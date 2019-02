Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df9f04bf-237f-450c-9112-968487e58b88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Teaültetvényen dolgozó munkások százával ittak a mérgező szeszből. Indiában évente ezer ember hal meg a pancsolt italoktól.","shortLead":"Teaültetvényen dolgozó munkások százával ittak a mérgező szeszből. Indiában évente ezer ember hal meg a pancsolt...","id":"20190223_Tobb_szaz_embert_mergeztek_meg_pancsolt_szesszel_Indiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df9f04bf-237f-450c-9112-968487e58b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad878ba-935e-4d2a-a97c-9da7ac25467b","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_Tobb_szaz_embert_mergeztek_meg_pancsolt_szesszel_Indiaban","timestamp":"2019. február. 23. 13:07","title":"Több száz embert mérgeztek meg pancsolt szesszel Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b6dac6-be23-402d-baac-26a82f72fc2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megemelt, eddig csak új építés esetén járó vissza nem térítendő támogatást kapják meg a családok használt ingatlan vásárlásra is. Településenként egy-két – legjobb esetben átlagosan öt – család juthat támogatáshoz. \r

","shortLead":"A megemelt, eddig csak új építés esetén járó vissza nem térítendő támogatást kapják meg a családok használt ingatlan...","id":"20190222_Indul_a_falusi_csok_2000_telepulesnek_25_milliard_mire_lesz_eleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b6dac6-be23-402d-baac-26a82f72fc2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7862431-05a9-4427-87c6-e5f7db5d2db6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Indul_a_falusi_csok_2000_telepulesnek_25_milliard_mire_lesz_eleg","timestamp":"2019. február. 22. 12:08","title":"Indul a falusi csok: 2000 településnek 25 milliárd, mire lesz ez elég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégvezetés nem tárgyal a munkavállalókkal, sztrájk lehet.","shortLead":"A cégvezetés nem tárgyal a munkavállalókkal, sztrájk lehet.","id":"20190223_Sztrajkbizottsag_alakult_a_Hankooknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adb842c-cd03-4e8c-918e-0b851c5cbe16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190223_Sztrajkbizottsag_alakult_a_Hankooknal","timestamp":"2019. február. 23. 12:23","title":"Sztrájkbizottság alakult a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Londonban élő Nagy Szabolcs a teleszkópja és a fényképezőgépe segítségével készített egy rövid videót arról, ahogy a Nemzetközi Űrállomás (ISS) elhalad a feje fölött – de úgy, mintha a Hold felszínét is érintené.","shortLead":"A Londonban élő Nagy Szabolcs a teleszkópja és a fényképezőgépe segítségével készített egy rövid videót arról, ahogy...","id":"20190222_nagy_szabolcs_asztrofoto_nemzetkozi_urallomas_hold_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbeb38e-90c8-4107-b714-4fd524e6f9ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_nagy_szabolcs_asztrofoto_nemzetkozi_urallomas_hold_video","timestamp":"2019. február. 22. 20:03","title":"Nézze meg: remek videót készített a Nemzetközi Űrállomásról egy magyar asztrofotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7c0d4d-399a-49e2-a1b7-a0d7ed4e75ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyit tudni, hogy fehér por.","shortLead":"Annyit tudni, hogy fehér por.","id":"20190223_Ismeretlen_kabitoszer_bukkant_fel_Salgotarjan_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7c0d4d-399a-49e2-a1b7-a0d7ed4e75ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b287467a-7913-4bbf-8c2e-35a52864c422","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Ismeretlen_kabitoszer_bukkant_fel_Salgotarjan_korul","timestamp":"2019. február. 23. 10:43","title":"Ismeretlen kábítószer bukkant fel Salgótarján körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HMD Global vasárnap mutatja be Barcelonában az idei évre szánt mobiljait, amelyek közül a legizgalmasabb az hátlapon 5 kamerával rendelkező változat lesz. Valószínűleg ezzel készített most egy képet egy profi fotós.","shortLead":"A HMD Global vasárnap mutatja be Barcelonában az idei évre szánt mobiljait, amelyek közül a legizgalmasabb az hátlapon...","id":"20190223_nokia_barcelona_mobile_world_congress_konsta_punkka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d405c343-e550-41ea-baba-3f7022749989","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_nokia_barcelona_mobile_world_congress_konsta_punkka","timestamp":"2019. február. 23. 19:03","title":"Fotó: ilyen fényképet készíthet a Nokia 5 kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00737f54-785e-4e3b-b45b-05375a8f4563","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A befektetési szakértő szerint a kormány otthonteremtési programja csak arra jó, hogy tovább mélyítse a szakadékokat.","shortLead":"A befektetési szakértő szerint a kormány otthonteremtési programja csak arra jó, hogy tovább mélyítse a szakadékokat.","id":"20190222_Zsiday_Viktor_a_falusi_csok_haszontalan_sot_karos_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00737f54-785e-4e3b-b45b-05375a8f4563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c771e1-0caf-493a-b747-bbdaabc7dc60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Zsiday_Viktor_a_falusi_csok_haszontalan_sot_karos_lesz","timestamp":"2019. február. 22. 17:00","title":"Zsiday Viktor: A falusi csok haszontalan, sőt káros lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ami az Indextől még felelőtlenség, a kormányoldali Magyar Nemzetnek már nem tilos: névvel, képpel közölt riportot a lap egy Venezuelából kimentett magyarral. Az akció részleteit is ismerteti az írás.","shortLead":"Ami az Indextől még felelőtlenség, a kormányoldali Magyar Nemzetnek már nem tilos: névvel, képpel közölt riportot a lap...","id":"20190222_Igy_ir_a_kormanyoldali_sajto_a_venezuelai_kimentett_magyarokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca6ba36-e90c-41a0-8ad8-78b23b6dbcb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Igy_ir_a_kormanyoldali_sajto_a_venezuelai_kimentett_magyarokrol","timestamp":"2019. február. 22. 17:15","title":"Így ír a kormányoldali sajtó a venezuelai kimentett magyarokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]