2019. január. 08. 11:04","title":"Fellázadt egy magyar falu, mert bezárnák a kocsmájukat, élőláncot terveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a406e870-809a-41fa-802d-ef3498f974b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökségre mennek, de még azt sem tudják, lesz-e, aki fogadja őket. ","shortLead":"A Miniszterelnökségre mennek, de még azt sem tudják, lesz-e, aki fogadja őket. ","id":"20190108_koveteles_szakszervezet_erdekkepviselet_sztrajkkoveteles_munkabeszuntetes_miniszterelnokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a406e870-809a-41fa-802d-ef3498f974b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d72e69-0223-4e8d-bd87-7d1ebdb78746","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_koveteles_szakszervezet_erdekkepviselet_sztrajkkoveteles_munkabeszuntetes_miniszterelnokseg","timestamp":"2019. január. 08. 08:36","title":"Ma adják át követeléseiket a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy munkagépre 40-50 kilométer útszakasz jut, így aztán maradhatnak a rosszabb útviszonyok, ha intenzív a havazás – írta a közútkezelő.","shortLead":"Egy munkagépre 40-50 kilométer útszakasz jut, így aztán maradhatnak a rosszabb útviszonyok, ha intenzív a havazás –...","id":"20190107_Elore_megmagyarazza_a_Magyar_Kozut_miert_nem_tudjak_majd_mindenhol_eltakaritani_a_havat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815989aa-9a57-4cac-9c35-db496f2c3e36","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Elore_megmagyarazza_a_Magyar_Kozut_miert_nem_tudjak_majd_mindenhol_eltakaritani_a_havat","timestamp":"2019. január. 07. 14:08","title":"Előre megmagyarázza a Magyar Közút, miért nem tudják majd mindenhol eltakarítani a havat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem adott elsőbbséget egy balról érkező autónak, emiatt összeütköztek, a szabálytalankodó autós pedig elsodort két gyalogost. Egyikük a kórházban belehalt sérüléseibe. ","shortLead":"Nem adott elsőbbséget egy balról érkező autónak, emiatt összeütköztek, a szabálytalankodó autós pedig elsodort két...","id":"20190108_Vadat_emeltek_a_gongyosi_autos_ellen_aki_miatt_meghalt_egy_gyalogos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97705186-02c9-42d4-bb59-945b81bdb87d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_Vadat_emeltek_a_gongyosi_autos_ellen_aki_miatt_meghalt_egy_gyalogos","timestamp":"2019. január. 08. 09:35","title":"Vádat emeltek a gyöngyösi autós ellen, aki miatt meghalt egy gyalogos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A féktelen költekezés ellen több ügynökséget is felállított a kormányfő. Nem mintha zavarná a rendszere lényegét jelentő korrupció. Az alsóbb szinteken elszemtelenedett haszonélvezők viszont már a Fidesz szavazóbázisát is irritálják és erodálják.","shortLead":"A féktelen költekezés ellen több ügynökséget is felállított a kormányfő. Nem mintha zavarná a rendszere lényegét...","id":"201901__uj_ugynoksegek__orban_korrigal__pazarlas_vagy_korrupcio__purgatorbanium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1247439-6442-4860-8fe1-7b530cd9fff5","keywords":null,"link":"/gazdasag/201901__uj_ugynoksegek__orban_korrigal__pazarlas_vagy_korrupcio__purgatorbanium","timestamp":"2019. január. 07. 15:20","title":"Aki Orbán rendszerében nagyon elszemtelenedik, azt szó szerint földre teperhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Senki ne használja a Huawei mobiljait – erre figyelmeztetnek sorban fajsúlyos amerikai szervezetek. És nem csak mondják: olyan súlyos veszélyt látnak a kínai készülékekben – attól félvén, hogy általuk hozzáférhet érzékeny, személyes adatainkhoz a kínai kormányzat –, hogy az amerikai piacon hatóságilag próbálják ellehetetleníteni immár évek óta a Huawei készülékeinek forgalmazását, újabban pedig Trump elnök teljes tiltáson gondolkodik. Eközben Magyarországon mi történik? Hát, semmi. Jellemző. Itthon senki meg nem szólal ebben az ügyben. Pedig itt az ideje. Vélemény.","shortLead":"Senki ne használja a Huawei mobiljait – erre figyelmeztetnek sorban fajsúlyos amerikai szervezetek. És nem csak...","id":"20190107_huawei_kina_usa_megfigyeles_tiltas_kereskedelmi_haboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761b9fa4-69ad-4a98-b2cf-972da8a6c5f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_huawei_kina_usa_megfigyeles_tiltas_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. január. 07. 09:03","title":"Itt az idő Magyarországon is betiltani a Huawei telefonjait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]