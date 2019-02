Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ce5c907-3b56-477f-a649-e2724f5e752a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az EU nemzetközi kontaktcsoporttal oldaná meg a venezuelai válságot.","shortLead":"Az EU nemzetközi kontaktcsoporttal oldaná meg a venezuelai válságot.","id":"20190131_Eloalltak_az_EU_vezetoi_egy_tervvel_mit_kellene_kezdeni_Venezuelaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ce5c907-3b56-477f-a649-e2724f5e752a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70679204-678b-437b-88c9-16d7785fbd1d","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Eloalltak_az_EU_vezetoi_egy_tervvel_mit_kellene_kezdeni_Venezuelaval","timestamp":"2019. január. 31. 21:36","title":"Előálltak az EU vezetői egy tervvel, mit kellene kezdeni Venezuelával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jogsértő a BBC oroszországi működése - ezzel vágott vissza az orosz hatóság arra, hogy a brit távközlési felügyelet megállapította, Putyin propagandaadója nem pártatlan.","shortLead":"Jogsértő a BBC oroszországi működése - ezzel vágott vissza az orosz hatóság arra, hogy a brit távközlési felügyelet...","id":"20190131_Az_oroszok_szerint_a_BBC_az_Iszlam_Allam_ideologiajat_propagalja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ed1de33-1848-45b5-b828-ac82f5efda31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d722f5-f79b-4503-95c6-43eb7b7bc82f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Az_oroszok_szerint_a_BBC_az_Iszlam_Allam_ideologiajat_propagalja","timestamp":"2019. január. 31. 17:22","title":"Az oroszok szerint a BBC az Iszlám Állam ideológiáját propagálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1008ca3c-9f0c-49d7-9132-8ccc2997ff43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök 2018-ban szerényen spórolt és törlesztett.","shortLead":"A miniszterelnök 2018-ban szerényen spórolt és törlesztett.","id":"20190201_Mikozben_egyre_tobb_megtakaritasa_van_az_atlag_magyarnak_Orban_Viktornak_meg_csak_most_lett_meg_az_elso_millioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1008ca3c-9f0c-49d7-9132-8ccc2997ff43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e56297-f1fc-49e9-bdfa-297097981c03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Mikozben_egyre_tobb_megtakaritasa_van_az_atlag_magyarnak_Orban_Viktornak_meg_csak_most_lett_meg_az_elso_millioja","timestamp":"2019. február. 01. 16:07","title":"Egyre több megtakarítása van az átlag magyarnak, Orbánnak is összejött az első millió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ed862f-72ce-4b51-a124-1d7f67d189d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Ha látsz egy gödröt, ültesd be\" – ragasztotta a három járólapnyi üregbe telepített virágoskert elé az ismeretlen alkotó. ","shortLead":"\"Ha látsz egy gödröt, ültesd be\" – ragasztotta a három járólapnyi üregbe telepített virágoskert elé az ismeretlen...","id":"20190131_gerillakert_ultetes_viragok_leovey_klara_gimnazium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ed862f-72ce-4b51-a124-1d7f67d189d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f1ee72-8660-4589-8b75-59fbbf7232ab","keywords":null,"link":"/elet/20190131_gerillakert_ultetes_viragok_leovey_klara_gimnazium","timestamp":"2019. január. 31. 13:42","title":"Gerillakertet ültetett valaki a hiányzó járólapok helyére egy budapesti gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54b1363-41e2-4c2e-a063-bd1e7a81d175","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tavaly felvett lakáshitelek közel háromnegyedét használt ingatlanok vásárlására fordították a háztartások – derül ki a Magyar Nemzeti Bank statisztikájából.","shortLead":"A tavaly felvett lakáshitelek közel háromnegyedét használt ingatlanok vásárlására fordították a háztartások – derül ki...","id":"20190130_Kevesebb_az_epulo_uj_lakasrokra_felvett_hitel_a_ketgyerekes_csokban_biznak_a_beruhazok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d54b1363-41e2-4c2e-a063-bd1e7a81d175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b06eee7-d5b8-46e1-9b7e-e68997aedade","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190130_Kevesebb_az_epulo_uj_lakasrokra_felvett_hitel_a_ketgyerekes_csokban_biznak_a_beruhazok","timestamp":"2019. január. 31. 06:40","title":"Kevesebb az épülő új ingatlanra felvett hitel, a kétgyerekes csokban bíznak a beruházók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b57290a-59a5-4234-b0c4-f9841db6ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung eddig igyekezett a legnagyobb titokban tartani az iparági mérföldkőnek számító, összehajtható kijelzős mobilját, most viszont egy porszem csúszhatott a gépezetbe.","shortLead":"A Samsung eddig igyekezett a legnagyobb titokban tartani az iparági mérföldkőnek számító, összehajtható kijelzős...","id":"20190201_samsung_okostelefon_hajlithato_kijelzos_mobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b57290a-59a5-4234-b0c4-f9841db6ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887cca99-284d-436d-9c12-217943d1b3a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_samsung_okostelefon_hajlithato_kijelzos_mobil","timestamp":"2019. február. 01. 14:03","title":"Óriásit bakizott a Samsung, kikerült egy videó a hajlítható kijelzős mobilról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4244d33b-2b5e-4bb1-936c-322b869f5188","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Casper Glow egy különleges, henger alakú kis lámpa, amely a bekapcsolás után a naplementéhez hasonló módon csökkenti a fényerejét, sokkal szembarátabb körülményeket teremtve ezzel.","shortLead":"A Casper Glow egy különleges, henger alakú kis lámpa, amely a bekapcsolás után a naplementéhez hasonló módon csökkenti...","id":"20190131_casper_glow_lampa_haloszoba_naplemente_alvas_segito_eszkozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4244d33b-2b5e-4bb1-936c-322b869f5188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d61522-9706-4b3b-8870-da01e7b80fc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_casper_glow_lampa_haloszoba_naplemente_alvas_segito_eszkozok","timestamp":"2019. január. 31. 18:03","title":"Ez a lámpa a hálószobák királya lehet, ugyanis jobbat alszik tőle az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset egyik sérültjét feszítővágóval kellett kiszabadítani.","shortLead":"A baleset egyik sérültjét feszítővágóval kellett kiszabadítani.","id":"20190201_Harmas_karambol_es_serultek_az_54es_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307425df-7c40-4983-935b-479f3acf59ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Harmas_karambol_es_serultek_az_54es_uton","timestamp":"2019. február. 01. 06:25","title":"Hármas karambol és sérültek az 54-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]