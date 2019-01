Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tényleg nincs minden rendben, hiszen maga Tim Cook is elismerte, hogy a 2018-as iPhone-ok a vártnál rosszabbul teljesítenek. Vannak olyan elemzők, akik ebből már az Apple-korszak végét vizionálják.","shortLead":"Tényleg nincs minden rendben, hiszen maga Tim Cook is elismerte, hogy a 2018-as iPhone-ok a vártnál rosszabbul...","id":"20190107_goldman_sach_elemzo_apple_nokia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84b847b6-2229-4cd4-8c6f-54802d484c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ba01db-bf1e-4efe-b884-7c2be5d1e019","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_goldman_sach_elemzo_apple_nokia","timestamp":"2019. január. 07. 15:03","title":"Gyűlnek a viharfelhők: az Apple lesz az új Nokia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133bbf1b-698a-42c9-a030-815200414f6a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ilham Kadri a Solvay vegyipari konszern elnök-vezérigazgatója január elsejétől. A cégnek több mint 3000 dolgozója van, és még mindig az alapító Solvay család a legfontosabb tulajdonos.","shortLead":"Ilham Kadri a Solvay vegyipari konszern elnök-vezérigazgatója január elsejétől. A cégnek több mint 3000 dolgozója van...","id":"20190108_No_is_migrans_is_muszlim_is_megis_o_kerult_a_belga_ipar_egyik_buszkesegenek_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=133bbf1b-698a-42c9-a030-815200414f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c9490c-0747-4179-834d-8ccc415215df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_No_is_migrans_is_muszlim_is_megis_o_kerult_a_belga_ipar_egyik_buszkesegenek_elere","timestamp":"2019. január. 08. 13:15","title":"Nő is, migráns is, muszlim is, mégis ő került a belga ipar egyik büszkeségének élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b16d54f-b56c-4e93-905c-25354e7e1bd6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi azt gondolhatta, hogy ha már az autóért nem fizetett, a benzinért sem fog.","shortLead":"A férfi azt gondolhatta, hogy ha már az autóért nem fizetett, a benzinért sem fog.","id":"20190107_Olyan_sietosen_tavozott_a_benzinkutrol_a_lopott_autoval_hogy_meg_a_toltocsovet_is_leszakitotta__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b16d54f-b56c-4e93-905c-25354e7e1bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03685c4f-3add-4d7b-9364-d7704a4193da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_Olyan_sietosen_tavozott_a_benzinkutrol_a_lopott_autoval_hogy_meg_a_toltocsovet_is_leszakitotta__video","timestamp":"2019. január. 07. 20:58","title":"Olyan sietősen távozott a benzinkútról a lopott autóval, hogy még a töltőcsövet is leszakította – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olvadó grönlandi jégtakaró metángáz tonnáit bocsátja ki a légkörbe egy új tanulmány szerint, amely kimutatta, hogy az eddig feltételezettnél jóval nagyobb hatással van a légkörre a jég alatti biológiai aktivitás.","shortLead":"Az olvadó grönlandi jégtakaró metángáz tonnáit bocsátja ki a légkörbe egy új tanulmány szerint, amely kimutatta...","id":"20190107_gronland_jegolvadas_metan_gaz_kibocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12a0a36-24f9-425f-ac54-f8f1ef47745e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_gronland_jegolvadas_metan_gaz_kibocsatas","timestamp":"2019. január. 07. 16:03","title":"Kellemetlen hírrel tértek haza a tudósok, akik három hónapig táboroztak a grönlandi jég szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaffbb73-229a-4c02-891f-b84f853031d9","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Gundel kapott megbízást arra, hogy a Budai Várba költöző Miniszterelnökség menzáját üzemeltesse – tudta meg a hvg.hu. Az exkluzív étterem megerősítette információnkat, de további részletet nem árulnak el, így azt sem, mibe kerül mindez. A zsíros falatnak számító megbízást tenderen nyerték el.","shortLead":"A Gundel kapott megbízást arra, hogy a Budai Várba költöző Miniszterelnökség menzáját üzemeltesse – tudta meg a hvg.hu...","id":"20190107_Luxusetterem_fog_fozni_Orban_Viktorra_a_Varban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaffbb73-229a-4c02-891f-b84f853031d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a559d3-c189-4f5f-aa97-bacb0f8012a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Luxusetterem_fog_fozni_Orban_Viktorra_a_Varban","timestamp":"2019. január. 07. 12:51","title":"Luxusétterem fog főzni Orbán Viktorra a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártási folyamatok rugalmassága miatt kell a munkaidőkeret a Henkelnél, már 16 éve dolgoznak így, ez után sem változtatnak.","shortLead":"A gyártási folyamatok rugalmassága miatt kell a munkaidőkeret a Henkelnél, már 16 éve dolgoznak így, ez után sem...","id":"20190108_Valaszolt_a_Henkel_a_heti_68_ora_tulmunkarol_szolo_hirekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e0d89b-bbaf-43af-8815-807b87ac7c64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Valaszolt_a_Henkel_a_heti_68_ora_tulmunkarol_szolo_hirekre","timestamp":"2019. január. 08. 16:55","title":"Válaszolt a Henkel a heti 68 óra túlmunkáról szóló hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a6e8cb-dda6-4e03-b6d6-2531ecce7d67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A massachusettsi ügyészség a bírói döntés értelmében minden erre vonatkozó feljegyzést kikérhet az olajcégtől.","shortLead":"A massachusettsi ügyészség a bírói döntés értelmében minden erre vonatkozó feljegyzést kikérhet az olajcégtől.","id":"20190108_Nem_titkolhatja_tovabb_az_Exxon_mekkora_szerepe_volt_a_klimavaltozasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6a6e8cb-dda6-4e03-b6d6-2531ecce7d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2779002-d73d-4b77-b4cc-9bd861cbe9d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Nem_titkolhatja_tovabb_az_Exxon_mekkora_szerepe_volt_a_klimavaltozasban","timestamp":"2019. január. 08. 12:10","title":"Nem titkolhatja tovább az Exxon, mekkora szerepe volt a klímaváltozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e260f3cf-211c-4230-904a-802e642d6582","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helyi struccfarm egyik kakasa ijedtében látogatókat kergetett be egy épületbe. Őket a rendőrök és az állatmentők szabadították ki.



","shortLead":"A helyi struccfarm egyik kakasa ijedtében látogatókat kergetett be egy épületbe. Őket a rendőrök és az állatmentők...","id":"20190107_Tuszokat_ejtett_egy_esztergomi_strucc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e260f3cf-211c-4230-904a-802e642d6582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75678d4a-b568-49a8-af29-62ae677d9a5e","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Tuszokat_ejtett_egy_esztergomi_strucc","timestamp":"2019. január. 07. 15:12","title":"Túszokat ejtett egy esztergomi strucc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]