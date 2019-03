Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc21fdb8-4018-4a84-847e-a0ee098dac01","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Március elsején nyílik David Lynch amerikai filmrendező, zenész, vizuális művész Small Stories / Kis történetek című fotókiállítása a Műcsarnokban, amely a 3. Budapest Fotófesztivál nyitóeseménye is egyben. Az 55 fotóból álló válogatást eddig csak néhány helyen mutatták be a világon, a rendező fotográfiáit Közép-Európában először Budapesten nézhetik meg az érdeklődők. ","shortLead":"Március elsején nyílik David Lynch amerikai filmrendező, zenész, vizuális művész Small Stories / Kis történetek című...","id":"20190228_David_Lynch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc21fdb8-4018-4a84-847e-a0ee098dac01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db24af04-15f9-4c07-b4ad-8cf9211144ab","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190228_David_Lynch","timestamp":"2019. február. 28. 18:58","title":"Budapestre jöttek David Lynch izzó, sötét rémálmai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Most a brit Guardian foglalkozik tetemes cikkben a magyar kormány plakátkampányával, és az Európai Néppárt erre adott reakciójával. Egyre több európai konzervatív politikus fejezi ki, hogy szakítaniuk kellene Orbánékkal.","shortLead":"Most a brit Guardian foglalkozik tetemes cikkben a magyar kormány plakátkampányával, és az Európai Néppárt erre adott...","id":"20190227_Orbanek_kizarasa_a_Neppartbol_Guardian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f6395c-3baa-4c33-b2ed-f9adcfd77bf6","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Orbanek_kizarasa_a_Neppartbol_Guardian","timestamp":"2019. február. 27. 20:10","title":"Orbánék kizárása is téma lesz a Néppárt március 20-i közgyűlésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5661e8bd-8bd2-49cc-b7f9-45fe130599f9","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Mindössze néhány órányi különbséggel tette közzé versenyképességi javaslatát a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium. Mindkét anyag a kritikus területeket járja körül, azzal a különbséggel, hogy a kormányzati csomagban nincs annyi konkrét lépés, mint a jegybank 330 pontjában. Adószakértővel elemeztük, hogy mit ígérnek a vállalkozásoknak a következő évekre. Röviden: nem sok jót.","shortLead":"Mindössze néhány órányi különbséggel tette közzé versenyképességi javaslatát a Magyar Nemzeti Bank és...","id":"20190228_versenykepesseg_jegybank_mnb_kkv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5661e8bd-8bd2-49cc-b7f9-45fe130599f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c24248f-7851-45b4-9fc1-cd239d9e7cee","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_versenykepesseg_jegybank_mnb_kkv","timestamp":"2019. február. 28. 17:00","title":"\"Merő sületlenség\": szétkapta az adószakértő Matolcsyék kisvállalati programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307edb9d-5eeb-4c33-aafd-433f24508047","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolnoki vállalkozó aláírta a szándéknyilatkozatot, hogy a következő hónapokban a városnak adja át az egyetlen olyan befektetési területének vagyonelemeit és klubjait, melynek nem volt köze Simicskához. ","shortLead":"A szolnoki vállalkozó aláírta a szándéknyilatkozatot, hogy a következő hónapokban a városnak adja át az egyetlen olyan...","id":"20190301_Tobb_milliard_forintnyi_sportvagyont_adomanyoz_Nyerges_Szolnok_varosanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=307edb9d-5eeb-4c33-aafd-433f24508047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3c3583-2665-4240-9de5-f3d114d041a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Tobb_milliard_forintnyi_sportvagyont_adomanyoz_Nyerges_Szolnok_varosanak","timestamp":"2019. március. 01. 12:01","title":"Több milliárd forintnyi sportvagyont adományoz Nyerges Zsolt Szolnok városának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az incidens Budapesten, a 17-es vonalon történt.","shortLead":"Az incidens Budapesten, a 17-es vonalon történt.","id":"20190227_megharaptak_egy_not_a_villamoson_mert_ablakot_akart_nyitni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255ab9e8-fb1f-411f-abe5-638de50d382b","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_megharaptak_egy_not_a_villamoson_mert_ablakot_akart_nyitni","timestamp":"2019. február. 27. 16:40","title":"Megharaptak egy nőt a villamoson, mert ablakot akart nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ba214e-76cd-48df-8631-b55d19d28bec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héttel a bemutató után már \"lecsupaszították\" a Samsung idei csúcsmobiljait. Jó hír, hogy a kijelző cseréje egyszerűnek tűnik.","shortLead":"Egy héttel a bemutató után már \"lecsupaszították\" a Samsung idei csúcsmobiljait. Jó hír, hogy a kijelző cseréje...","id":"20190228_samsung_galaxy_s10_plus_teardown_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46ba214e-76cd-48df-8631-b55d19d28bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031746eb-2f3e-464a-992b-bd272d675fcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_samsung_galaxy_s10_plus_teardown_video","timestamp":"2019. február. 28. 14:03","title":"Szétszedték a Galaxy S10+-t, ezt találták benne – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d9de69-9327-43c3-8005-45b87c5d1f63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb neveket, valamint három színpad részletes programját jelentették be a fesztivál szervezői.","shortLead":"Újabb neveket, valamint három színpad részletes programját jelentették be a fesztivál szervezői.","id":"20190301_Steve_Aoki_Modestep_Ofenbach_Strand_Fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71d9de69-9327-43c3-8005-45b87c5d1f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813b92f6-720d-466f-8f59-cd79d07b7704","keywords":null,"link":"/kultura/20190301_Steve_Aoki_Modestep_Ofenbach_Strand_Fesztival","timestamp":"2019. március. 01. 11:31","title":"Steve Aoki, a Modestep és az Ofenbach is jön a Strand Fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638009b6-8ef9-4586-8b78-5a10c71bff80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Normafánál történt esethez a tűzoltókat riasztották. Nem sérült meg senki.","shortLead":"A Normafánál történt esethez a tűzoltókat riasztották. Nem sérült meg senki.","id":"20190227_Porig_egett_a_BKV_egyik_hasznalt_Volvo_busza_kedd_ejjel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=638009b6-8ef9-4586-8b78-5a10c71bff80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58bea0c-6b2e-419d-805d-08ca3803a744","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190227_Porig_egett_a_BKV_egyik_hasznalt_Volvo_busza_kedd_ejjel","timestamp":"2019. február. 27. 19:04","title":"Porig égett a BKV egyik használt Volvo busza kedd éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]