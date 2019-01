Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehajtott az úttestről egy autó, az egyik utast feszítővágóval kellett kiszabadítani. Megnövekedhet a forgalom. ","shortLead":"Lehajtott az úttestről egy autó, az egyik utast feszítővágóval kellett kiszabadítani. Megnövekedhet a forgalom. ","id":"20190127_Baleset_az_M7esen_a_Budapest_fele_vezeto_oldalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de5f4c0-ba91-4a0d-8be6-f1699067d6e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_Baleset_az_M7esen_a_Budapest_fele_vezeto_oldalon","timestamp":"2019. január. 27. 16:24","title":"Baleset az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök falat emelne a mexikói határra, hogy megállítsa a feketemunkásokat. Akiket a saját golfklubja is alkalmazott.","shortLead":"Az amerikai elnök falat emelne a mexikói határra, hogy megállítsa a feketemunkásokat. Akiket a saját golfklubja is...","id":"20190127_Kirugtak_a_be_nem_jelentett_migransokat_Trump_golfklubjabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086f34ad-1a55-49b9-84b4-7a58c696d86f","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Kirugtak_a_be_nem_jelentett_migransokat_Trump_golfklubjabol","timestamp":"2019. január. 27. 18:18","title":"Kirúgták a be nem jelentett migránsokat Trump golfklubjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év elejétől sokkal fontosabb lett, hogy bizonyítani lehessen, egy nyugdíjasként foglalkoztatott ember valóban nyugdíjas-e, hiszen ilyenkor nem kell tőle egyéni járulékot vonni, és még szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulási adót sem kell fizetni utána. Az Adózóna bemutatta, miért nem éri meg trükközni a bejelentéssel.","shortLead":"Az év elejétől sokkal fontosabb lett, hogy bizonyítani lehessen, egy nyugdíjasként foglalkoztatott ember valóban...","id":"20190128_Ezert_nem_eri_meg_csalni_a_nyugdijbol_visszatero_dolgozokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc522e3-4fbe-412f-afe8-e5c000638ef8","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Ezert_nem_eri_meg_csalni_a_nyugdijbol_visszatero_dolgozokkal","timestamp":"2019. január. 28. 12:33","title":"Ezért nem éri meg csalni a nyugdíjból visszatérő dolgozókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Cardiff City labdarúgócsapatának új igazolása Walesbe tartott, amikor a repülőgépe eltűnt a La Manche csatorna fölött még hétfő este.","shortLead":"A Cardiff City labdarúgócsapatának új igazolása Walesbe tartott, amikor a repülőgépe eltűnt a La Manche csatorna fölött...","id":"20190127_maganpenzbol_indult_ujra_a_kereses_emiliano_sala_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6246d4d3-b5b9-41a7-a7a2-3bf657e07fc5","keywords":null,"link":"/sport/20190127_maganpenzbol_indult_ujra_a_kereses_emiliano_sala_utan","timestamp":"2019. január. 27. 09:50","title":"Magánpénzből indult újra a keresés Emiliano Sala után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egygólos francia siker született a bronzéremért vívott heringi helyosztón.","shortLead":"Egygólos francia siker született a bronzéremért vívott heringi helyosztón.","id":"20190127_Kezivb_Franciaorszag_izgalmas_meccsen_bronzermes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187b4864-3b9f-4578-90eb-832a8f1f4971","keywords":null,"link":"/sport/20190127_Kezivb_Franciaorszag_izgalmas_meccsen_bronzermes","timestamp":"2019. január. 27. 16:27","title":"Kézi-vb: Franciaország izgalmas meccsen bronzérmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94dc0a7f-5147-429a-a4e8-31ca36873f81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a januári tüntetések még az egész országot átszövő sztrájk meghirdetésének jegyében zajlottak, mára kiderült, csak a dolgozók maximum hamrada venne részt egy munkabeszüntetésben.","shortLead":"Bár a januári tüntetések még az egész országot átszövő sztrájk meghirdetésének jegyében zajlottak, mára kiderült, csak...","id":"20190127_Szakszervezetek_nem_varhato_altalanos_sztrajk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94dc0a7f-5147-429a-a4e8-31ca36873f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070b5b72-a9f4-4201-bc8a-c136ea93c0d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Szakszervezetek_nem_varhato_altalanos_sztrajk","timestamp":"2019. január. 27. 19:58","title":"Szakszervezetek: nem várható általános sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A család kérésére a temetés részletei sem nyilvánosak. ","shortLead":"A család kérésére a temetés részletei sem nyilvánosak. ","id":"20190128_Andy_Vajna_temetes_bucsuztatas_sajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad3b855-6c6a-426e-ad8d-da96f7dfaf92","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Andy_Vajna_temetes_bucsuztatas_sajto","timestamp":"2019. január. 28. 16:10","title":"Nem engedik be a sajtót Andy Vajna temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hívei közé tartozó fiatal nőket szexre is rávette. A rendőrség nyomoz csalás és kuruzslás miatt. ","shortLead":"A hívei közé tartozó fiatal nőket szexre is rávette. A rendőrség nyomoz csalás és kuruzslás miatt. ","id":"20190128_Milliokat_kapott_hiveitol_a_magat_Jezus_reinkarnaciojanak_vallo_zalai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7907721b-4143-4291-a2be-0b4616b08246","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Milliokat_kapott_hiveitol_a_magat_Jezus_reinkarnaciojanak_vallo_zalai_ferfi","timestamp":"2019. január. 28. 09:50","title":"Milliókat kapott híveitől a magát Jézus reinkarnációjának valló zalai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]