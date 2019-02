Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c98e595-b6f5-47f3-8e1b-e8ebaa14f2f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokhattuk, hogy amikor különleges logóra vált a Google, akkor jellemzően régi események adják az apropót. A pénteki grafikán azonban Steve Irwin látható, aki ha élne, akkor is csak az 57. születésnapját ünnepelné. A sokak által a kissé ellentmondásos \"Krokodilvadász\" néven ismert természettudós azonban fiatalon meghalt.","shortLead":"Megszokhattuk, hogy amikor különleges logóra vált a Google, akkor jellemzően régi események adják az apropót. A pénteki...","id":"20190222_steve_irwin_krokodilvadasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c98e595-b6f5-47f3-8e1b-e8ebaa14f2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d88b424-9494-4dbb-ad26-7fd230e235bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_steve_irwin_krokodilvadasz","timestamp":"2019. február. 22. 07:33","title":"Miért került ma a krokodilvadász Steve Irwin a Google főoldalára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3d1c0e-6b7e-4a1b-ae89-196ed0300fd8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy amerikai vezetésű nemzetközi terrorellenes koalíció végzett a férfival. ","shortLead":"Egy amerikai vezetésű nemzetközi terrorellenes koalíció végzett a férfival. ","id":"20190221_Sziriaban_vegeztek_a_parizsi_merenyletek_egyik_szervezojevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec3d1c0e-6b7e-4a1b-ae89-196ed0300fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92efccb3-47ca-416b-9f6a-cbf8f5031ac7","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Sziriaban_vegeztek_a_parizsi_merenyletek_egyik_szervezojevel","timestamp":"2019. február. 21. 18:13","title":"Szíriában végeztek a párizsi merényletek egyik szervezőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437f84a8-fab4-4c73-aef1-ec7cc733b9ac","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201908_egy_szog_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=437f84a8-fab4-4c73-aef1-ec7cc733b9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe69b8b-1b12-44c0-ac2e-49214d75a940","keywords":null,"link":"/itthon/201908_egy_szog_miatt","timestamp":"2019. február. 21. 11:15","title":"Kocsis Györgyi: „Egy szög miatt...\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3fbc63f-5687-4fd1-92b3-5e26327213b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több hatóság szeme láttára vitte el a KEG vagyonát a szlovák nagytulajdonosa. Az ügyleten nemcsak 2200 kisrészvényes, hanem az állam is veszített.","shortLead":"Több hatóság szeme láttára vitte el a KEG vagyonát a szlovák nagytulajdonosa. Az ügyleten nemcsak 2200 kisrészvényes...","id":"20190222_2200_kisreszvenyes_bukhat_a_KozepEuropai_Gazterminal_vagyonanak_kimentesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3fbc63f-5687-4fd1-92b3-5e26327213b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e53117-8d28-4821-bc69-a799f1902b3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_2200_kisreszvenyes_bukhat_a_KozepEuropai_Gazterminal_vagyonanak_kimentesen","timestamp":"2019. február. 22. 09:33","title":"2200 kisrészvényes bukhat a Közép-Európai Gázterminál vagyonának kimentésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az állami megrendeléseknek és a több eladásnak köszönhetően jó évet zárt a Magyar Telekom.","shortLead":"Az állami megrendeléseknek és a több eladásnak köszönhetően jó évet zárt a Magyar Telekom.","id":"20190220_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkorat_nott_a_Magyar_Telekom_bevetele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233685c2-e4c0-47c2-9972-12e1aa2d10ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkorat_nott_a_Magyar_Telekom_bevetele","timestamp":"2019. február. 20. 20:09","title":"Az elemzőket is meglepte, mekkorát nőtt a Magyar Telekom bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c10a57-ad91-4e64-99fe-cd20e5da7fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elindult az első magánholdjáró, illetve inkább holdonálló.","shortLead":"Elindult az első magánholdjáró, illetve inkább holdonálló.","id":"20190222_Video_igy_lottek_fel_a_Bibliat_a_Holdra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09c10a57-ad91-4e64-99fe-cd20e5da7fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9f6173-afb5-48fe-9a0f-4e3d1db6b312","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_Video_igy_lottek_fel_a_Bibliat_a_Holdra","timestamp":"2019. február. 22. 10:57","title":"Videó: így lőtték fel a Bibliát a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"19 éve tátong jókora biztonsági rés a világ egyik legnépszerűbb tömörítőprogramjában, a WinRAR-ban. A felhasználók százmillióit érintő probléma még a szolgáltatás működtetőinek sem tűnt fel. ","shortLead":"19 éve tátong jókora biztonsági rés a világ egyik legnépszerűbb tömörítőprogramjában, a WinRAR-ban. A felhasználók...","id":"20190221_winrar_biztonsagi_res_sebezhetoseg_tomorito_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d200306-4838-48d6-9b68-7640f1bd14d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_winrar_biztonsagi_res_sebezhetoseg_tomorito_program","timestamp":"2019. február. 21. 16:33","title":"Százmilliókat érintő hibát találtak a WinRAR-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1598b8d6-4d4e-4bc4-ba9f-7923720ac41f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dóka Ferenc szerint az üzenet egyértelmű: plakátjával a közelgő EP-választásra akarta felhívni a figyelmet.","shortLead":"Dóka Ferenc szerint az üzenet egyértelmű: plakátjával a közelgő EP-választásra akarta felhívni a figyelmet.","id":"20190222_A_hegyfalui_plebanos_is_beszallt_az_EPkampanyba_riogato_plakatot_rakott_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1598b8d6-4d4e-4bc4-ba9f-7923720ac41f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd382cb2-7a38-4f2d-97cd-c247da1f4038","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_A_hegyfalui_plebanos_is_beszallt_az_EPkampanyba_riogato_plakatot_rakott_ki","timestamp":"2019. február. 22. 05:49","title":"A hegyfalui plébános is beszállt az EP-kampányba: riogató plakátot rakott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]