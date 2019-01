Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV az újjáépülő újpesti metrószakasz füstelvezetésének tesztelését végzi január 11-től.","shortLead":"A BKV az újjáépülő újpesti metrószakasz füstelvezetésének tesztelését végzi január 11-től.","id":"20190108_Ne_lepodjon_meg_ha_kiaramlo_fustot_lat_az_eszakpesti_metroallomasoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee39f4c-094c-450b-ab30-f0dca32f03a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Ne_lepodjon_meg_ha_kiaramlo_fustot_lat_az_eszakpesti_metroallomasoknal","timestamp":"2019. január. 08. 14:56","title":"Ne lepődjön meg, ha kiáramló füstöt lát az észak-pesti metróállomásoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f23731-ae04-4e52-b86d-c7b6ffb7b577","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meg vannak számlálva a Google Fordító napjai, egy kis japán fejlesztésű eszköz ugyanis sokkal okosabbnak tűnik nála. A Pocketalk ráadásul olyan kicsi, hogy bárhová magunkkal vihetjük. ","shortLead":"Meg vannak számlálva a Google Fordító napjai, egy kis japán fejlesztésű eszköz ugyanis sokkal okosabbnak tűnik nála...","id":"20190109_pocketalk_zsebfordito_forditogep_tolmacsgep_ces_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f23731-ae04-4e52-b86d-c7b6ffb7b577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8773150f-430e-4063-bcad-795cf7775b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_pocketalk_zsebfordito_forditogep_tolmacsgep_ces_2019","timestamp":"2019. január. 09. 20:03","title":"Ez a kis kütyü egy profi tolmácsgép, 74 nyelven beszél, és még az élőbeszédet is lefordítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7273234-adce-4fca-bea4-7d7b71839741","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Többet hoztak a lesajnált panelek a konyhára, mint a téglalakások: az országban található több száz lakótelep között jó néhány akad, ahol több mint duplájára nőttek az átlagos négyzetméterárak, de az árnövekedési rangsor végén sem találni sok olyan helyszínt, ahol 40 százalék alatti a drágulás. ","shortLead":"Többet hoztak a lesajnált panelek a konyhára, mint a téglalakások: az országban található több száz lakótelep között jó...","id":"20190110_Tobbet_hoztak_a_lesajnalt_panelek_a_konyhara_mint_a_teglalakasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7273234-adce-4fca-bea4-7d7b71839741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249ca3ed-f5fb-4ac4-896b-6da31a36a740","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190110_Tobbet_hoztak_a_lesajnalt_panelek_a_konyhara_mint_a_teglalakasok","timestamp":"2019. január. 10. 10:52","title":"Családi házat ér a jókor szerzett panel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4ca934-f58c-461a-a015-3b4ee1a04e48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hála az egyik legnagyobb kiszivárogtatónak, közeli fotó is van már a Samsung Galaxy S szériájának következő darabjáról.","shortLead":"Hála az egyik legnagyobb kiszivárogtatónak, közeli fotó is van már a Samsung Galaxy S szériájának következő darabjáról.","id":"20190108_samsung_galaxy_s10_foto_evan_blass","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df4ca934-f58c-461a-a015-3b4ee1a04e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcd3be8-7937-4c4a-831e-60ed88c42a3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_samsung_galaxy_s10_foto_evan_blass","timestamp":"2019. január. 08. 20:03","title":"Ezen a fotón állítólag a Samsung új csodamobilja, a Galaxy S10 látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismeretlen két vonatot is feltartott szerdán.","shortLead":"Az ismeretlen két vonatot is feltartott szerdán.","id":"20190109_Meztelen_ember_miatt_allt_le_a_vonatkozlekedes_Szarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86c029c-3606-4ded-9104-86304ed38329","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Meztelen_ember_miatt_allt_le_a_vonatkozlekedes_Szarnal","timestamp":"2019. január. 09. 15:59","title":"Meztelen ember miatt állt le a vonatközlekedés Szárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kóka János egykori gazdasági miniszter az étterem saját oldalán nevezte \"rosszízű demagógiának\", hogy támadják a várba költöztetett Miniszterelnökség menzáját üzemeltető Gundelt. Szerinte ha nem a Gundel, hanem mondjuk a \"Vállalatimenza Kft.\" nyerte volna el a megbízást, senki nem tiltakozna, és régóta bevett dolog, hogy a politikusok olcsóbban ehetnek például a képviselői irodaházban is. A virtuális vitában senkinek nem sikerült meggyőzni a másikat.","shortLead":"Kóka János egykori gazdasági miniszter az étterem saját oldalán nevezte \"rosszízű demagógiának\", hogy támadják a várba...","id":"20190108_Gyurcsany_egykori_minisztere_probalja_vedeni_a_Gundelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5eba341-7e36-4170-b01e-b81db69ce4a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Gyurcsany_egykori_minisztere_probalja_vedeni_a_Gundelt","timestamp":"2019. január. 09. 07:10","title":"Gyurcsány volt minisztere megvédi a Gundelt: \"Túl olcsó? És ez kinek fáj?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben Bajorországot választják.","shortLead":"A legtöbben Bajorországot választják.","id":"20190109_Tiz_ev_alatt_haromszorosara_nott_a_Nemetorszagban_elo_magyarok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3b542e-55ea-41b0-941c-da9f6840f31b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Tiz_ev_alatt_haromszorosara_nott_a_Nemetorszagban_elo_magyarok_szama","timestamp":"2019. január. 09. 10:12","title":"Tíz év alatt háromszorosára nőtt a Németországban élő magyarok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Önként vállalja a poligráfos vallomástételt Czeglédy Csaba, miután váratlanul többen is ellene vallottak, és másképp nem tudja cáfolni állításaikat. Szerinte egy olyan tanú is az ügyészség koncepcióját támasztotta alá, aki pár hete egy másik eljárásban még egyetlen rá vonatkozó kérdésre sem tudott válaszolni. Mivel így újabb nyomozati iratok keletkeztek, a határidők miatt az már biztos, hogy a vádemelés így tovább csúszik.","shortLead":"Önként vállalja a poligráfos vallomástételt Czeglédy Csaba, miután váratlanul többen is ellene vallottak, és másképp...","id":"20190108_Czegledy_hazugsagvizsgalatot_ker_maga_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62d7a685-78d6-41bf-8da2-cc8257e08758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6dccc6-5a2b-4aef-99f8-2c83dcba6ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Czegledy_hazugsagvizsgalatot_ker_maga_ellen","timestamp":"2019. január. 09. 07:00","title":"Hazugságvizsgálatot kér maga ellen Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]