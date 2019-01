Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190108_Felhaborodott_a_Mazsihisz_azon_ahogy_Szakaly_Sandor_a_numerus_claususrol_beszelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58ad5b1-95e2-47c1-9e9c-5b8e330acee6","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Felhaborodott_a_Mazsihisz_azon_ahogy_Szakaly_Sandor_a_numerus_claususrol_beszelt","timestamp":"2019. január. 08. 16:07","title":"Felháborodott a Mazsihisz azon, ahogy Szakály Sándor a numerus claususról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214fc6db-0e23-4545-93da-d6acaaac0a94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Népszava szerint szilveszter táján megteltek az intenzív ágyak Budapesten, de a kórházaknak ilyenkor is fogadnia kell a súlyos betegeket. ","shortLead":"A Népszava szerint szilveszter táján megteltek az intenzív ágyak Budapesten, de a kórházaknak ilyenkor is fogadnia kell...","id":"20190109_Megtelt_korhazak_penzbirsagot_kapnak_ha_nem_fogadjak_a_sulyos_betegeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=214fc6db-0e23-4545-93da-d6acaaac0a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69944030-aaa5-4444-ab7b-1402cf1f83bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Megtelt_korhazak_penzbirsagot_kapnak_ha_nem_fogadjak_a_sulyos_betegeket","timestamp":"2019. január. 09. 05:48","title":"Megtelt kórházak: pénzbírságot kapnak, ha nem fogadják a súlyos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy munkagépre 40-50 kilométer útszakasz jut, így aztán maradhatnak a rosszabb útviszonyok, ha intenzív a havazás – írta a közútkezelő.","shortLead":"Egy munkagépre 40-50 kilométer útszakasz jut, így aztán maradhatnak a rosszabb útviszonyok, ha intenzív a havazás –...","id":"20190107_Elore_megmagyarazza_a_Magyar_Kozut_miert_nem_tudjak_majd_mindenhol_eltakaritani_a_havat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8b85fa7-d038-43eb-9945-3f0a25a8f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815989aa-9a57-4cac-9c35-db496f2c3e36","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Elore_megmagyarazza_a_Magyar_Kozut_miert_nem_tudjak_majd_mindenhol_eltakaritani_a_havat","timestamp":"2019. január. 07. 14:08","title":"Előre megmagyarázza a Magyar Közút, miért nem tudják majd mindenhol eltakarítani a havat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövidebb ideig élnek az elhízott kutyák, mint normális testsúlyú társaik egy brit kutatás szerint. Fajtánként eltérő a hatás mértéke – mutatjuk a számokat.","shortLead":"Rövidebb ideig élnek az elhízott kutyák, mint normális testsúlyú társaik egy brit kutatás szerint. Fajtánként eltérő...","id":"20190107_kutyak_elhizas_hatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410f6d9f-6a95-47c8-a237-081ffee22d87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_kutyak_elhizas_hatas","timestamp":"2019. január. 08. 11:03","title":"2,5 év: ennyivel rövidíti meg nagyon sok jó szándékú gazda a kutyája életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha egy kicsit is jobban nézett volna ki a londoni Tottenham High Road, Roman Abramovics most nem a Chelsea egyre rosszabb kedvű tulajdonosa lenne, hanem a Tottenham Hotspuré – ez is kiderül az angol labdarúgó elsőosztály, a Premier League történetéről szóló legújabb könyvből.","shortLead":"Ha egy kicsit is jobban nézett volna ki a londoni Tottenham High Road, Roman Abramovics most nem a Chelsea egyre...","id":"20190107_Abramovics_ezert_vette_meg_a_Chelseat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fd14f3-4342-4148-99e9-39a20e2006ad","keywords":null,"link":"/sport/20190107_Abramovics_ezert_vette_meg_a_Chelseat","timestamp":"2019. január. 07. 16:53","title":"Abramovics ezért vette meg a Chelsea-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056a76a7-ac7b-4b48-8705-66aeec59be3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hamarosan megkezdődhet annak a három lengyel állampolgárnak a pere, akiket azzal vádolnak, hogy ők dobtak Molotov-koktélt tavaly február 4-én a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári központjára. A vád szerint z elkövetők az orosz titkosszolgálatoknak dolgoztak.","shortLead":"Hamarosan megkezdődhet annak a három lengyel állampolgárnak a pere, akiket azzal vádolnak, hogy ők dobtak...","id":"20190108_Lengyelorszagban_allitjak_birosag_ele_az_ungvari_magyarok_elleni_tamadas_vegrehajtoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056a76a7-ac7b-4b48-8705-66aeec59be3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b08839f-5ae2-4779-915d-fd7853ef6cd2","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Lengyelorszagban_allitjak_birosag_ele_az_ungvari_magyarok_elleni_tamadas_vegrehajtoit","timestamp":"2019. január. 08. 13:32","title":"Lengyelországban állítják bíróság elé az ungvári magyarok elleni támadás végrehajtóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d373d-4ff2-4816-a282-5de7366aa765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valaki Dávid-csillagot firkált egy plakátra, ahol Vámos Miklós és Koncz Zsuzsa látható. Vámos a közösségi oldalán reagált. „Erre nincs bocsánat” – írta.","shortLead":"Valaki Dávid-csillagot firkált egy plakátra, ahol Vámos Miklós és Koncz Zsuzsa látható. Vámos a közösségi oldalán...","id":"20190108_Vamos_Miklos_az_uszitoknak_Takarodjanak_el_ok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90d373d-4ff2-4816-a282-5de7366aa765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cceef090-33ed-4be2-a0d5-6fc08cbc4c7f","keywords":null,"link":"/elet/20190108_Vamos_Miklos_az_uszitoknak_Takarodjanak_el_ok","timestamp":"2019. január. 08. 12:25","title":"Vámos Miklós az uszítóknak: Takarodjanak el ők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e94cbe5-6779-4d2f-b793-14166d8331e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre többen esnek áldozatul a zord időjárásnak, szakértők szerint ráadásul a héten még több hó várható.","shortLead":"Egyre többen esnek áldozatul a zord időjárásnak, szakértők szerint ráadásul a héten még több hó várható.","id":"20190107_Ket_ujabb_halottja_van_az_ausztriai_havazasnak_egy_hazaspart_sodort_el_lavina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e94cbe5-6779-4d2f-b793-14166d8331e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b77421-852b-49f5-a4e6-8bb714723426","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Ket_ujabb_halottja_van_az_ausztriai_havazasnak_egy_hazaspart_sodort_el_lavina","timestamp":"2019. január. 07. 19:51","title":"Két újabb halottja van az ausztriai havazásnak, egy házaspárt sodort el lavina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]