[{"available":true,"c_guid":"47717153-9d34-4a8c-8396-5a2a530cee34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy benn tartózkodó azt állítja, megtámadták az épületet. A szomáliai Al-Shabab vállalta a felelősséget a támadásért. Legalább egy ember meghalt a támadásban. ","shortLead":"Egy benn tartózkodó azt állítja, megtámadták az épületet. A szomáliai Al-Shabab vállalta a felelősséget a támadásért...","id":"20190115_nairobi_kenya_szalloda_tamadas_robbanas_lovesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47717153-9d34-4a8c-8396-5a2a530cee34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0ec96a-d309-454a-bbcc-ed025c7aafa7","keywords":null,"link":"/vilag/20190115_nairobi_kenya_szalloda_tamadas_robbanas_lovesek","timestamp":"2019. január. 15. 14:44","title":"Feltételezett terrortámadás történt egy nairobi szállodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az eredmény jó hír a hosszú távú űrkutatás számára.","shortLead":"Ez az eredmény jó hír a hosszú távú űrkutatás számára.","id":"20190115_Ezt_a_versenyt_is_a_kinaiak_nyertek_kihajtottak_az_elso_magok_a_Holdon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efb5d73-bafc-4180-8482-575d9c84d1a9","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Ezt_a_versenyt_is_a_kinaiak_nyertek_kihajtottak_az_elso_magok_a_Holdon","timestamp":"2019. január. 15. 10:23","title":"Ezt a versenyt is a kínaiak nyerték: kihajtottak az első magok a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milyen az ideális állás? Ezt a kérdést tette fel a PageGroup üzleti tanácsadó iroda egy 1150 fős reprezentatív, állást kereső francia csoportnak. Tegyük hozzá, egyetemi végzettségű szakemberekről van szó.","shortLead":"Milyen az ideális állás? Ezt a kérdést tette fel a PageGroup üzleti tanácsadó iroda egy 1150 fős reprezentatív, állást...","id":"20190116_Az_idealis_allas_nem_a_fizetes_fuggvenye_persze_ha_eleg_magas_a_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890c63c8-6024-4714-95d5-79dc871ac047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Az_idealis_allas_nem_a_fizetes_fuggvenye_persze_ha_eleg_magas_a_fizetes","timestamp":"2019. január. 16. 11:34","title":"Az ideális állás nem a fizetés függvénye, persze ha elég magas a fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3869dc51-09a5-4a28-a18d-18f6204cdd02","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Esmya használatát a májkárosodás fokozott kockázatai miatt már az Európai Gyógyszerügynökség is korlátozta.","shortLead":"Az Esmya használatát a májkárosodás fokozott kockázatai miatt már az Európai Gyógyszerügynökség is korlátozta.","id":"20190115_Kanadaban_is_korlatozzak_az_Richter_gyogyszeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3869dc51-09a5-4a28-a18d-18f6204cdd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dd2a41-479f-4e18-a9a0-25e567d0f748","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Kanadaban_is_korlatozzak_az_Richter_gyogyszeret","timestamp":"2019. január. 15. 09:39","title":"Kanadában is korlátozzák a Richter gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9cc3fb-8e84-477d-98e6-cd267272bf98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hegyomlásnyi nyomatékú új Ram Heavy Dutyval szinte bármit el lehet vontatni.","shortLead":"A hegyomlásnyi nyomatékú új Ram Heavy Dutyval szinte bármit el lehet vontatni.","id":"20190115_uj_amerikai_szornyeteg_amelynek_a_kisebb_motorja_is_64_literes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce9cc3fb-8e84-477d-98e6-cd267272bf98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f233e31c-51fb-4159-a0da-b44cdf32202c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_uj_amerikai_szornyeteg_amelynek_a_kisebb_motorja_is_64_literes","timestamp":"2019. január. 15. 11:21","title":"Új amerikai szörnyeteg, amelynek a kisebb motorja is 6,4 literes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök ellenőrizni akarták, de nem állt meg, helyette a gázra taposott.","shortLead":"A rendőrök ellenőrizni akarták, de nem állt meg, helyette a gázra taposott.","id":"20190116_A_forgalommal_szemben_menekulve_probalta_lerazni_a_rendoroket_egy_nemet_audis_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce813eb-7096-497d-8ffb-8f200897769c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_A_forgalommal_szemben_menekulve_probalta_lerazni_a_rendoroket_egy_nemet_audis_Budapesten","timestamp":"2019. január. 16. 10:40","title":"A forgalommal szemben menekülve próbálta lerázni a rendőröket egy német audis Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Gagel cége, a Welt-Stadt már kétszer kapott haladékot, de egyelőre nem fizetett.","shortLead":"Michael Gagel cége, a Welt-Stadt már kétszer kapott haladékot, de egyelőre nem fizetett.","id":"20190116_A_BKVt_nem_zavarja_hogy_Habony_baratja_egymilliard_forinttal_tartozik_nekik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d95c4f0-6aa4-4590-8b29-018e122b7cac","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_A_BKVt_nem_zavarja_hogy_Habony_baratja_egymilliard_forinttal_tartozik_nekik","timestamp":"2019. január. 16. 12:19","title":"A BKV-t nem zavarja, hogy Habony barátja egymilliárd forinttal tartozik nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kosárlabda és a kézilabda is dobogós.","shortLead":"A kosárlabda és a kézilabda is dobogós.","id":"20190116_Tobb_milliardnyi_taopenzt_hasznaltak_fel_szabalytalanul_a_sportegyesuletek_a_legtobb_gond_a_fociban_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2119f533-3e23-45eb-ad44-7a84cda4b47e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Tobb_milliardnyi_taopenzt_hasznaltak_fel_szabalytalanul_a_sportegyesuletek_a_legtobb_gond_a_fociban_van","timestamp":"2019. január. 16. 08:34","title":"Többmilliárdnyi tao-pénzt használtak fel szabálytalanul a sportegyesületek, a legtöbb gond a fociban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]