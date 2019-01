Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem akar már profi labdarúgóvá válni a nyolcszoros olimpiai bajnok jamaicai sprinter.","shortLead":"Nem akar már profi labdarúgóvá válni a nyolcszoros olimpiai bajnok jamaicai sprinter.","id":"20190123_usain_bolt_visszavonulas_sprinter_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594b3d31-c26f-447a-acf5-b23236469d7f","keywords":null,"link":"/sport/20190123_usain_bolt_visszavonulas_sprinter_foci","timestamp":"2019. január. 23. 10:15","title":"Usain Bolt: Ennyi volt a karrierem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint egy évvel ezelőtt az EU-s minimumhoz kellett volna igazítani a cigaretták jövedéki adóját, ez még mindig nem történt meg.","shortLead":"Több mint egy évvel ezelőtt az EU-s minimumhoz kellett volna igazítani a cigaretták jövedéki adóját, ez még mindig nem...","id":"20190124_Figyelmeztetest_kapott_a_kormany_tovabb_kell_dragulnia_a_cigarettanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3f04e5-1220-4340-89df-dd0409792c44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Figyelmeztetest_kapott_a_kormany_tovabb_kell_dragulnia_a_cigarettanak","timestamp":"2019. január. 24. 15:30","title":"Figyelmeztetést kapott a kormány, tovább kell drágulnia a cigarettának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Liang Hua a davosi Világgazdasági Fórumon azt mondta, átköltöztethetik tevékenységüket azokba az országokba, ahol szívesen látják őket onnan, ahol akadályozzák tevékenységüket.","shortLead":"Liang Hua a davosi Világgazdasági Fórumon azt mondta, átköltöztethetik tevékenységüket azokba az országokba, ahol...","id":"20190123_Huaweivezer_Ki_is_vonulhatunk_a_munket_nem_szivesen_lato_orszagokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b00b8b1-743f-444e-9b45-018bcaa71b4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_Huaweivezer_Ki_is_vonulhatunk_a_munket_nem_szivesen_lato_orszagokbol","timestamp":"2019. január. 23. 17:18","title":"Huawei-vezér: Ki is vonulhatunk a minket nem szívesen látó országokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb délen, majd északon is megkezdődik a havazás.","shortLead":"Előbb délen, majd északon is megkezdődik a havazás.","id":"20190123_Az_egesz_orszagot_beborithatja_a_ho","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b764d7-6d80-4c49-9780-9144c8a7ea13","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Az_egesz_orszagot_beborithatja_a_ho","timestamp":"2019. január. 23. 05:11","title":"Az egész országot beboríthatja a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Távozik posztjáról Magyarország trondheimi tiszteletbeli konzulja, Vánky Eszter.","shortLead":"Távozik posztjáról Magyarország trondheimi tiszteletbeli konzulja, Vánky Eszter.","id":"20190124_Lemondott_a_tiszteletbeli_norveg_konzul_elege_van_a_magyar_kormany_politikajabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f72aa9-a33a-4019-b9e2-35c18302c55b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Lemondott_a_tiszteletbeli_norveg_konzul_elege_van_a_magyar_kormany_politikajabol","timestamp":"2019. január. 24. 16:19","title":"Lemondott a tiszteletbeli norvég konzul, elege van a magyar kormány politikájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szolgáltató állítólag blokkolja a kimenő hívásokat. ","shortLead":"A szolgáltató állítólag blokkolja a kimenő hívásokat. ","id":"20190123_magyar_okolvivo_szakszovetseg_bokszszovetseg_erdei_zsolt_csotonyi_sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8b99b3-58a3-4b41-8e0b-25403592e63c","keywords":null,"link":"/sport/20190123_magyar_okolvivo_szakszovetseg_bokszszovetseg_erdei_zsolt_csotonyi_sandor","timestamp":"2019. január. 23. 07:30","title":"Erdei cáfolja, hogy korlátozták a bokszszövetség dolgozóinak mobilforgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Többen is kacérkodnak az indulással a pártban. Az LMP-nél a február végi kongresszuson döntenek az EP-listáról. A tanácskozás feladata lesz az is, hogy mondjon valamit az országos elnökség által megszavazott költségvetés-tervezetre, amiben egyelőre az szerepel: feleannyit szánnak kampányra, mint az elnökség működésére.","shortLead":"Többen is kacérkodnak az indulással a pártban. Az LMP-nél a február végi kongresszuson döntenek az EP-listáról...","id":"20190123_EPkepviselo_lenne_Demeter_Marta_akit_csak_harmadjara_engedtek_be_az_LMPbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee976ee-3abb-4752-bb84-4537437a18c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_EPkepviselo_lenne_Demeter_Marta_akit_csak_harmadjara_engedtek_be_az_LMPbe","timestamp":"2019. január. 23. 17:00","title":"EP-képviselő lenne Demeter Márta, akit csak harmadjára engedtek be az LMP-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd3b80e-0e82-4711-af0c-ccbb343618f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letétbe megkapta két Kossuth-díjas magyar festő alkotását Hoppál Péter, amivel maga a fideszes országgyűlési képviselő dicsekedett lelkesen a Facebookon. A sajátos műgyűjtési módszerrel megszerzett festményeket a Janus Pannonius Múzeum helyezte el a kormánypárti politikusnál, hogy \"felékesítse\" a tárgyalóját. ","shortLead":"Letétbe megkapta két Kossuth-díjas magyar festő alkotását Hoppál Péter, amivel maga a fideszes országgyűlési képviselő...","id":"20190122_Letetbe_adtak_mualkotasokat_a_pecsi_fideszes_irodajaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acd3b80e-0e82-4711-af0c-ccbb343618f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c390425-f5c4-41d2-800f-0fa1b67f879c","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Letetbe_adtak_mualkotasokat_a_pecsi_fideszes_irodajaba","timestamp":"2019. január. 23. 06:00","title":"A pécsi múzeum \"letétbe\" adott festményeket a fideszes képviselő irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]