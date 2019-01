Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17cad1f9-4e73-47f2-80c7-ceafe20b619f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első európai vásárlók néhány héten belül átvehetik majd a megrendelt amerikai villanyautóikat.","shortLead":"Az első európai vásárlók néhány héten belül átvehetik majd a megrendelt amerikai villanyautóikat.","id":"20190125_mar_uton_vannak_felenk_az_elso_tesla_model_3_szallitmanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17cad1f9-4e73-47f2-80c7-ceafe20b619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb822382-5d35-46d2-8b35-4f2bfc19fc7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_mar_uton_vannak_felenk_az_elso_tesla_model_3_szallitmanyok","timestamp":"2019. január. 25. 15:21","title":"Már úton vannak felénk az első Tesla Model 3 szállítmányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d92043-c488-4f98-938d-16ce9110f1f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kígyó csendben hűsölt, amikor megjelent fölötte az ausztrál nő alfele.","shortLead":"A kígyó csendben hűsölt, amikor megjelent fölötte az ausztrál nő alfele.","id":"20190125_Vecebol_harapta_ulepen_a_piton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20d92043-c488-4f98-938d-16ce9110f1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec39080-5210-42f5-99c5-6d05509c4e1a","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Vecebol_harapta_ulepen_a_piton","timestamp":"2019. január. 25. 10:06","title":"Vécéből harapta ülepen a piton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség is megerősítette, hogy egy 47 éves veszprémi férfi volt az áldozat. ","shortLead":"A rendőrség is megerősítette, hogy egy 47 éves veszprémi férfi volt az áldozat. ","id":"20190125_Egy_lepcsoforduloban_talaltak_ra_a_kiegett_reformatus_kollegiumban_meghalt_ferfira","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a65a2c-8b66-4e05-8de9-2111a749bab9","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Egy_lepcsoforduloban_talaltak_ra_a_kiegett_reformatus_kollegiumban_meghalt_ferfira","timestamp":"2019. január. 25. 18:05","title":"Egy lépcsőfordulóban találtak rá a kiégett református kollégiumban meghalt férfira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e86a409-952f-4051-86d0-fdf399805a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök reggel óta Európa nyugati felében gyakorlatilag elérhetetlen az Office 365, de a világ más pontjairól is jelentettek problémát. Az előfizetők szinte alig férnek hozzá a leveleikhez. A Microsoft mérnökei már dolgoznak a hiba elhárításán, de a jelek szerint lassan halad a dolog.","shortLead":"Csütörtök reggel óta Európa nyugati felében gyakorlatilag elérhetetlen az Office 365, de a világ más pontjairól is...","id":"20190124_microsoft_office_365_email_levelezes_leallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e86a409-952f-4051-86d0-fdf399805a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab31bfd-b553-4aa6-8f64-8b3980723b2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_microsoft_office_365_email_levelezes_leallas","timestamp":"2019. január. 24. 18:48","title":"Leállt az Office 365 Európában, Magyarországon is akadozik a szolgáltatás [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc4a2e-c5bb-4874-85a3-600636bdc934","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tragédia során használhatatlanná vált az épület, így azoknak, akik nem végeztek a vizsgáikkal, egyéni tanrendet biztosítanak.","shortLead":"A tragédia során használhatatlanná vált az épület, így azoknak, akik nem végeztek a vizsgáikkal, egyéni tanrendet...","id":"20190124_Felfuggesztik_a_vizsgaidoszakot_a_Karoli_hittudomanyi_karan_a_kollegiumtuz_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70bc4a2e-c5bb-4874-85a3-600636bdc934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5813f7-03a4-497e-bd25-9f9b76f050d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Felfuggesztik_a_vizsgaidoszakot_a_Karoli_hittudomanyi_karan_a_kollegiumtuz_miatt","timestamp":"2019. január. 24. 14:58","title":"Felfüggesztik a vizsgaidőszakot a Károli hittudományi karán a kollégiumtűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633fa556-6322-46e6-8c87-eb9c5aee5c5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista politikus több ajánlást szedett össze a zuglói polgármesternél. ","shortLead":"A szocialista politikus több ajánlást szedett össze a zuglói polgármesternél. ","id":"20190124_Elovalasztas_Elso_korben_Horvath_Csaba_lenyomta_Karacsony_Gergelyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=633fa556-6322-46e6-8c87-eb9c5aee5c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33844271-d470-493e-a79f-42520ea7d6ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Elovalasztas_Elso_korben_Horvath_Csaba_lenyomta_Karacsony_Gergelyt","timestamp":"2019. január. 24. 16:09","title":"Horváth Csaba első körben lenyomta Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244baa30-68f8-495d-88e7-d82b1343525f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy háromhengeres, kisméretű benzinmotort fognak gyártani, ami milliószámra kerül be a Peugeot-, Citroen-, DS-, Opel-modellekbe. ","shortLead":"Egy háromhengeres, kisméretű benzinmotort fognak gyártani, ami milliószámra kerül be a Peugeot-, Citroen-, DS...","id":"20190125_szentgotthard_opel_motogyar_psa_haromhengeres_12_pure_tech","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=244baa30-68f8-495d-88e7-d82b1343525f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edb4b39-86a4-4166-b50a-4fe122b5e2c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_szentgotthard_opel_motogyar_psa_haromhengeres_12_pure_tech","timestamp":"2019. január. 25. 12:23","title":"Idén már gyártja a francia motorokat Szentgotthárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a43760-532e-4b82-8aa7-5e060bad6587","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Élet a halál után, vagyis a több évtizednyi gyártást követően nemrég leállított modellből most készült egy igen különleges változat.","shortLead":"Élet a halál után, vagyis a több évtizednyi gyártást követően nemrég leállított modellből most készült egy igen...","id":"20190125_nagyon_meno_es_nagyon_is_megy_az_530_loeros_land_rover_defender","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94a43760-532e-4b82-8aa7-5e060bad6587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c149b9-e840-4a70-b6b1-cd5efab7baa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_nagyon_meno_es_nagyon_is_megy_az_530_loeros_land_rover_defender","timestamp":"2019. január. 25. 13:21","title":"Nagyon menő és nagyon is megy az 530 lóerős Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]