[{"available":true,"c_guid":"0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190219_Orban_Viktor_a_napfelkelteben_pozol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64697d4d-4c1d-4174-b291-9bc9c9e88dee","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Orban_Viktor_a_napfelkelteben_pozol","timestamp":"2019. február. 19. 08:41","title":"Orbán Viktor a napfelkeltében pózol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40075a8c-b850-4fd9-aed1-558c00e25b5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel 300 millió forint az ára, és 99 darab készül belőle összesen.","shortLead":"Közel 300 millió forint az ára, és 99 darab készül belőle összesen.","id":"20190219_aston_martin_zagato_shooting_brake","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40075a8c-b850-4fd9-aed1-558c00e25b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bdd89e-d936-4025-a9f8-0175173e3988","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_aston_martin_zagato_shooting_brake","timestamp":"2019. február. 19. 12:22","title":"Videó: erre az autóritkaságra még Londonban is lefagyott a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425e49b9-59bb-4ba2-a966-e985afa96bde","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyben érintett Pesti Központi Kerületi Bíróság elnézést kért a hiba miatt.","shortLead":"Az ügyben érintett Pesti Központi Kerületi Bíróság elnézést kért a hiba miatt.","id":"20190220_A_birosag_hibazott_nem_all_vegrehajtas_alatt_a_Hell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=425e49b9-59bb-4ba2-a966-e985afa96bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c0f0e1-aa32-4f43-9fa4-63cfda338a56","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_A_birosag_hibazott_nem_all_vegrehajtas_alatt_a_Hell","timestamp":"2019. február. 20. 14:20","title":"A bíróság hibázott, nem áll végrehajtás alatt a Hell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224b39c7-18a3-4430-8639-9c264acf80b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2019 és 2023 között minden évben egy tenisztornát rendeznénk, darabonként 250 millió forint közpénzből. 