Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dd32fdb-ab04-4928-ac05-d5f8d6673961","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy hogy az érdeklődésünk szerint akár koncert- vagy színházjeggyel jutalmazza hűségünket. Szakértőket kérdeztünk a magyar banki hűségszolgáltatások jövőjéről és jelenéről.","shortLead":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy...","id":"20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dd32fdb-ab04-4928-ac05-d5f8d6673961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738c95d0-5ff7-4110-b8e9-82c2921df743","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","timestamp":"2019. január. 08. 07:32","title":"Szeretné, ha a bankja faragna önből tudatos vásárlót? A jó hír, hogy erre már nem kell sokat várnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi azt mondta, ha feltöltenek pénzt egy mobilszámra, akkor nyernek. ","shortLead":"A férfi azt mondta, ha feltöltenek pénzt egy mobilszámra, akkor nyernek. ","id":"20190109_A_bortonbol_telefonalva_vert_at_egy_part_egy_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e33055-77fb-47e8-ac8c-aafdc06d3325","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_bortonbol_telefonalva_vert_at_egy_part_egy_ferfi","timestamp":"2019. január. 09. 09:03","title":"A börtönből telefonálva vert át egy párt egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0360afbe-ccec-41d3-afe3-8542c5f0efbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár ezer dollárt is megérhet egyetlen,ép mamutcsont, a szibériai Jakutföld pedig valóságos aranybánya az újkori kalandorok szerint, akik tömegével özönlenek oda. Pedig nem veszélytelen vállalkozás. ","shortLead":"Akár ezer dollárt is megérhet egyetlen,ép mamutcsont, a szibériai Jakutföld pedig valóságos aranybánya az újkori...","id":"20190108_sziberia_jakutfold_aranylaz_mamutcsontok_mamutagyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0360afbe-ccec-41d3-afe3-8542c5f0efbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5f4eb8-2efe-4957-9b34-1f10b998cf4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_sziberia_jakutfold_aranylaz_mamutcsontok_mamutagyar","timestamp":"2019. január. 08. 15:03","title":"Szibériában tört ki az új aranyláz, csak arany helyett most csontok után kutatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b6f400-2ba7-4748-8428-f9637d056c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtalálták a módját, hogyan segítsék a kormánypártot. ","shortLead":"Megtalálták a módját, hogyan segítsék a kormánypártot. ","id":"20190107_Ot_forintot_kuld_Orbannak_a_Ketfarku_ami_75_forintjaba_kerul_majd_a_Fidesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0b6f400-2ba7-4748-8428-f9637d056c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d624887a-1a72-414b-9f9e-a19f2f9edaa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Ot_forintot_kuld_Orbannak_a_Ketfarku_ami_75_forintjaba_kerul_majd_a_Fidesznek","timestamp":"2019. január. 07. 18:22","title":"Öt forintot küld Orbánnak a Kétfarkú, ami 75 forintjába kerül majd a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Önként vállalja a poligráfos vallomástételt Czeglédy Csaba, miután váratlanul többen is ellene vallottak, és másképp nem tudja cáfolni állításaikat. Szerinte egy olyan tanú is az ügyészség koncepcióját támasztotta alá, aki pár hete egy másik eljárásban még egyetlen rá vonatkozó kérdésre sem tudott válaszolni. Mivel így újabb nyomozati iratok keletkeztek, a határidők miatt az már biztos, hogy a vádemelés így tovább csúszik.","shortLead":"Önként vállalja a poligráfos vallomástételt Czeglédy Csaba, miután váratlanul többen is ellene vallottak, és másképp...","id":"20190108_Czegledy_hazugsagvizsgalatot_ker_maga_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6dccc6-5a2b-4aef-99f8-2c83dcba6ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Czegledy_hazugsagvizsgalatot_ker_maga_ellen","timestamp":"2019. január. 09. 07:00","title":"Hazugságvizsgálatot kér maga ellen Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf96b99-2a3a-4773-8c6d-4164ecb957e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben úgy érzik, nem becsülik meg munkájukat, és hogy ennyi pénzből, mint amennyit egy hónapban kapnak, nem tudják eltartani családjukat.","shortLead":"A legtöbben úgy érzik, nem becsülik meg munkájukat, és hogy ennyi pénzből, mint amennyit egy hónapban kapnak, nem...","id":"20190108_Marciustol_civil_leszek__fizetesi_ertesitojukkel_uzennek_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaf96b99-2a3a-4773-8c6d-4164ecb957e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c7706f-2293-42ff-bc0a-b1af91d4308a","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Marciustol_civil_leszek__fizetesi_ertesitojukkel_uzennek_a_rendorok","timestamp":"2019. január. 08. 20:47","title":"„Márciustól civil leszek” – fizetési értesítőjükkel üzennek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Németország eddigi legsúlyosabb adatszivárgási ügye lehet az az internetes támadás, amely során több száz német politikus, művész és újságíró személyes adatát lopták el, és tették közzé a Twitteren. ","shortLead":"Németország eddigi legsúlyosabb adatszivárgási ügye lehet az az internetes támadás, amely során több száz német...","id":"20190108_nemetorszag_hackertamadas_adatszivargas_politikusok_kozszereplok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb34e66-3df0-4f13-89e2-753516915a58","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_nemetorszag_hackertamadas_adatszivargas_politikusok_kozszereplok","timestamp":"2019. január. 08. 10:15","title":"Egy 20 éves diák hackelhetett meg közel 1000 embert Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb0e79a-1b2a-42e3-b7f5-b693f3fedde3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fotóművésznek az Indexen is megjelent cikk- és portrésorozata. ","shortLead":"A fotóművésznek az Indexen is megjelent cikk- és portrésorozata. ","id":"20190109_Gyasz_meghalt_Hermann_Ildi_fotomuvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdb0e79a-1b2a-42e3-b7f5-b693f3fedde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7a2e69-2739-4917-88cc-d0dc0ecb6b8f","keywords":null,"link":"/kultura/20190109_Gyasz_meghalt_Hermann_Ildi_fotomuvesz","timestamp":"2019. január. 09. 16:10","title":"Gyász: meghalt Hermann Ildi fotóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]