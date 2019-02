Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gobális internetforgalom biztosításáért felelős szervezet szerint folyamatos és jelentős mértékű támadás alatt áll az internet, egy részét viszont ki lehetne védeni.","shortLead":"A gobális internetforgalom biztosításáért felelős szervezet szerint folyamatos és jelentős mértékű támadás alatt áll...","id":"20190225_hacker_tamadas_dns_icann","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f43fe35-a60c-44bf-b628-5799dae3c7e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_hacker_tamadas_dns_icann","timestamp":"2019. február. 25. 08:33","title":"Nem akárki állítja: folyamatosan támadják a hackerek az internet gerincét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30911bcf-f0ba-499e-8459-5a1711cbb74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárgyalóban kiesett a tár a büntetésvégrehajtási őr fegyveréből, amikor dulakodni kezdett a múlt pénteken megszökött fegyenccel. Az őr elvileg tudta, hogy üres a fegyver, mégsem szólt róla a rendőröknek.","shortLead":"A tárgyalóban kiesett a tár a büntetésvégrehajtási őr fegyveréből, amikor dulakodni kezdett a múlt pénteken megszökött...","id":"20190223_fogolyszokes_fovarosi_torvenyszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30911bcf-f0ba-499e-8459-5a1711cbb74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1315ce-b769-4fc8-9758-f39c67afc93f","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_fogolyszokes_fovarosi_torvenyszek","timestamp":"2019. február. 23. 20:22","title":"Tudta a lefegyverzett őr, hogy nincs lőszer a fegyverben, mégsem szólt róla a rendőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A BKV 5 százalékos béremelést tervez ajánlani a szakszervezeteknek a bértárgyaláson. Az 5 százalékból 3-at a fővárosi önkormányzat, 2-t a vállalat állna.","shortLead":"A BKV 5 százalékos béremelést tervez ajánlani a szakszervezeteknek a bértárgyaláson. Az 5 százalékból 3-at a fővárosi...","id":"20190223_Kiszivargott_mekkora_beremelest_akar_kinalni_a_BKV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ec90565-8c6a-4fc0-a131-a92095f6a043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1118c31e-f9d2-4b7b-9f3c-afb6512255e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190223_Kiszivargott_mekkora_beremelest_akar_kinalni_a_BKV","timestamp":"2019. február. 23. 16:16","title":"Kiszivárgott, mekkora béremelést akar kínálni a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c325e75-cff9-4ea3-b2cf-0cd4e5262793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újonnan akár 40 millió forint feletti Maserati Levante látványos fogás, az biztos.","shortLead":"Az újonnan akár 40 millió forint feletti Maserati Levante látványos fogás, az biztos.","id":"20190225_lopott_maserati_levante_csengersima","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c325e75-cff9-4ea3-b2cf-0cd4e5262793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb164a9-9f53-4275-8982-e196a812afe5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_lopott_maserati_levante_csengersima","timestamp":"2019. február. 25. 08:03","title":"Nem sok ilyen 30 milliós Maserati van az utakon, ráadásul ez lopott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a1dd3b-fc82-49af-a313-35b6d8df7d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg az illegális fémkeresőzés a lelőhelyet és az ország közös értékeit pusztítja, a legális gazdagítja. Arra is van példa, hogy egy múzeum fizet a fémkeresőnek.","shortLead":"Míg az illegális fémkeresőzés a lelőhelyet és az ország közös értékeit pusztítja, a legális gazdagítja. Arra is van...","id":"20190225_Szigoruak_a_szabalyok_de_lehet_femkeresozni_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45a1dd3b-fc82-49af-a313-35b6d8df7d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a158e7-88ef-4d50-8368-c9056adcc5aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Szigoruak_a_szabalyok_de_lehet_femkeresozni_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 25. 10:41","title":"Szigorúak a szabályok, de lehet fémkeresőzni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém nyolc góllal legyőzte a fehérorosz Meskov Breszt csapatát vasárnap a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában.\r

","shortLead":"A Telekom Veszprém nyolc góllal legyőzte a fehérorosz Meskov Breszt csapatát vasárnap a férfi kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20190224_telekom_veszprem_meskov_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2c0aea-9c1c-41b3-b71f-33a5bf2acf0b","keywords":null,"link":"/sport/20190224_telekom_veszprem_meskov_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. február. 24. 21:29","title":"Sorozatban hatodszor nyert a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f52e72-b8e8-42d2-b06e-4d02b42cbe5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A puffasztott kukoricát visszahívja a cég. ","shortLead":"A puffasztott kukoricát visszahívja a cég. ","id":"20190225_Femdarabot_talaltak_egy_rossmannos_termekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08f52e72-b8e8-42d2-b06e-4d02b42cbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fa9dd6-ad01-40f2-9778-296bf666bc11","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_Femdarabot_talaltak_egy_rossmannos_termekben","timestamp":"2019. február. 25. 11:34","title":"Fémdarabot találtak egy rossmannos termékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt sérelmezi a Mol–INA-ügyet, és azt is, hogy Horvátországban is gyűlöletkeltő propagandát akarnak terjeszteni. ","shortLead":"A párt sérelmezi a Mol–INA-ügyet, és azt is, hogy Horvátországban is gyűlöletkeltő propagandát akarnak terjeszteni. ","id":"20190225_Orbanek_miatt_lep_ki_egy_horvat_part_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e2a5d0-f2b1-4040-9182-4fdbcc081f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Orbanek_miatt_lep_ki_egy_horvat_part_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2019. február. 25. 08:58","title":"Orbánék miatt lép ki egy horvát párt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]