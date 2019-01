Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"407ac3b5-1f02-4910-abe8-56893f5dbe79","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gemüsebrühe több termékét is visszahívták, ezek fogyasztását kerüljék az allergiások, kéri a Nébih.","shortLead":"A Gemüsebrühe több termékét is visszahívták, ezek fogyasztását kerüljék az allergiások, kéri a Nébih.","id":"20190115_Zellert_talaltak_tobb_zellermentes_termekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=407ac3b5-1f02-4910-abe8-56893f5dbe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdc9e22-e2bf-40f9-8aa0-e11b1b71f9b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Zellert_talaltak_tobb_zellermentes_termekben","timestamp":"2019. január. 15. 12:30","title":"Zellert találtak több zellermentes termékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"598a007b-0a71-4f24-aec3-55bdb25b75c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik legkevésbé kedvező gazdasági helyzetben lévő dél-olasz Puglia tartományának fővárosa, a 330 ezres Bari polgármesteri hivatala forradalmi újítással állt elő. ","shortLead":"Az egyik legkevésbé kedvező gazdasági helyzetben lévő dél-olasz Puglia tartományának fővárosa, a 330 ezres Bari...","id":"20190115_Leszednek_imadott_robogoikrol_az_olaszokat_meg_fizetnek_is_erte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=598a007b-0a71-4f24-aec3-55bdb25b75c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f887b3a-5d4a-4a35-807f-2db632fd94bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Leszednek_imadott_robogoikrol_az_olaszokat_meg_fizetnek_is_erte","timestamp":"2019. január. 15. 10:31","title":"Leszednék imádott robogóikról az olaszokat, még fizetnek is érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ffcdfb-1a5f-4a55-b47d-46a8d26a3799","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Posta egy közleményben nyugtatott meg mindenkit, hogy a postai kézbesítésű nyugdíjakat a szokott rend szerint január 16-tól viszik ki. ","shortLead":"A Magyar Posta egy közleményben nyugtatott meg mindenkit, hogy a postai kézbesítésű nyugdíjakat a szokott rend szerint...","id":"20190114_Szerdatol_viszi_ki_a_posta_a_nyugdijakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13ffcdfb-1a5f-4a55-b47d-46a8d26a3799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92074fe3-9288-4fea-9ef9-49f5d2672103","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Szerdatol_viszi_ki_a_posta_a_nyugdijakat","timestamp":"2019. január. 14. 13:04","title":"Szerdától viszi ki a posta a nyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig kalkuláltnál gyorsabban melegednek az óceánok, tavaly rekordot ért el a vízhőmérséklet – állapította meg egy új amerikai–kínai tanulmány. A problémát a légkörbe jutó üvegházhatású gázok okozzák.","shortLead":"Az eddig kalkuláltnál gyorsabban melegednek az óceánok, tavaly rekordot ért el a vízhőmérséklet – állapította meg...","id":"20190114_oceanok_homerseklete_globalis_felmelegedes_vizhomerseklet_klimavaltozas_uveghazhatasu_gazok_eghajlatvaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f5f1a5-1587-4871-8b76-22ee2a57f01f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_oceanok_homerseklete_globalis_felmelegedes_vizhomerseklet_klimavaltozas_uveghazhatasu_gazok_eghajlatvaltozas","timestamp":"2019. január. 14. 10:03","title":"Bajban az élővilág, sokkal gyorsabban melegednek az óceánok, mint hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2da9c9-ff78-4d3d-a545-42f44676b557","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevés autóról szóltak ilyen sokat a hírek, mire tényleg megérkezett. ","shortLead":"Kevés autóról szóltak ilyen sokat a hírek, mire tényleg megérkezett. ","id":"20190114_Toyota_Supra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d2da9c9-ff78-4d3d-a545-42f44676b557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d3a547-6422-4e83-999b-4ef1bec512fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_Toyota_Supra","timestamp":"2019. január. 14. 17:02","title":"17 év után itt az új Toyota Supra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ünnepek óta áll a szemét az egyik mátészalkai lakótelepen, a lakók már garázsokban gyűjtik a hulladékot.","shortLead":"Az ünnepek óta áll a szemét az egyik mátészalkai lakótelepen, a lakók már garázsokban gyűjtik a hulladékot.","id":"20190115_Karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet_a_mateszalkai_teleprol_megjelentek_a_patkanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780e4f6a-3144-4535-b7fc-09dc1dd18492","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Karacsony_ota_nem_viszik_el_a_szemetet_a_mateszalkai_teleprol_megjelentek_a_patkanyok","timestamp":"2019. január. 15. 11:49","title":"Karácsony óta nem viszik el a szemetet a mátészalkai telepről, megjelentek a patkányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy vírusos gyulladás miatt elment a hangja.","shortLead":"Egy vírusos gyulladás miatt elment a hangja.","id":"20190115_Sorra_mondja_le_az_eloadasait_Kern_Andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a721ba0-c950-4cdd-9e70-2102b3e8731a","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Sorra_mondja_le_az_eloadasait_Kern_Andras","timestamp":"2019. január. 15. 09:13","title":"Sorra mondja le az előadásait Kern András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb6f0dd-c79f-4b36-a3f3-7a99b720e085","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A munkabeszüntetés a frankfurti reptér forgalmát érinti elsősorban, de más sok másik német nagyvárosét is, igaz, több német városból pedig továbbra is zavartalan a légi közlekedés Budapestre.","shortLead":"A munkabeszüntetés a frankfurti reptér forgalmát érinti elsősorban, de más sok másik német nagyvárosét is, igaz, több...","id":"20190115_Nemet_repteri_sztrajkok_nyolc_budapesti_jaratot_toroltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cb6f0dd-c79f-4b36-a3f3-7a99b720e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a92b05-01c7-40e5-81f9-4ab536936325","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Nemet_repteri_sztrajkok_nyolc_budapesti_jaratot_toroltek","timestamp":"2019. január. 15. 13:02","title":"Német reptéri sztrájkok: nyolc budapesti járatot töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]