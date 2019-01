Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A takarékok áramvonalasítása a leromlott állagú épületekben, veszteséggel működő kirendeltségek bezárásával jár. A kistelepüléseken nem tudják, hogyan lehet pótolni a sokaknak az egyetlen bankolási lehetőséget jelentő szolgáltatást. Mindkét oldal azt mondja: hiányzik rá a pénz.","shortLead":"A takarékok áramvonalasítása a leromlott állagú épületekben, veszteséggel működő kirendeltségek bezárásával jár...","id":"20190128_Falusi_takarekok_a_bezarasi_hullam_utan_keresik_a_megoldast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f117aca5-2944-41ee-832d-582c53a07105","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Falusi_takarekok_a_bezarasi_hullam_utan_keresik_a_megoldast","timestamp":"2019. január. 28. 06:30","title":"Se posta, se takarék, se ATM: még a nyugdíjfelvétel is veszélybe kerül a kis falvakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc66daba-f899-4b75-9eca-2c8518d622e3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot és a kamatfolyosót is az MNB Monetáris Tanácsa. A szigorítás márciusban indulhat.","shortLead":"Kedden a piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot és a kamatfolyosót is az MNB Monetáris...","id":"20190129_A_tavaszt_varjak_az_elemzok_az_MNB_keddi_kamatdontese_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc66daba-f899-4b75-9eca-2c8518d622e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26b232d-8a2c-4415-8b3c-656ca198e8d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_A_tavaszt_varjak_az_elemzok_az_MNB_keddi_kamatdontese_utan","timestamp":"2019. január. 29. 17:35","title":"A tavaszt várják az elemzők az MNB keddi kamatdöntése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Kínai szerint \"indokolatlan üldözés\" folyik az USA részéről a Huawei ellen, ezért azt kérik, vonják vissza a pénzügyi vezető, Meng Van-csou elleni letartóztatási parancsot, Kanada pedig ne adja ki nekik őt. ","shortLead":"Kínai szerint \"indokolatlan üldözés\" folyik az USA részéről a Huawei ellen, ezért azt kérik, vonják vissza a pénzügyi...","id":"20190129_kina_huawei_meng_van_csou_vademeles_kanada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f91a840-5620-45a6-ac75-b59bf946117d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_kina_huawei_meng_van_csou_vademeles_kanada","timestamp":"2019. január. 29. 10:33","title":"Kína szerint boszorkányüldözés folyik a Huawei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c0184e-dfc6-4938-a28a-7d3a08db66fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban készülő kompakt divatterepjáró legolcsóbb modellje éppen csak becsúszott a 10 millió forintos lélektani határ alá.","shortLead":"A hazánkban készülő kompakt divatterepjáró legolcsóbb modellje éppen csak becsúszott a 10 millió forintos lélektani...","id":"20190128_gyor_uj_buszkesege_96_millio_forinttol_indul_az_uj_audi_q3_suv_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87c0184e-dfc6-4938-a28a-7d3a08db66fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b150cd5a-68dd-4953-965b-8e31a4cbc06a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_gyor_uj_buszkesege_96_millio_forinttol_indul_az_uj_audi_q3_suv_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 28. 13:21","title":"Győr új büszkesége: 9,6 millió forinttól indul az új Audi Q3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade8deb8-a91a-42ef-802a-61fdf78b18c4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ismeretlen külföldi számot inkább soha ne hívjunk vissza. ","shortLead":"Ismeretlen külföldi számot inkább soha ne hívjunk vissza. ","id":"20190129_Ujra_probalkoztak_a_telefonos_csalassal_a_Telenor_leleplezte_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ade8deb8-a91a-42ef-802a-61fdf78b18c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b547815-61c1-41bf-adfc-375b0802a729","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Ujra_probalkoztak_a_telefonos_csalassal_a_Telenor_leleplezte_oket","timestamp":"2019. január. 29. 15:27","title":"Újra próbálkoztak a nemzetközi telefonos csalással, a Telenor letiltotta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb4444c-a1cb-4f7d-a157-b5a59d033ff1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A minisztérium dolgozói szerint a futárt folyamatosan megalázta a miniszter, de többen is zaklatásról számoltak be. ","shortLead":"A minisztérium dolgozói szerint a futárt folyamatosan megalázta a miniszter, de többen is zaklatásról számoltak be. ","id":"20190128_Ongyilkos_lett_egy_miniszteriumi_futar_zaklatas_miatt_lemondott_a_miniszter_Szloveniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb4444c-a1cb-4f7d-a157-b5a59d033ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f75b81-0b50-44b9-afcb-4ce8879e00c9","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Ongyilkos_lett_egy_miniszteriumi_futar_zaklatas_miatt_lemondott_a_miniszter_Szloveniaban","timestamp":"2019. január. 28. 11:51","title":"Öngyilkos lett egy minisztériumi futár, zaklatás miatt lemondott a miniszter Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5410263-ac23-41bb-81fc-8c58e5f52717","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Íme, a jó hír mindazoknak, akik hiányolták a valkűröket a Bosszúállók: Végtelen háborúból.","shortLead":"Íme, a jó hír mindazoknak, akik hiányolták a valkűröket a Bosszúállók: Végtelen háborúból.","id":"20190128_Visszaterhet_kedvenc_valkurunk_a_Bosszuallok_Vegjatekban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5410263-ac23-41bb-81fc-8c58e5f52717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0173147d-5a43-4c9a-b89f-3f5ffe1fc0ba","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Visszaterhet_kedvenc_valkurunk_a_Bosszuallok_Vegjatekban","timestamp":"2019. január. 28. 17:40","title":"Visszatérhet kedvenc valkűrünk a Bosszúállók: Végjátékban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balatonalmádiban lesz a Fidesz–KDNP évadnyitója, ott tartják a kormánypártok kihelyezett frakcióülését februárban. A helyszínül szolgáló hotel Mészáros Lőrincé.","shortLead":"Balatonalmádiban lesz a Fidesz–KDNP évadnyitója, ott tartják a kormánypártok kihelyezett frakcióülését februárban...","id":"20190129_Meszaros_Lorinc_balatoni_szallodajaban_lesz_a_Fidesz_frakcioulese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20a2c9f-973e-4420-ad5c-37366af86ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Meszaros_Lorinc_balatoni_szallodajaban_lesz_a_Fidesz_frakcioulese","timestamp":"2019. január. 29. 12:01","title":"Mészáros Lőrinc balatoni szállodájában lesz a Fidesz frakcióülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]