Ideje volt felminősíteni Magyarországot – így reagált szombat délelőtti sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter arra a hírre, hogy pénteken este a Standard and Poor's egy fokozattal, BBB-re javította a magyar adósság besorolását. Varga Mihály kiemelte: a hitelminősítő a magyar gazdaság évek óta tartó kiegyensúlyozott és stabil növekedésével indokolta döntését, amelyben azt is elismerte, hogy hazánk külső sérülékenysége és az államadósság is folyamatosan csökken, köszönhetően a kormány unortodox gazdaságpolitikájának.

Túlzás lenne azonban azt állítani, hogy a kormány maradéktalanul elégedett azzal, hogy a hitelminősítő elismerte politikáját. Varga elmondta: a több mint két évvel az előző felminősítés után meghozott döntést jócskán megelőzte a piac, hiszen az már korábban beárazta a magyar fundamentumok javulását – folyamatosan alacsony szinten van a magyar állampapírok kamatfelára. A pénzügyminiszter szerint ezért legalább két fokozattal kellett volna javítani a besoroláson. Ehhez képest az S&P csak egyet lépett, és a kilátás is stabil, vagyis a következő értékeléskor, az év második felében aligha lehet számítani további felminősítésre. Az indoklásban is 24 hónapos időtávon prognosztizált a hitelminősítő, amely arra az esetre ígért további felminősítést, ha a magyar gazdaság belső teljesítménye érdemben javul. Jó hír, hogy – ugyancsak 24 havi időtávban – leminősítést csak akkor tart elképzelhetőnek, ha a külső körülmények drasztikusan romlanak.

Arra azonban Varga is rámutatott, hogy az elemzés nem csak dicséreteket tartalmazott a kormány számára. A növekedés mértékét például a kormány számításaival és a nemzetközi szervezetek előrejelzésével ellentétben visszafogottabbra becsüli, ami mögött főként a hazai népesedési folyamatok alakulását, illetve a versenyképességet visszafogó egyes tényezőket látja – mondta el, és hozzátette: ezek orvoslására akcióterveket dolgoz ki a kormány.

Más kérdés, hogy amíg a családvédelmi akciótervet már ismertette a miniszterelnök, a gazdaságvédelmi programról annak ellenére nem lehet tudni semmit, hogy azt már 2018-ban szükségesnek látta a kormány, 2019 elején pedig Orbán Viktor is azt ígérte, mostanra már elfogadja a kabinet. Varga Mihály ezzel kapcsolatban csak annyit mondott, túl korai a részletekről bármit mondani, várhatóan március-áprilisra lesz kész terv (ekkor kelle egyébként az EU felé benyújtani a középtávú gazdaságpolitikai programot megalapozó konvergenciaprogramot is, és ekkorra készülhet el a jövő évi költségvetésre irányuló javaslatcsomag is). Azt azért hozzátette: a versenyképességi program intézkedései rímelni fognak majd a családvédelmi akcióterv pontjaira.

A versenyképességet javító lépések fontosságát emelte ki a felminősítés után kiadott közleményében a Magyar Nemzeti Bank alelnöke is. Nagy Márton ugyanakkor azt írta: a felminősítés segíti Magyarország monetáris politikájának folytatását. Ennek fókuszában jelenleg az infláció áll, célja ugyanakkor a külső sérülékenység további csökkentése a devizaadósság leépítésével és a belföldi, főként lakossági állampapír-állomány növelésével. Ennek fontosságát is elismerte az Standard and Poor's.