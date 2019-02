Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ff1aca3-6d59-46d0-9828-b9deab8694f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A belsőégésű motoros és hibrid luxusszedánok után a bajorok hamarosan egy villanymotoros 7-es típust is piacra fognak dobni.","shortLead":"A belsőégésű motoros és hibrid luxusszedánok után a bajorok hamarosan egy villanymotoros 7-es típust is piacra fognak...","id":"20190208_bmw_i7_jon_az_elektromos_luxusauto_cel_a_600_kilometeres_hatotav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ff1aca3-6d59-46d0-9828-b9deab8694f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5855cd10-1498-420a-a4c7-f79eb5494e95","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_bmw_i7_jon_az_elektromos_luxusauto_cel_a_600_kilometeres_hatotav","timestamp":"2019. február. 08. 11:21","title":"BMW i7: jön az elektromos luxusautó, cél a 600 kilométeres hatótáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Visegrádi négyek Németországgal együtt közös projektet dolgoznak ki Marokkó támogatására, hogy a helyszínen állítsák meg a migrációt. ","shortLead":"A Visegrádi négyek Németországgal együtt közös projektet dolgoznak ki Marokkó támogatására, hogy a helyszínen állítsák...","id":"20190207_merkel_v4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b354d4-f3b0-4134-ae4c-35c1eeab5107","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_merkel_v4","timestamp":"2019. február. 07. 14:30","title":"Angela Merkel oldalán harcolna a migráció ellen Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff9dccc-efe8-4b29-bd0b-43f5e3cbbd17","c_author":"Pálmai Erika","category":"gazdasag","description":"Halált előidéző gondatlan közveszély okozás miatt rendelt el nyomozást a nyergesújfalui azbesztgyár ügyében a rendőrség - értesült a hvg.hu. Szerdán egy másik ügyben, egy azbesztmérgezésben elhunyt férfi perében pedig a Kúria hatályon kívül helyzete a bírósági ítéletet és új eljárást kezdeményezett. ","shortLead":"Halált előidéző gondatlan közveszély okozás miatt rendelt el nyomozást a nyergesújfalui azbesztgyár ügyében a rendőrség...","id":"20190206_Kuria_az_allam_felel_az_azbesztmergezesert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ff9dccc-efe8-4b29-bd0b-43f5e3cbbd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a84834-da83-465c-b25c-52bd2ca085a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Kuria_az_allam_felel_az_azbesztmergezesert","timestamp":"2019. február. 06. 20:00","title":"Nyomozás indult a nyergesújfalui azbeszt-halálesetek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Személyeskedő hangvételű, minden bíróhoz eljuttatott írásban vágott vissza Handó Tünde az ő tevékenységét kritizáló Országos Bírói Tanácsnak. A vele nézetkülönbségben lévő bírótársai pártatlanságát és elfogulatlanságát nagy nyilvánosság előtt kérdőjelezte meg az OBH elnöke.","shortLead":"Személyeskedő hangvételű, minden bíróhoz eljuttatott írásban vágott vissza Handó Tünde az ő tevékenységét kritizáló...","id":"20190208_Hando_Tunde_bekemenyitett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56171dce-ce4c-4a90-bb0b-6818124a094e","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Hando_Tunde_bekemenyitett","timestamp":"2019. február. 08. 17:35","title":"Handó Tünde bekeményített, személyeskedve szólt vissza az OBT-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427911ba-445e-450f-88b1-e17508036b49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlóratörvény elleni tiltakozásuk miatt az ellenzéki képviselők egy havi tiszteletdíját vonnák meg. De nem ez az egyetlen szankció. Magatartási kódexet írna elő az országgyűlési és az európai parlamenti képviselők számára a kormányoldal agytrösztje, a Századvég.","shortLead":"A túlóratörvény elleni tiltakozásuk miatt az ellenzéki képviselők egy havi tiszteletdíját vonnák meg. De nem...","id":"20190207_Magatartasi_kodex_lehet_a_parlamenti_rendszabalyozas_eszkoze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=427911ba-445e-450f-88b1-e17508036b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e09d909-462b-47cf-b793-94fe17b03093","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Magatartasi_kodex_lehet_a_parlamenti_rendszabalyozas_eszkoze","timestamp":"2019. február. 07. 08:45","title":"Magatartási kódex lehet a parlamenti rendszabályozás eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055d83f3-f8f1-4afc-91e1-e79473e90188","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb kormányválság alakulhat ki Spanyolországban, ahol nem csak az ellenzék, hanem a kisebbségben kormányzó szocialista pártiak jó része is bírálja Pedro Sanchez kormányfőt, aki – hogy megszerezze a támogatást a költségvetés elfogadásához – engedményeket tett a katalán szeparatista képviselőknek. A kormányfőt kritizálók szerint az engedmények miatt könnyebbé válhat Katalónia kiválása.","shortLead":"Újabb kormányválság alakulhat ki Spanyolországban, ahol nem csak az ellenzék, hanem a kisebbségben kormányzó...","id":"20190208_A_katalan_szeparatistak_nyerhetnek_a_spanyol_belviszalyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=055d83f3-f8f1-4afc-91e1-e79473e90188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d250bcf-9714-4cc8-96f6-8687f5091e36","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_A_katalan_szeparatistak_nyerhetnek_a_spanyol_belviszalyon","timestamp":"2019. február. 08. 13:12","title":"A katalán szeparatisták nyerhetnek a spanyol belviszályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5446daf8-3f41-4d6f-839c-559a43aea209","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A világ második legnagyobb okostelefon-gyártója már olyan magabiztos, hogy két helyet is meg kíván szerezni a legnépszerűbb márkák top 5-ös listáján. A Huawei lényegében saját maga ellen indítja harcba a Honort, melynek eddigi legjobb telefonja ma debütál Magyarországon. Kipróbáltuk.","shortLead":"A világ második legnagyobb okostelefon-gyártója már olyan magabiztos, hogy két helyet is meg kíván szerezni...","id":"20190206_honor_view20_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5446daf8-3f41-4d6f-839c-559a43aea209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdebb8cc-3190-44bd-8420-b5ae3c1f4514","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_honor_view20_teszt","timestamp":"2019. február. 06. 19:53","title":"Megérkezett a Huawei legádázabb vetélytársa: a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b11b820-688c-4f95-ada9-d989acdc8b10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három autó ütközött össze, teljes az útzár.\r

\r

","shortLead":"Három autó ütközött össze, teljes az útzár.\r

\r

","id":"20190207_Halalos_baleset_Agardnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b11b820-688c-4f95-ada9-d989acdc8b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf3023a-8c23-4568-9cf1-3f960219505d","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Halalos_baleset_Agardnal","timestamp":"2019. február. 07. 12:14","title":"Halálos baleset Agárdnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]