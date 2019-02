Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a0c4ad2-1237-4311-849d-40ac5732b73a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Plusz és mínusz ötven fokban is kiválóan teljesít, és akár luxuskivitelben is lehet rendelni. ","shortLead":"Plusz és mínusz ötven fokban is kiválóan teljesít, és akár luxuskivitelben is lehet rendelni. ","id":"20190207_gaz_lanctalpas_keteltu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0c4ad2-1237-4311-849d-40ac5732b73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97534637-027a-484e-a4ce-a20cde802c4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_gaz_lanctalpas_keteltu","timestamp":"2019. február. 07. 19:22","title":"Igazi orosz különlegesség a lánctalpas csónak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d75f23-7242-41ce-b9d0-738c26d4dd88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"50 helyett 125 milliárd forint tao-támogatást lehet jóváhagyni évente – döntött a kormány.","shortLead":"50 helyett 125 milliárd forint tao-támogatást lehet jóváhagyni évente – döntött a kormány.","id":"20190208_Egy_honapig_volt_ugy_hogy_kevesebb_penz_jut_a_sportra_aztan_jott_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32d75f23-7242-41ce-b9d0-738c26d4dd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6fe3c9-262f-4968-961d-dce1c6c1da43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Egy_honapig_volt_ugy_hogy_kevesebb_penz_jut_a_sportra_aztan_jott_Orban","timestamp":"2019. február. 08. 11:31","title":"Egy hónapig volt úgy, hogy kevesebb pénz jut a sportra, aztán jött Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2bc0ce-74cf-4afb-bb77-15c5f0fe54b4","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Nem mind allergia, ami annak látszik, mégis többen gondolják magukról, hogy ételallergiásak, mint ahányan valóban azok. A mentes étrendek korát éljük abban a hitben, hogy egészségesebbek leszünk vagy fogyunk. Csakhogy a mentes étrend – ha nem szakszerűen van összeállítva – kockázati tényező is lehet.","shortLead":"Nem mind allergia, ami annak látszik, mégis többen gondolják magukról, hogy ételallergiásak, mint ahányan valóban azok...","id":"20190207_Etelallergia_etelintolerancia_kutatas_laktoz_gluten_tejtermek_mentes_etrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f2bc0ce-74cf-4afb-bb77-15c5f0fe54b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a9b19e-d5ca-4064-b8ad-466b1067a770","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Etelallergia_etelintolerancia_kutatas_laktoz_gluten_tejtermek_mentes_etrend","timestamp":"2019. február. 07. 20:00","title":"Allergiás, vagy csak annak hiszi magát? – A mentes étrend kockázatos is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8771076-61ba-47c9-8d51-f017f797fcde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy német vegyész, Friedlieb Ferdinand Runge születésének 224. évfordulója előtt tiszteleg mai, különleges logójával a Google kereső.","shortLead":"Egy német vegyész, Friedlieb Ferdinand Runge születésének 224. évfordulója előtt tiszteleg mai, különleges logójával...","id":"20190208_friedlieb_ferdinand_runge_kave_koffein","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8771076-61ba-47c9-8d51-f017f797fcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa39af7-c46e-423a-af2e-8d8281287dd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_friedlieb_ferdinand_runge_kave_koffein","timestamp":"2019. február. 08. 08:38","title":"Miért van ma ez a kávés ember a Google főoldalán? Ki az a Friedlieb Ferdinand Runge?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892d4a4f-cb7f-4f06-937c-fb1037174afd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Elsőként a roncs középső elemét távolítják el. A szerkezet helyére a tervek szerint a jövő év tavaszára emelnek új hidat. Az ügyészség eddig 20 ember ellen emelt vádat.","shortLead":"Elsőként a roncs középső elemét távolítják el. A szerkezet helyére a tervek szerint a jövő év tavaszára emelnek új...","id":"20190208_Megkezdodott_a_leomlott_genovai_hid_bontasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=892d4a4f-cb7f-4f06-937c-fb1037174afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35063ee4-5b35-4de0-a38e-3efa9fd00657","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Megkezdodott_a_leomlott_genovai_hid_bontasa","timestamp":"2019. február. 08. 19:43","title":"Megkezdődött a leomlott genovai híd bontása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c3c18c-65d2-43bc-8831-97a4ce2fa929","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A TASZ és a Helsinki Bizottság is megerősítette, hogy meghívták őket. ","shortLead":"A TASZ és a Helsinki Bizottság is megerősítette, hogy meghívták őket. ","id":"20190208_Civil_szervezetekkel_is_talalkozik_Budapesten_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2c3c18c-65d2-43bc-8831-97a4ce2fa929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9538989e-a168-4e33-ae48-facb504c9dd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Civil_szervezetekkel_is_talalkozik_Budapesten_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2019. február. 08. 09:50","title":"Civil szervezetekkel is találkozik Budapesten az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Budapest Környéki Törvényszék nem találta bizonyítottnak, hogy a két férfi 2015 októberében különös kegyetlenséggel megölt egy mendei házaspárt. A pénteken kihirdetett ítélet nem jogerős.","shortLead":"A Budapest Környéki Törvényszék nem találta bizonyítottnak, hogy a két férfi 2015 októberében különös kegyetlenséggel...","id":"20190208_felmentes_mende_kettos_gyilkossag_vad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d489af-c429-49ec-8633-8ff7c9eb4897","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_felmentes_mende_kettos_gyilkossag_vad","timestamp":"2019. február. 08. 18:19","title":"Felmentették a mendei kettős gyilkosság vádlottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cbd365-4b0d-49a4-834e-4d91704f0ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A művészet néha bizarr tud lenni. ","shortLead":"A művészet néha bizarr tud lenni. ","id":"20190208_Muvesz_ver_kiallitas_cenzura_propaganda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6cbd365-4b0d-49a4-834e-4d91704f0ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae705c3c-f389-43bc-896a-cc09d660c3d3","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Muvesz_ver_kiallitas_cenzura_propaganda","timestamp":"2019. február. 08. 14:06","title":"Két orosz művész arra kéri az embereket, hogy adjanak vért a kiállításukhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]