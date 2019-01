Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cec0271a-3bbd-454c-8ede-20dadd405ef7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Európai érdekérvényesítő \"szakértői\" testületet hoz létre a CÖF, annak lesz tagja a korábban civilek \"likvidálásáról\" beszélő Földi is. ","shortLead":"Európai érdekérvényesítő \"szakértői\" testületet hoz létre a CÖF, annak lesz tagja a korábban civilek \"likvidálásáról\"...","id":"20190125_A_COFnel_lelt_uj_poziciora_a_Tarlostol_migransozas_miatt_kirugott_Foldi_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec0271a-3bbd-454c-8ede-20dadd405ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29952319-3407-491e-8773-2990751209ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_A_COFnel_lelt_uj_poziciora_a_Tarlostol_migransozas_miatt_kirugott_Foldi_Laszlo","timestamp":"2019. január. 25. 16:18","title":"A CÖF-nél lelt új pozícióra a Tarlóstól migránsozás miatt kirúgott Földi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos probléma az elektronikus szemét, melyből egy új tanulmány szerint évente legalább 50 millió tonna keletkezik. ","shortLead":"Súlyos probléma az elektronikus szemét, melyből egy új tanulmány szerint évente legalább 50 millió tonna keletkezik. ","id":"20190125_elektronikus_hulladek_e_szemet_davosi_villaggazdasagi_forum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a0cb69-7290-4161-9ad0-17436140cba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_elektronikus_hulladek_e_szemet_davosi_villaggazdasagi_forum","timestamp":"2019. január. 25. 06:03","title":"Hát, ez remek: már az e-szemét miatt sem lehet nyugtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A publicista ebből tervezi kifizetni Hadházy Ákosnak a bíróság által megítélt kártérítést.","shortLead":"A publicista ebből tervezi kifizetni Hadházy Ákosnak a bíróság által megítélt kártérítést.","id":"20190125_Mar_200_kilo_otforintost_gyujtottek_Bayer_Zsoltnak_hogy_kifizesse_Hadhazyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea2e0c2-827f-48f8-8d00-170924ca247b","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Mar_200_kilo_otforintost_gyujtottek_Bayer_Zsoltnak_hogy_kifizesse_Hadhazyt","timestamp":"2019. január. 25. 05:06","title":"Már 200 kiló ötforintost gyűjtöttek Bayer Zsoltnak, hogy kifizesse Hadházyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e86a409-952f-4051-86d0-fdf399805a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök reggel óta Európa nyugati felében gyakorlatilag elérhetetlen az Office 365, de a világ más pontjairól is jelentettek problémát. Az előfizetők szinte alig férnek hozzá a leveleikhez. A Microsoft mérnökei már dolgoznak a hiba elhárításán, de a jelek szerint lassan halad a dolog.","shortLead":"Csütörtök reggel óta Európa nyugati felében gyakorlatilag elérhetetlen az Office 365, de a világ más pontjairól is...","id":"20190124_microsoft_office_365_email_levelezes_leallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e86a409-952f-4051-86d0-fdf399805a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab31bfd-b553-4aa6-8f64-8b3980723b2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_microsoft_office_365_email_levelezes_leallas","timestamp":"2019. január. 24. 18:48","title":"Leállt az Office 365 Európában, Magyarországon is akadozik a szolgáltatás [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Meddig élnek vissza a hajléktalanok mindannyiunk türelmével?” – tette fel a kérdést a Ripost január 9-én. A Médiatanács vizsgálja ezt.","shortLead":"„Meddig élnek vissza a hajléktalanok mindannyiunk türelmével?” – tette fel a kérdést a Ripost január 9-én...","id":"20190124_Eljarast_inditott_a_Mediatanacs_a_Ripost_ellen_amiert_a_hajlektalanok_ellen_uszitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b4b805-1076-4914-a507-642aa348fbf1","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Eljarast_inditott_a_Mediatanacs_a_Ripost_ellen_amiert_a_hajlektalanok_ellen_uszitott","timestamp":"2019. január. 24. 17:45","title":"Eljárást indított a Médiatanács a Ripost ellen, amiért a hajléktalanok ellen uszított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is éjfél előtt két perccel áll a végítélet képzeletbeli órája, tudósok egy nemzetközi csoportja szerint ugyanis továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy az emberiség egy atomháború vagy a klímaváltozás révén kiirtja önmagát.","shortLead":"Továbbra is éjfél előtt két perccel áll a végítélet képzeletbeli órája, tudósok egy nemzetközi csoportja szerint...","id":"20190124_atomhaboru_klimavaltozas_donald_trump_vegitelet_oraja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3a40be0-7f3e-49df-9404-c1b29b9f8328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731ac123-2927-4a2d-b350-511ecef6da46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_atomhaboru_klimavaltozas_donald_trump_vegitelet_oraja","timestamp":"2019. január. 25. 08:03","title":"2 percünk van hátra a világvégéig – nem állították visszább a végítélet óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d84a43-046b-46c1-9775-5a99c88b7185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"12 kilométerre lakik, a buszsofőr otthagyta.","shortLead":"12 kilométerre lakik, a buszsofőr otthagyta.","id":"20190125_Nem_vett_fel_egy_elesett_serult_gyereket_a_busz_mert_saros_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98d84a43-046b-46c1-9775-5a99c88b7185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8a64f6-cce3-4cba-a1ba-330bddd8792e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Nem_vett_fel_egy_elesett_serult_gyereket_a_busz_mert_saros_volt","timestamp":"2019. január. 25. 13:31","title":"Nem vett fel egy elesett, sérült gyereket a busz, mert sáros volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felkereste a tragikus tűzeset helyszínét.","shortLead":"Felkereste a tragikus tűzeset helyszínét.","id":"20190125_Orban_Viktor_apokaliptikus_kepen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69916826-c700-4906-b9d8-91773cf33720","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Orban_Viktor_apokaliptikus_kepen","timestamp":"2019. január. 25. 10:44","title":"Orbán Viktor apokaliptikus képen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]