[{"available":true,"c_guid":"b597182f-62e1-4a66-a90b-ac220a1569b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokat megér a kormánynak a magyar-burgenlandi megállapodás koordinációja.","shortLead":"Sokat megér a kormánynak a magyar-burgenlandi megállapodás koordinációja.","id":"20190121_Havi_500_ezer_forintot_fizet_az_Emmi_az_Aston_Martinnal_kozlekedo_diplomatanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b597182f-62e1-4a66-a90b-ac220a1569b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a45a244-b75d-4617-97fc-d864dc760793","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Havi_500_ezer_forintot_fizet_az_Emmi_az_Aston_Martinnal_kozlekedo_diplomatanak","timestamp":"2019. január. 21. 12:47","title":"Havi 500 ezer forintot fizetett az Emmi az Aston Martinnal közlekedő diplomatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Az este kezdődhet a havazás, lesznek olyan részei is az országnak, ahol 10 centi hó lehet kedd estére.","shortLead":"Az este kezdődhet a havazás, lesznek olyan részei is az országnak, ahol 10 centi hó lehet kedd estére.","id":"20190121_Nemsokara_ujra_leszakad_a_ho_a_fel_orszagra_kiadjak_a_figyelmeztetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b8b347-9f85-42dd-8066-8425749a270d","keywords":null,"link":"/idojaras/20190121_Nemsokara_ujra_leszakad_a_ho_a_fel_orszagra_kiadjak_a_figyelmeztetest","timestamp":"2019. január. 21. 13:01","title":"Nemsokára újra leszakad a hó, a fél országra kiadják a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe1e719-a4b7-41ce-9caf-57e924b44aa2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a napokban bejelentette: a Windows 8.1-es mobilok után hamarosan a Windows 10-et futtató okostelefonok támogatását is leállítják, nem készítenek hozzá több biztonsági frissítést.","shortLead":"A Microsoft a napokban bejelentette: a Windows 8.1-es mobilok után hamarosan a Windows 10-et futtató okostelefonok...","id":"20190121_microsoft_windows_phone_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fe1e719-a4b7-41ce-9caf-57e924b44aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255a8fa4-fe45-4903-bec1-a4fac631dc96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_microsoft_windows_phone_okostelefon","timestamp":"2019. január. 21. 13:03","title":"Szomorú vég: androidos mobilt és iPhone-t ajánl felhasználóinak a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint fennáll a veszélye, hogy elrejtőzne, vagy újabb bűncselekményt követne el.","shortLead":"Az ügyészség szerint fennáll a veszélye, hogy elrejtőzne, vagy újabb bűncselekményt követne el.","id":"20190121_Letartoztattak_a_ferfit_aki_lancfuresszel_vagta_meg_szomszedja_arcat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81746c40-b379-440a-b3ba-e17d30f5cf28","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Letartoztattak_a_ferfit_aki_lancfuresszel_vagta_meg_szomszedja_arcat","timestamp":"2019. január. 21. 15:17","title":"Letartóztatták a férfit, aki láncfűrésszel vágta meg szomszédja arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9808dd07-7040-4edc-a872-c87a02b8631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megemelte előfizetői árait a Netflix az Egyesült Államokban. Egy felmérés és egy gyors kalkuláció azt mutatja, összességében nem is olyan rossz a cég számára ez az elképzelés.","shortLead":"Megemelte előfizetői árait a Netflix az Egyesült Államokban. Egy felmérés és egy gyors kalkuláció azt mutatja...","id":"20190121_felmeres_netflix_aremeles_hatasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9808dd07-7040-4edc-a872-c87a02b8631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc4d2df-fc65-4846-9dd7-36c7293a8605","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_felmeres_netflix_aremeles_hatasarol","timestamp":"2019. január. 21. 16:03","title":"Előfizetők millióit bukhatja a Netflix, ennek ellenére jól kalkulált az áremeléssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn szavaznak az Európai Unió döntéshozói az új szerzői jogi irányelvről, amelynek 11. és 13. cikkelye ellen már számtalan szakember és szervezet tiltakozott. Jelen állás szerint könnyen lehet, hogy bukik a tervezet.","shortLead":"Hétfőn szavaznak az Európai Unió döntéshozói az új szerzői jogi irányelvről, amelynek 11. és 13. cikkelye ellen már...","id":"20190121_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a7ecd3-d9d4-4797-b3e7-80f59a85735e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","timestamp":"2019. január. 21. 08:03","title":"Váratlan fordulat: ma elbukhat az EU-s szabály, ami megváltoztatná az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem, Vajna Tímea nem azzal töltötte a vasárnapot, hogy félmeztelen férfiak fényképeit lájkolta az Instagramon – erre mutatott rá egy Instagram-szakértő.","shortLead":"Nem, Vajna Tímea nem azzal töltötte a vasárnapot, hogy félmeztelen férfiak fényképeit lájkolta az Instagramon – erre...","id":"20190121_vajna_timea_instagram_automata_botok_andy_vajna_halala_pikrea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9aa151f-7613-43d8-b7e5-89dfe82c4e3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_vajna_timea_instagram_automata_botok_andy_vajna_halala_pikrea","timestamp":"2019. január. 21. 15:03","title":"Most rögtön elszégyellheti magát mindenki, aki beszólt Vajna Tímeának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A legfrissebb üzleti felmérés szerint a brit vállalati szektor vezetőinek több mint a háromnegyede kedvezőtlennek tartaná, ha a brit EU-tagság a kilépés (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás nélkül szűnne meg, és ennek elkerülésére sok cégvezető akár az újabb népszavazás kiírását is pártolná.","shortLead":"A legfrissebb üzleti felmérés szerint a brit vállalati szektor vezetőinek több mint a háromnegyede kedvezőtlennek...","id":"20190120_A_brit_vallalatvezetoknek_nagyon_nem_tetszene_a_megegyezes_nelkuli_Brexit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fe7b6bf-8686-44f3-b340-810522c5b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d82c1b4-bc2f-4c2b-a8b7-260b0f0efa5a","keywords":null,"link":"/kkv/20190120_A_brit_vallalatvezetoknek_nagyon_nem_tetszene_a_megegyezes_nelkuli_Brexit","timestamp":"2019. január. 20. 15:32","title":"A brit vállalatvezetőknek nagyon nem tetszene a megegyezés nélküli Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]