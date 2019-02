Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d10f8095-591b-4a44-8e7e-fb2b52272272","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A várakozásokhoz képest megdöbbentően sokan, péntek délután fél 2-ig 24 ezren vettek részt a baloldali előválasztáson, ahol Horváth Csaba és Karácsony Gergely közül lehet kiválasztani az MSZP–Párbeszéd főpolgármester-jelöltjét. Az érdeklődés a szervezőket is meglepte, akkora a roham, hogy a szavazáshoz szükséges papírok is rendre elfogynak. ","shortLead":"A várakozásokhoz képest megdöbbentően sokan, péntek délután fél 2-ig 24 ezren vettek részt a baloldali előválasztáson...","id":"20190201_Fideszes_trollnak_neztek_a_baloldali_elovalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d10f8095-591b-4a44-8e7e-fb2b52272272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14198301-bfe0-482b-b645-5e354307970a","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Fideszes_trollnak_neztek_a_baloldali_elovalasztason","timestamp":"2019. február. 01. 14:00","title":"Fideszes trollnak néztek a baloldali előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016614f6-d255-47a4-a6e7-2a26cf52f0f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután 2018 októberében kiderült, több mint 3 éven át tátongott biztonsági rés a Google+ szolgáltatásban, és több mint 50 milliió felhasználó adatai szivárogtak ki, a Google úgy döntött, bezárja a közösségi hálózatát. Most az is kiderült, erre mikor fog sor kerülni.","shortLead":"Miután 2018 októberében kiderült, több mint 3 éven át tátongott biztonsági rés a Google+ szolgáltatásban, és több mint...","id":"20190131_google_google_plus_torlese_kozossegi_oldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=016614f6-d255-47a4-a6e7-2a26cf52f0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b353c6cc-e88f-46d9-b96e-39833bf100f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_google_google_plus_torlese_kozossegi_oldal","timestamp":"2019. január. 31. 15:03","title":"Bemondta a Google, mikor törli végleg a Google+ szolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad458951-15d4-4c45-bacf-8c1883a03b47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint eltarthat egy darabig, mire a Facebooknál elkészítik a Messenger, a WhatsApp, valamint az Instagram üzenetküldő funkcióját közösen működtető rendszert. Hogy mikorra vezethetik be a közös szolgáltatást, arról Mark Zuckerberg beszélt a napokban.","shortLead":"A jelek szerint eltarthat egy darabig, mire a Facebooknál elkészítik a Messenger, a WhatsApp, valamint az Instagram...","id":"20190201_facebook_messenger_whatsapp_instagram_uzenetkuldes_mark_zuckerberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad458951-15d4-4c45-bacf-8c1883a03b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e08ee5-76d9-4409-821f-696d83f80864","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_facebook_messenger_whatsapp_instagram_uzenetkuldes_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. február. 01. 08:03","title":"Kiderült, mikor vonhatják össze a Messengert, a WhatsAppot és az Instagramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jogsértő a BBC oroszországi működése - ezzel vágott vissza az orosz hatóság arra, hogy a brit távközlési felügyelet megállapította, Putyin propagandaadója nem pártatlan.","shortLead":"Jogsértő a BBC oroszországi működése - ezzel vágott vissza az orosz hatóság arra, hogy a brit távközlési felügyelet...","id":"20190131_Az_oroszok_szerint_a_BBC_az_Iszlam_Allam_ideologiajat_propagalja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d722f5-f79b-4503-95c6-43eb7b7bc82f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Az_oroszok_szerint_a_BBC_az_Iszlam_Allam_ideologiajat_propagalja","timestamp":"2019. január. 31. 17:22","title":"Az oroszok szerint a BBC az Iszlám Állam ideológiáját propagálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac2205d-9443-47e4-918a-d02550bc4bb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmének legmelegebb hónapját élte meg januárban Ausztrália: az átlaghőmérséklet meghaladta a harminc Celsius fokot. Közben az USA-ban rekordhideget mérnek, s már több mint húszan haltak meg a fagy miatt.","shortLead":"Történelmének legmelegebb hónapját élte meg januárban Ausztrália: az átlaghőmérséklet meghaladta a harminc Celsius...","id":"20190201_Januar_volt_Ausztralia_tortenelmenek_legmelegebb_honapja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ac2205d-9443-47e4-918a-d02550bc4bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041c4c1f-08bc-4bb4-b454-f5a2d84bc3f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Januar_volt_Ausztralia_tortenelmenek_legmelegebb_honapja","timestamp":"2019. február. 01. 11:23","title":"Január volt Ausztrália történelmének legmelegebb hónapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0613882-643f-44bc-995d-833b115f40ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy korábbi rablás miatt csak feltételesen volt szabadlábon, de máris rabolni indult.","shortLead":"Egy korábbi rablás miatt csak feltételesen volt szabadlábon, de máris rabolni indult.","id":"20190131_Majdnem_30_ev_utan_vegeztek_ki_egy_rabot_Texasban_mert_lelott_egy_rendort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0613882-643f-44bc-995d-833b115f40ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc5f2f5-bab6-451d-b9c8-2b359c0a8e37","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Majdnem_30_ev_utan_vegeztek_ki_egy_rabot_Texasban_mert_lelott_egy_rendort","timestamp":"2019. január. 31. 05:40","title":"Majdnem 30 év után végeztek ki egy rabot Texasban, mert lelőtt egy rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset egyik sérültjét feszítővágóval kellett kiszabadítani.","shortLead":"A baleset egyik sérültjét feszítővágóval kellett kiszabadítani.","id":"20190201_Harmas_karambol_es_serultek_az_54es_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307425df-7c40-4983-935b-479f3acf59ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Harmas_karambol_es_serultek_az_54es_uton","timestamp":"2019. február. 01. 06:25","title":"Hármas karambol és sérültek az 54-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alpolgármester szerint senkinek nem lehet megtiltani, hogy eladja a kapott tűzifát, vagy hogy bárki megvegye.","shortLead":"Az alpolgármester szerint senkinek nem lehet megtiltani, hogy eladja a kapott tűzifát, vagy hogy bárki megvegye.","id":"20190131_polgarmester_huga_tiszabura_szocialis_tuzifa_felvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66cda25a-37ca-4c4d-8056-cc74f932df97","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_polgarmester_huga_tiszabura_szocialis_tuzifa_felvasarlas","timestamp":"2019. január. 31. 12:50","title":"A polgármester húga vásárolja fel a szociális tűzifát a szegényektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]