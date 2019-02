Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0913be2-5e63-4ccb-9345-a5758cf87bf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A VII. kerületi polgármester szerint a kiadhatóság miatt kell némi átalakítást végezni. ","shortLead":"A VII. kerületi polgármester szerint a kiadhatóság miatt kell némi átalakítást végezni. ","id":"20190228_Ketmilliardert_ujiitottak_fel_most_ujabb_100_milliot_koltenek_a_Klauzal_teri_piacra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0913be2-5e63-4ccb-9345-a5758cf87bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3899856-5bb7-42ed-b3e2-f4aaa3ae7609","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Ketmilliardert_ujiitottak_fel_most_ujabb_100_milliot_koltenek_a_Klauzal_teri_piacra","timestamp":"2019. február. 28. 14:36","title":"Kétmilliárdért újították fel, most újabb 100 milliót költenek a Klauzál téri piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Most a brit Guardian foglalkozik tetemes cikkben a magyar kormány plakátkampányával, és az Európai Néppárt erre adott reakciójával. Egyre több európai konzervatív politikus fejezi ki, hogy szakítaniuk kellene Orbánékkal.","shortLead":"Most a brit Guardian foglalkozik tetemes cikkben a magyar kormány plakátkampányával, és az Európai Néppárt erre adott...","id":"20190227_Orbanek_kizarasa_a_Neppartbol_Guardian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f6395c-3baa-4c33-b2ed-f9adcfd77bf6","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Orbanek_kizarasa_a_Neppartbol_Guardian","timestamp":"2019. február. 27. 20:10","title":"Orbánék kizárása is téma lesz a Néppárt március 20-i közgyűlésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Majdnem ötödével csökkent az autógyártás Nagy-Britanniában egy év alatt.","shortLead":"Majdnem ötödével csökkent az autógyártás Nagy-Britanniában egy év alatt.","id":"20190228_Oriasi_bukott_a_brit_autoipar_pedig_a_Brexit_meg_csak_most_jon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0925213-4c55-4571-ac7a-108df6ffdba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Oriasi_bukott_a_brit_autoipar_pedig_a_Brexit_meg_csak_most_jon","timestamp":"2019. február. 28. 15:13","title":"Óriásit bukott a brit autóipar, pedig a Brexit még csak most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef2ba2e-7e4a-43bd-9702-5b39fa421c70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan tetemre, egy elpusztult hosszúszárnyú bálna maradványára bukkant egy brazil környezetvédő csoport az Amazonas torkolatánál, lényegében véletlenül: a kutatók azt állítják, a tetemből lakmározó madarakat követték, így bukkantak rá.","shortLead":"Szokatlan tetemre, egy elpusztult hosszúszárnyú bálna maradványára bukkant egy brazil környezetvédő csoport az Amazonas...","id":"20190227_balnatetem_esoerdo_hosszuszarnyu_balna_amazonas_medence","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ef2ba2e-7e4a-43bd-9702-5b39fa421c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd40147-a85f-4fcb-9e37-dac9f0c233fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_balnatetem_esoerdo_hosszuszarnyu_balna_amazonas_medence","timestamp":"2019. február. 27. 16:03","title":"Bálnát találtak az amazonasi esőerdőben, senki sem érti, hogy került oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Némi készpénzért cserébe nem büntették meg a szabálysértő autósokat.","shortLead":"Némi készpénzért cserébe nem büntették meg a szabálysértő autósokat.","id":"20190228_Letartoztatas_autopalya_rendorseg_vesztegetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00865d5b-4cbb-4b02-80dc-63916cadf548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5af466-3536-4638-b6ca-3253337f85ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_Letartoztatas_autopalya_rendorseg_vesztegetes","timestamp":"2019. február. 28. 19:40","title":"Letartóztattak 18 autópálya-rendőrt Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dce25e-0b52-41cb-877b-8b8450f5b9d2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredetileg májustól akarták bevezetni a 3 eurós napidíjat. ","shortLead":"Eredetileg májustól akarták bevezetni a 3 eurós napidíjat. ","id":"20190227_Dontottek_Velenceben_megis_bevezetik_a_napidijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83dce25e-0b52-41cb-877b-8b8450f5b9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0041759-0520-4744-8156-82e8ff9d1634","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Dontottek_Velenceben_megis_bevezetik_a_napidijat","timestamp":"2019. február. 27. 05:48","title":"Döntöttek Velencében: mégis bevezetik a napidíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4bd9194-066f-462f-ba8b-d60d3182981a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megegyezés nélkül ért véget Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető hanoi csúcstalálkozója – jelentette be a Fehér Ház.","shortLead":"Megegyezés nélkül ért véget Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető hanoi csúcstalálkozója –...","id":"20190228_Kudarccal_ert_veget_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_csucstalalkozoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4bd9194-066f-462f-ba8b-d60d3182981a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086db250-6583-4eec-a2bf-be517f1f70f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_Kudarccal_ert_veget_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_csucstalalkozoja","timestamp":"2019. február. 28. 08:24","title":"Kudarccal ért véget Trump és Kim Dzsongun csúcstalálkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunetz Zsombor, a magyar egészségügy élő lelkiismerete egy vidéki kórház példáján mutatja be, milyen, veszélyeztetésnek is beillő helyzeteket szül a létszámhiány, a fizetős betegek becsatornázása és a várólisták rövidítésének felülről érkező nyomása.\r

\r

","shortLead":"Kunetz Zsombor, a magyar egészségügy élő lelkiismerete egy vidéki kórház példáján mutatja be, milyen, veszélyeztetésnek...","id":"20190228_Igy_fugg_ossze_varolista_halapenz_es_letszamhiany_az_egeszsegugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd435daa-9517-49ec-9e67-f8797cab23e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Igy_fugg_ossze_varolista_halapenz_es_letszamhiany_az_egeszsegugyben","timestamp":"2019. február. 28. 10:58","title":"\"Orosz rulett\" - újabb hátborzongató beszámoló a magyar egészsügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]