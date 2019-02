Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b01c560-f5ad-449c-ae0d-cf7e87a5cbbf","c_author":"Gergely Márton","category":"elet","description":"Már a műsor hírére sokan felpisszentek: az RTL kormányellenes törekvése lehet, hogy a külföldre költöző magyarokról készít sorozatot. Az első részben a direkt politikát nem találtuk, nagyon sok elgondolkodtató jelenetet viszont igen. ","shortLead":"Már a műsor hírére sokan felpisszentek: az RTL kormányellenes törekvése lehet, hogy a külföldre költöző magyarokról...","id":"20190219_Az_RTL_bemutatta_milyen_az_ha_valaki_meg_akarja_erteni_a_magyar_csaladokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b01c560-f5ad-449c-ae0d-cf7e87a5cbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498cb535-d61f-4bb4-9bc4-9939debff265","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Az_RTL_bemutatta_milyen_az_ha_valaki_meg_akarja_erteni_a_magyar_csaladokat","timestamp":"2019. február. 19. 12:10","title":"Az RTL Klub bemutatta, milyen az, ha valaki meg akarja érteni a magyar családokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátor egy videofelvételen bejelentette, hogy indulni kíván a 2020-as amerikai elnökválasztáson, de egyelőre nem tudni, hogy nyilvánosságra hozza-e a felvételt, és ha igen, mikor.","shortLead":"Az amerikai szenátor egy videofelvételen bejelentette, hogy indulni kíván a 2020-as amerikai elnökválasztáson, de...","id":"20190219_bernie_sanders_szenator_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac8f5b68-fa53-4a09-a7c3-6df98b8a4041","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_bernie_sanders_szenator_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2019. február. 19. 13:04","title":"Megint megpróbál elnök lenni Bernie Sanders","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d19a2eb-b406-45e2-a821-d5818e58b78b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan híre ment a hetvenes évek közepén, hogy nálunk már elektromos autókat használ a posta. Csináltak róla egy riportot a németek is. ","shortLead":"Láthatóan híre ment a hetvenes évek közepén, hogy nálunk már elektromos autókat használ a posta. Csináltak róla...","id":"20190219_elektro_barkas_riport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d19a2eb-b406-45e2-a821-d5818e58b78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a23cc2-5f6f-452c-9f31-51889441cce1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_elektro_barkas_riport","timestamp":"2019. február. 20. 04:06","title":"Régi NDK-s filmben tűnt fel a magyar csoda, az elektromos Barkas - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e56d349-fa02-4c1d-b423-1de216eba10c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sírokra horogkereszteket festettek Quatzenheimben,","shortLead":"A sírokra horogkereszteket festettek Quatzenheimben,","id":"20190219_meggyalazott_zsido_temeto_franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e56d349-fa02-4c1d-b423-1de216eba10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde67ff8-b662-4fd0-b466-a63b6fd5a7e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_meggyalazott_zsido_temeto_franciaorszagban","timestamp":"2019. február. 19. 14:53","title":"Meggyaláztak egy zsidó temetőt Franciaországban az antiszemitizmus elleni országos tiltakozás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6121b585-39f9-4005-be73-64986b4c5ea9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190219_Kedden_indul_az_RTL_uj_alvilagi_sorozata__ilyen_lesz_a_focime_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6121b585-39f9-4005-be73-64986b4c5ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7225ddff-31f6-4900-9125-2680bcef6473","keywords":null,"link":"/kultura/20190219_Kedden_indul_az_RTL_uj_alvilagi_sorozata__ilyen_lesz_a_focime_video","timestamp":"2019. február. 19. 11:34","title":"Kedden indul az RTL új alvilági sorozata – ilyen lesz a főcíme (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most emelik be a sztrádává bővülő M2-esen a Dunakeszi északi csomópontban épülő új híd gerendáit. Ezen a helyszínen kapcsolódik majd az új gödi felvezetőút is az autópályához.","shortLead":"Most emelik be a sztrádává bővülő M2-esen a Dunakeszi északi csomópontban épülő új híd gerendáit. Ezen a helyszínen...","id":"20190220_m2es_ut_autopalya_dunakeszi_hid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6d7f451-10a4-46e8-8151-af932d0a37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4d202e-7862-47eb-9518-f18b5c6844e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_m2es_ut_autopalya_dunakeszi_hid","timestamp":"2019. február. 20. 10:32","title":"Ezen az új hídon fognak rengetegen járni Budapesttől északra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb akció, amikor együtt áll ki az ellenzék.","shortLead":"Újabb akció, amikor együtt áll ki az ellenzék.","id":"20190220_Kozosen_koveteli_az_ellenzek_az_Allami_Szamvevoszek_elnokenek_levaltasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e62c24d-3515-4a8c-9566-d2759cabd207","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Kozosen_koveteli_az_ellenzek_az_Allami_Szamvevoszek_elnokenek_levaltasat","timestamp":"2019. február. 20. 15:06","title":"Közösen követeli az ellenzék az Állami Számvevőszék elnökének leváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13372a04-2f8b-4f7d-8d09-91aca2f14bab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt sem tudják, melyik jégbarlangban lehetett.","shortLead":"Azt sem tudják, melyik jégbarlangban lehetett.","id":"20190221_Leallithatjak_a_magyar_ernyos_kereseset_akit_egy_jegbarlangban_temetett_el_a_lavina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13372a04-2f8b-4f7d-8d09-91aca2f14bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc09577-7d29-42fa-9477-81e91ef1a3c6","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Leallithatjak_a_magyar_ernyos_kereseset_akit_egy_jegbarlangban_temetett_el_a_lavina","timestamp":"2019. február. 21. 08:25","title":"Leállíthatják a magyar ernyős keresését, akit egy jégbarlangban temetett el a lavina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]