[{"available":true,"c_guid":"a569b97c-3523-4ee1-9053-30d58becd20b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Bejelentette visszavonulását az olimpiai bajnok amerikai alpesi síző, Lindsey Vonn, akinek a jövő kedden kezdődő világbajnokság lesz pályafutása utolsó versenye.","shortLead":"Bejelentette visszavonulását az olimpiai bajnok amerikai alpesi síző, Lindsey Vonn, akinek a jövő kedden kezdődő...","id":"20190201_lindsey_vonn_visszavonulas_alpesi_si","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a569b97c-3523-4ee1-9053-30d58becd20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad801bb4-5014-4097-8fb6-b79312562347","keywords":null,"link":"/sport/20190201_lindsey_vonn_visszavonulas_alpesi_si","timestamp":"2019. február. 01. 19:03","title":"\"A testem azt sikítja, állj le!\" – visszavonul minden idők egyik legeredményesebb sízője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Fertő utcai lakóépületben történt a tragédia. ","shortLead":"Egy Fertő utcai lakóépületben történt a tragédia. ","id":"20190201_katasztrofavedelem_mentok_kobanya_szen_monoxid_mergezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6e3df6-2246-4911-ba7a-ad20d0e4f835","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_katasztrofavedelem_mentok_kobanya_szen_monoxid_mergezes","timestamp":"2019. február. 01. 12:03","title":"Két embert ölt meg a szén-monoxid a X. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"","category":"itthon","description":"A háttámlákban volt eldugva a fű.","shortLead":"A háttámlákban volt eldugva a fű.","id":"20190201_Hat_kilo_marihuanat_fogtak_Roszken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ad0819-e189-4855-b4b7-6d3e4f179620","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Hat_kilo_marihuanat_fogtak_Roszken","timestamp":"2019. február. 01. 09:04","title":"Hat kiló marihuánát fogtak Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két puskacső is került a kilónyi fű mellé.","shortLead":"Két puskacső is került a kilónyi fű mellé.","id":"20190201_Szlovakmagyar_drogkereskedo_bandat_fogott_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100545b6-7a15-46aa-ae19-26ddeb34facd","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Szlovakmagyar_drogkereskedo_bandat_fogott_a_rendorseg","timestamp":"2019. február. 01. 07:30","title":"Szlovák–magyar drogkereskedő bandát fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d2fd23-a149-4641-8d42-e5427604d8d3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendszere a magyar – mantrázzák a politikusok, amikor a vagyonosodásukról vagy a baráti ajándékaikról kérdezik őket. Utánanéztünk, igaz-e ez az állítás.","shortLead":"A világ egyik legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendszere a magyar – mantrázzák a politikusok, amikor a vagyonosodásukról...","id":"20190131_vagyonnyilatkozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2d2fd23-a149-4641-8d42-e5427604d8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751645db-3c99-47f8-8c0d-58b25c35d8ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_vagyonnyilatkozatok","timestamp":"2019. január. 31. 20:00","title":"Bármit is mond Orbán, a képviselők simán hazudhatnak a vagyonukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elnök jó évet zárt.","shortLead":"Az elnök jó évet zárt.","id":"20190131_ader_janos_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135cae64-370c-4e87-9a95-eead8c5c4349","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_ader_janos_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. január. 31. 20:34","title":"5 millió forinttal és ezer euróval lett gazdagabb Áder János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a3726f-09e5-44bb-99e5-992c6244b6f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van, aki a kollégiumától néhány méterre fagyott meg, más hólapátolás közben esett össze. ","shortLead":"Van, aki a kollégiumától néhány méterre fagyott meg, más hólapátolás közben esett össze. ","id":"20190201_Mar_21_halalos_aldozata_van_az_amerikai_rekordhidegnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91a3726f-09e5-44bb-99e5-992c6244b6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"065cf204-0e2f-4f2a-a379-ea74ae42d0ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Mar_21_halalos_aldozata_van_az_amerikai_rekordhidegnek","timestamp":"2019. február. 01. 13:58","title":"Már 21 halálos áldozata van az amerikai rekordhidegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e8652e-3465-4d8c-a22d-aafc3595419f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lezárni nem lehet, de tovább használni sem sokáig.","shortLead":"Lezárni nem lehet, de tovább használni sem sokáig.","id":"20190201_Nagyon_rossz_allapotban_van_a_medvei_hid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2e8652e-3465-4d8c-a22d-aafc3595419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47852ffd-fcec-4a1a-b972-135d3065278b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Nagyon_rossz_allapotban_van_a_medvei_hid","timestamp":"2019. február. 01. 13:43","title":"Nagyon rossz állapotban van a medvei híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]