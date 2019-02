Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Twitter is bejelentette bejelentette, hogy 418 Oroszországhoz, Iránhoz és Venezuelához köthető profilt blokkolt, ezeken olyan üzeneteket közvetítettek, amelyek a célba vett társadalom megosztására irányultak. A Facebook is több száz oldalt törölt, voltak köztük iráni és venezuelai oldalak is. J. D. Salinger ismeretlen művei jelennek meg hamarosan. A hírt a Zabhegyező szerzőjének fia pénteken jelentette be New Yorkban. 42 millió forint értékű nemesfém - vagyis a nem is olyan régen tett, nyitó vagyonnyilatkozatához képest 30 millióval több - szerepel Bajkai István bevallásában, de több mint duplájára nőtt az állami megrendelésekkel kistafírozott ügyvédi irodájából származó bevétele is az Orbán ügyvédjeként emlegetett képviselőnek. 42 milliót tart nemesfémben Bajkai, de hasít az ügyvédi irodája is. Autója viszont még mindig nincs. 2,9 millió forint a havi fizetése Trócsányi László igazságügyi miniszternek, mivel magasabb a miniszterként kapott juttatása, de egyetemi oktatóként is jobban keres az ELTE-n, illetve tanítani kezdett a Károli Gáspár Református Egyetemen is. Megtakarítása egy 30 milliós betétalap fele részével nőtt, további vagyonában nincs változás. Mi értelme a vagyonnyilatkozatoknak? És ha már létezik ez az intézmény, hogyan kezeljük őket? Erről, valamint a magyar korrupciós természetrajzról szól a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. „A korrupció a Fidesz alapvető eszköze" - a Fülke vendége a K-Monitor vezetője Tállai András nem kockáztat, ha a saját pénzéről van szó. A befektetési jegyei stabilan vészelték át az elmúlt félévet. Kétmilliós tartozása lett Szél Bernadettnek. Eggyel növelte iPhone mobiljai számát, kettővel meg adósságának számát – ez utóbbit millióban kell érteni, nulláról lett kétmillió. Palkovics László vagyonbevallása szerint is szakított az Akadémiával. Palkovics Lászlónak hajszálra annyi megtakarítása van, mint fél évvel korábban. Sőt, megszűnt akadémiai tanácsadói munkáját leszámítva már-már állandónak is mondhatnánk az innovációs és technológiai miniszter vagyoni helyzetét.