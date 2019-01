Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f99d1d01-f767-4c0d-b92b-3639550b5037","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De egyes híradások szerint ennél jóval többen vesztek oda. ","shortLead":"De egyes híradások szerint ennél jóval többen vesztek oda. ","id":"20190124_Mar_legalabb_13_halottja_van_a_venezuelai_kormanyellenes_tunteteseknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f99d1d01-f767-4c0d-b92b-3639550b5037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31e266b-0486-4550-86d6-2a2af1cca19c","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_Mar_legalabb_13_halottja_van_a_venezuelai_kormanyellenes_tunteteseknek","timestamp":"2019. január. 24. 07:00","title":"Már legalább 13 halottja van a venezuelai kormányellenes tüntetéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa43352-a64f-425a-a3ad-9ec78f78fb9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bejelentette termelése befejezését a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. Az ötvenes évek óta működő magyar gyárból 400 ember kerül utcára.","shortLead":"Bejelentette termelése befejezését a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt. Az ötvenes évek óta működő magyar gyárból 400 ember...","id":"20190124_Mindenkit_kirug_a_kavefozos_szarvasi_gyar_befejezik_a_termelest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fa43352-a64f-425a-a3ad-9ec78f78fb9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c96fe0-1715-4cf2-b3f7-11ea3926e92e","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Mindenkit_kirug_a_kavefozos_szarvasi_gyar_befejezik_a_termelest","timestamp":"2019. január. 24. 17:56","title":"Mindenkit kirúg a kávéfőzős szarvasi gyár, befejezik a termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7db25ac-96da-4d89-ab59-19e1691cbd02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angela Merkel szerint a világ országainak meg kell őrizniük a nemzetközi intézményeket, s nyitottnak kell lenniük a kompromisszumokra. „A multilateralizmus feladása csak szenvedést hozna” – mondta a német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon mondott beszédében. Hazájáról is beszélt, szerinte az utóbbi hónapokban tapasztalt instabilitás mostanra véget ért.","shortLead":"Angela Merkel szerint a világ országainak meg kell őrizniük a nemzetközi intézményeket, s nyitottnak kell lenniük...","id":"20190123_Merkel_nagyon_ellenzi_a_nemzetek_bezarkozasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7db25ac-96da-4d89-ab59-19e1691cbd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630b096b-8186-4d7f-98e6-dca0e99570e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Merkel_nagyon_ellenzi_a_nemzetek_bezarkozasat","timestamp":"2019. január. 23. 17:21","title":"Merkel nagyon ellenzi a nemzetek bezárkózását és a populizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ba0c6d-b9af-48a4-a033-dc28b4eda965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lista első helyére most is Dél-Korea került.","shortLead":"A lista első helyére most is Dél-Korea került.","id":"20190123_Mar_Romania_is_megeloz_minket_az_innovativ_orszagok_ranglistajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1ba0c6d-b9af-48a4-a033-dc28b4eda965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486e13a2-ad82-4990-94d4-42a8858d5db0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Mar_Romania_is_megeloz_minket_az_innovativ_orszagok_ranglistajan","timestamp":"2019. január. 23. 21:56","title":"Már Románia is megelőz minket az innovatív országok listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7eb9e5d-da59-4d43-831c-aaea0bfa0fd8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kis Hajni a Last Call-ért a legjobb rövidfilm díját, a Ruben Brandt, a gyűjtő a Sky Arte televízió különdíját nyerte el a közép-európai filmek nagy presztízsű filmfesztiválján Triesztben.","shortLead":"Kis Hajni a Last Call-ért a legjobb rövidfilm díját, a Ruben Brandt, a gyűjtő a Sky Arte televízió különdíját nyerte el...","id":"20190123_Ruben_Brandt_Last_Call_trieszti_filmfesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7eb9e5d-da59-4d43-831c-aaea0bfa0fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af8d849-86bc-4eaa-933f-26832abcfcab","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_Ruben_Brandt_Last_Call_trieszti_filmfesztival","timestamp":"2019. január. 23. 12:35","title":"Két magyar filmet is díjaztak a trieszti filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország leggazdagabb városában is vannak utcák, ahol a szemét kifolyik a kukákból. A polgármester szerint a kukaholding nem fizet a helyi közszolgáltatónak.","shortLead":"Az ország leggazdagabb városában is vannak utcák, ahol a szemét kifolyik a kukákból. A polgármester szerint...","id":"20190124_Nem_viszik_el_a_szemetet_Budaorson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188a0b05-928d-4e25-801c-4a08d962a0df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Nem_viszik_el_a_szemetet_Budaorson","timestamp":"2019. január. 24. 10:04","title":"Nem viszik el a szemetet Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d81ca6f-ac41-4aec-9c96-f8945275ce2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"És a híres IC+ kocsik is megtalálhatók lesznek a Miskolcról, Szombathelyről és Budapestről Erdélybe tartó vonaton.","shortLead":"És a híres IC+ kocsik is megtalálhatók lesznek a Miskolcról, Szombathelyről és Budapestről Erdélybe tartó vonaton.","id":"20190124_10_vagonos_zarandokvonat_indul_a_csiksomlyoi_papai_misere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d81ca6f-ac41-4aec-9c96-f8945275ce2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0babccae-1063-404c-835c-69750e3ee418","keywords":null,"link":"/elet/20190124_10_vagonos_zarandokvonat_indul_a_csiksomlyoi_papai_misere","timestamp":"2019. január. 24. 15:23","title":"Zarándokvonat indul Magyarországról Ferenc pápa csíksomlyói miséjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Equilor elemzői szerint mozgalmas év áll előttünk.","shortLead":"Az Equilor elemzői szerint mozgalmas év áll előttünk.","id":"20190124_Gyengulhet_a_forint_akar_lesz_Brexit_akar_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db88f41-35b3-45f7-880e-55735d70e3a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Gyengulhet_a_forint_akar_lesz_Brexit_akar_nem","timestamp":"2019. január. 24. 15:44","title":"Gyengülhet a forint, akár lesz Brexit, akár nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]